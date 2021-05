L’héroïsme d’un chien juif dans l’Allemagne nazie ⋆ .

Le Times s’est engagé à revoir les sorties de films en salles pendant la pandémie COVID-19. Étant donné que le cinéma comporte des risques pendant cette période, nous rappelons aux lecteurs de suivre les directives de santé et de sécurité décrites par les Centers for Disease Control and Prevention et les autorités sanitaires locales.

Malgré les apparences extérieures, “Shepherd: The Story of a Jewish Dog” n’est pas un tireur de cœur canin de l’ordre de l’amende “A Dog’s Purpose” ou “My Dog Skip”, mais plutôt un drame d’aventure de style familial avec un important penchant historique.

Cela ne veut pas dire que le film, écrit et réalisé par Lynn Roth, basé sur le roman de 2015 d’Asher Kravitz, n’est pas un voyage émotionnel. Après tout, cela se passe au milieu des années 1930 en Allemagne alors que le Troisième Reich fait des ravages sur les Juifs, qui, parmi les injustices sans fin qui leur sont saluées, se voient soudainement interdire d’avoir des animaux de compagnie.

Ce nouveau décret met l’histoire en mouvement alors que Caleb, un jeune berger allemand bien-aimé (le film est parfois raconté de son point de vue), est abandonné de force par sa famille, affectant en particulier son fils de 10 ans Joshua (August Maturo) . Une série d’événements chargés place Caleb dans la fourrière, où il est choisi par Ralph (Ken Duken), un dresseur de chiens pour les SS, pour travailler à ses côtés dans un camp de concentration.

Les capacités pointues de Caleb (il apprend même le salut hitlérien – yikes!) En font un ajout inestimable, gagnant à Ralph, qui aime les chiens, le respect de ses supérieurs. Mais comme le destin – et la coïncidence narrative – l’aurait voulu, Joshua, qui a été séparé de sa famille par les nazis, est envoyé dans le même camp où Caleb, maintenant appelé Blitz, a été formé pour rechercher et attaquer les prisonniers juifs.

Joshua se rend vite compte que ce dévoué Shepherd est en fait Caleb, ils se rebondissent risqué, et une série de tours impliquant un garçon et un chien, ainsi que plusieurs autres prisonniers affamés et désespérés, dans une mission d’évasion audacieuse.

L’image, bien tournée et rendue avec un budget apparemment modeste (Hongrie sous-marins pour l’Allemagne), minimise le type d’images horribles et d’émotions déchirantes vues dans tant de films de l’ère de l’Holocauste, restant carrément dans la gamme PG de la tension et de la terreur ( le film n’est pas classé). À cette fin, les plus jeunes téléspectateurs recevront une leçon digne et accessible sur le terrible héritage de l’époque, bien que le public plus âgé puisse parfois trouver son approche – et quelques-unes des performances – un peu sur le nez.

Pourtant, Roth parvient sagement à éviter l’excès de mawkishness et maintient l’action en mouvement. Quant à Caleb, joué par cinq chiens, c’est un chien magnifique et convaincant qui pourrait facilement inspirer une augmentation des adoptions de berger allemand.

“ Berger: l’histoire d’un chien juif ”

Non classé

Temps d’exécution: 1 heure, 34 minutes

En jouant: Commence le 28 mai, Laemmle Royal, West LA; Laemmle Encino, centre-ville; Laemmle Playhouse 7, Pasadena; Laemmle Newhall, Santa Clarita

