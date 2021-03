L’hésitation au vaccin Covid-19 est la plus élevée chez ceux qui craignent les effets secondaires, l’innocuité des vaccins

Après un développement historiquement rapide, le vaccin contre le coronavirus devrait être largement disponible pour les adultes américains d’ici mai, mais amener chaque adulte à le prendre pourrait être un défi encore plus grand. Un rapport publié lundi met en lumière les raisons pour lesquelles certaines personnes hésitent à se faire vacciner et ce qui peut être fait pour changer cela.

Depuis avril 2020, le Groupe Delphi de l’Université Carnegie Mellon, en partenariat avec Facebook, a recueilli 18 millions de réponses – la plus grande enquête du genre – concernant les attitudes et les comportements des gens face au coronavirus, allant des questions sur les vaccinations et les symptômes au port de masque. et la santé mentale. En se concentrant sur les données du 10 janvier à la fin février, le rapport met en évidence les défis spécifiques auxquels les responsables de la santé seront confrontés pour faire vacciner le pays, et comment ceux-ci varient en fonction des données démographiques, notamment du lieu de résidence, de leur âge et de leur race.

La part des adultes interrogés qui sont vaccinés ou qui sont prêts à être vaccinés est passée de 72 pour cent à 77 pour cent de janvier à fin février, une augmentation qui reflète la disponibilité accrue des vaccins. Cependant, la proportion d’adultes non vaccinés qui hésitent à se faire vacciner est restée constante à environ 23%. C’est ce groupe qui pose le plus grand défi aux responsables de la santé dans l’espoir de vacciner la population au point de l’immunité collective pour arrêter la propagation du coronavirus.

Certains répondants hésitants à propos de la vaccination ont indiqué des problèmes de santé généraux. Quarante-cinq pour cent de ceux qui ont dit qu’ils n’obtiendraient certainement pas le vaccin craignaient des effets secondaires, et 40 pour cent ont dit qu’ils voulaient attendre pour voir si les vaccins étaient sûrs. D’autres ont cité des raisons plus conspiratrices, 29% des personnes ne voulant pas le vaccin disant qu’elles ne faisaient pas confiance aux vaccins et 27% disant qu’elles ne faisaient pas confiance au gouvernement. Pendant ce temps, 20% ont déclaré qu’ils ne pensaient pas que les vaccins fonctionnent. Les gens pouvaient sélectionner plusieurs raisons pour ne pas vouloir de vaccin.

Le déploiement du vaccin a été entaché de désinformation, en particulier sur les réseaux sociaux. Certains des principaux récits autour du vaccin sur les réseaux sociaux incluent des mentions de théories du complot contre les coronavirus impliquant des micropuces et Bill Gates, selon de nouvelles données de la société de renseignements médiatiques Zignal Labs.

Facebook, qui a longtemps été un bastion pour le mouvement anti-vaccin, a aidé Carnegie Mellon à enquêter sur ses utilisateurs pour le rapport et espère mener une grande campagne d’information sur la vaccination. Après avoir tenté pendant des années de réprimer la désinformation sur les vaccins, Facebook a finalement interdit aux utilisateurs de partager du contenu anti-vaccin en février. Mais des informations erronées sur les vaccins peuvent encore être trouvées sur le site. Un récent rapport du Washington Post par Elizabeth Dwoskin a examiné des documents internes à Facebook qui suggèrent que les groupes soutenant QAnon et un nombre relativement restreint de personnes influentes sont responsables d’une part importante du scepticisme vis-à-vis des vaccins sur le site.

L’enquête Carnegie Mellon a montré que l’acceptation du vaccin variait selon la démographie, y compris la race. Les répondants qui se considéraient comme appartenant à plus d’une race étaient les plus susceptibles de ne pas avoir été vaccinés et de ne pas vouloir se faire vacciner, suivis des Amérindiens et des Noirs américains. Une partie de la disparité est liée au lieu de mise à disposition des vaccins. Les Indiens d’Amérique ont signalé le taux de vaccination le plus élevé de tous les groupes raciaux, en partie à cause des efforts de distribution des services de santé indiens.

La désinformation sur les médias sociaux destinée aux communautés noires et latines joue également un rôle dans l’hésitation à la vaccination, bien que les racines de la méfiance soient compliquées. Zignal Labs a suivi les pics de mentions sur les réseaux sociaux de Tuskegee, une référence à l’expérience médicale de plusieurs décennies sur les Alabamiens noirs qui n’ont pas reçu de traitement pour la syphilis, et à Henrietta Lacks, une femme noire dont les cellules cancéreuses ont été collectées sans son consentement. . La société a également documenté une augmentation des publications en espagnol sur la relation démystifiée entre les vaccins Covid-19 et l’infertilité. Les données utilisent la correspondance de mots-clés, elles incluent donc des articles contenant des actualités factuelles sur ces sujets en plus de la désinformation.

Les données de Carnegie Mellon ont également montré que les jeunes, qui sont moins susceptibles d’être vaccinés puisque la priorité est allée aux personnes de 65 ans et plus, sont également moins susceptibles que les personnes plus âgées de dire qu’ils veulent le vaccin.

L’acceptation des vaccins varie également selon les États. Les États où les personnes non vaccinées étaient les moins susceptibles de dire qu’elles accepteraient un vaccin Covid-19 étaient le Wyoming, le Mississippi, l’Oklahoma, l’Alaska et le Dakota du Nord – tous des États du Sud ou à faible densité de population. Washington, DC et les États du Nord-Est ont certains des niveaux d’acceptation des vaccins les plus élevés. En général, la volonté de se faire vacciner est plus élevée dans les villes.

L’hésitation à l’égard des vaccins a également été perpétuée par Fox News, qui est considérée comme une source d’information clé par de nombreux républicains, selon les données du Pew Research Center. L’étude Carnegie Mellon n’incluait pas de données ventilées par parti politique, mais un sondage NPR / PBS NewsHour / Marist réalisé plus tôt ce mois-ci a montré que les hommes républicains et les partisans de Trump étaient plus susceptibles que tout autre groupe de dire qu’ils n’obtiendraient pas de vaccin si il a été offert.

Que faire avec ces données

Le nouveau rapport Carnegie Mellon propose un certain nombre de prescriptions sur la façon d’utiliser ces données afin de vacciner plus complètement la population.

Les auteurs du rapport suggèrent que les campagnes de vaccination devraient aborder la peur des effets secondaires, une raison principale pour laquelle certaines personnes non vaccinées ont déclaré qu’elles ne voulaient pas se faire vacciner. Des effets secondaires légers comme la fatigue et la douleur sont en fait une bonne chose et peuvent montrer que le vaccin fonctionne.

La transmission de messages liés aux vaccins par le biais des agents de santé locaux est également susceptible de convaincre les personnes hésitantes. Des personnes de tous les groupes démographiques ont déclaré que les recommandations de vaccination d’un professionnel de la santé local signifiaient plus que celles de tout autre groupe (ils étaient moins susceptibles de citer des politiciens). Les organisations de santé ont courtisé les influenceurs pour les aider à diffuser le message sur les vaccins, mais peut-être qu’encourager les médecins et les infirmières à faire passer le mot pourrait être plus efficace.

Enfin, le rapport a encouragé les approches spécifiques aux États en matière de messagerie vaccinale pour les personnes réticentes à la vaccination. Alors que l’hésitation à la vaccination est plus élevée en Floride que la moyenne nationale, par exemple, les Floridiens étaient également plus susceptibles de dire que les effets secondaires du vaccin étaient une préoccupation, de sorte que les campagnes de vaccination dans cet État devraient aborder le problème spécifiquement.

Au fil du temps, et à mesure que de plus en plus de personnes se font vacciner contre le Covid-19, leurs expériences pourraient affecter la façon dont ceux qui ont hésité voient la vaccination. Ces nouvelles données suggèrent qu’il existe de nombreuses façons de commercialiser les vaccins, et certaines personnes qui hésitent à se faire vacciner sont plus susceptibles d’écouter que d’autres.