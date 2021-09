L’hésitation à se présenter pour le travail de MGNREGS sur le déclin alors que la peur de Covid s’atténue

in

Cet objectif n’a jamais été atteint, mais la réalisation de cette année pourrait être plus proche du seuil.

Environ 82 % des personnes qui se sont vu offrir un travail dans le cadre du régime de garantie de l’emploi rural (MGNREGS) s’y sont présentées jusqu’au 3 septembre de l’exercice en cours contre environ 84 % au cours des deux dernières années et 69 % jusqu’au 1er juin année.

Cela indique que les ruraux occupent, ces derniers temps, davantage d’emplois MG-NREGS, abandonnant leur hésitation à être exposés au virus au cours des premiers mois de l’exercice en cours.

Contre un total de 9,48 crores d’individus qui ont demandé du travail jusqu’au 3 septembre de l’exercice en cours, 9,4 crores se sont vu offrir du travail, mais seulement 7,68 crores ont pris du travail, selon le tableau de bord MG-NREGS.

La demande mensuelle de travail dans le cadre du régime reste élevée. Quatre crores de personnes ont demandé du travail en avril de cette année, 4,1 crores en mai, cinq crores en juin, le plus élevé en 12 mois. En juillet, 4,3 millions de personnes ont demandé du travail. Le nombre est tombé à 3,18 crore en août, mais devrait être révisé à la hausse dans les prochains jours, car la collecte des données prend du temps. En juin de l’année dernière, un nombre record de 6,3 millions de personnes ont demandé du travail.

Curieusement, même si la demande de travail est élevée, les gens sont incapables de saisir tout le travail offert. Il pourrait y avoir un « écart de communication » entre les agents au niveau du block/gram panchayat et les travailleurs, de sorte que les « offres de travail » sont bien inférieures à celles rapportées officiellement.

Environ 174 crores de jours-personnes de travail ont déjà été générés jusqu’à présent dans le cadre du régime fiscal actuel qui prévoit des salaires de subsistance contre 389,2 crores de jours-personnes de travail générés sur l’ensemble de la période 2020-2021,

Le gouvernement a été assez libéral avec le décaissement des fonds du MG-NREGS dans les semaines qui ont suivi le verrouillage de l’année dernière – les jours-personnes sont passés à 57 crore et 64 crore respectivement en mai et juin de l’année dernière, contre une moyenne de 22,1 crore/mois en 2019. -20. Bien que le taux ait diminué depuis, un niveau plus élevé de travail MG-NREGS a été maintenu tout au long de 2020-21, entraînant une augmentation des dépenses budgétaires pour le programme à Rs 1,11 lakh crore de Rs 61 500 crore initialement estimé.

Cependant, cette fois-ci, le gouvernement semble être plus économe avec les dépenses du programme – du moins, il n’y a pas encore de preuve d’un relâchement des cordons de la bourse. Les dépenses budgétaires pour le programme en 2021-2022 sont de Rs 73 000 crore. Le gouvernement pourrait devoir allouer plus de fonds pour répondre aux besoins du programme axé sur la demande, car le Centre a déjà libéré un fonds de Rs 52 215 crore pour alimenter le programme.

Le mandat du programme en vertu de la loi MGNREG de 2005 est de fournir au moins 100 jours d'« emploi salarié » au cours d'un exercice financier à chaque ménage rural dont un membre adulte se porte volontaire pour effectuer des travaux manuels non qualifiés.