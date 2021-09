L’heure de Fibonacci ! La décomposition de la cyclicité des Bitcoins en quarts

Guide technique des traders sur la théorie des quarts | Fibs de temps

Mon parcours dans l’empreinte technique a commencé avec le trading forex. Tout au long de ce parcours, j’ai traversé divers hauts et bas sur les marchés, et ce que cela m’a le plus appris, c’est qu’il faut toujours maintenir un état d’esprit d’apprentissage lorsqu’on aborde les marchés.

PÉPITE

Le système monétaire que nous avons aujourd’hui fonctionne dans le système décimal, c’est-à-dire décimal (Lat. Decimus) signifie “dixième”, la dîme signifie “réduire d’un dixième” et denier (Lat. Decimus) signifie “unité de dix”.

La décimalisation de la monnaie a entraîné la division de la principale unité monétaire en 100 sous-unités. (par exemple, 1 USD = 100 centimes).

Price Interest Points, lorsque l’unité principale d’une devise est divisée en 100 sous-unités supplémentaires, nous obtenons la plus petite unité du prix d’une devise étrangère appelée le pip. (par exemple pour EUR/USD un PIP : le prix du point d’intérêt est égal à 0,0001 US dollar)

Nombres entiers supérieurs

La théorie des quarts considère les numéros de référence pour les taux de change entre les devises, par exemple, un taux de change d’exactement 1 000 $ pour l’EUR / USD, si le taux de change change de 10 centimes supplémentaires, le taux sera de 1 $. 1000.

On a donc l’idée que ces tranches de 10 centimes, telles que 1.1000 pour les dizaines de dollars, 1.2000 pour les dizaines de dollars, marquent la fin et le début d’une nouvelle série de dix nombres 1.11, 1.12, 1.13,…, 1.19 .

Ces points de départ et d’arrivée sont très importants dans la théorie des quarts, c’est pourquoi ils sont connus sous le nom d’entiers principaux (MWN). Notez qu’entre deux MWN, nous avons 1000 pips. La distance entre la sous-unité appelée nombres entiers est de 100 pips.

Les chambres

Un quart est l’une des quatre parties égales de quoi que ce soit, donc en prenant la plage de 1000 pips entre MWN, nous la divisons en quatre parties égales de 250 pips chacune et nous obtenons le nombre appelé Large Quarters (LQ).

Le LQ qui correspond à MWN est appelé le point Major Large Quarter. Le point médian de la plage de 1000 pip est appelé le point médian de tête.

Thèse de la théorie des chambres

La théorie estime que l’action quotidienne des prix des paires de devises n’est pas aléatoire, et ces chiffres agissent comme des niveaux constants de support et de résistance.

J’aime appeler ces prix des aimants de prix, et ils constituent de très bons objectifs de prix pour le profit.

Alors pourquoi ces points ne sont-ils pas si visibles ?

Selon la théorie, la volatilité des prix cache ces points, donc parfois le prix peut aller au-dessus ou en dessous. Cette plage est de 25 pips de chaque côté du point.

Donc, ce que j’aime faire, c’est créer une plage de 25 pips autour de ces points et les considérer comme des zones de consolidation, cela m’aide à filtrer beaucoup de bruit dans l’action des prix. Cela aide également à identifier les véritables évasions, car ce sont elles qui se déplaceront au-delà de cette plage.

Selon la théorie du quart, pour qu’une transition entre LQ soit considérée comme complète, l’action des prix doit se situer dans cette plage de 25 pips, elle peut dépasser ou dépasser.

Grandes transitions de pièce et zones d’hésitation

Chaque fois que le prix tente d’entrer dans une nouvelle région des dizaines (comme GBP / JPY 150-160), la théorie du quart définit des moyens de confirmer s’il s’agit d’une véritable transition. Pour ce faire, vous définissez ce qu’on appelle une zone d’oscillation, c’est-à-dire une plage de 75 pips autour des points.

Si le prix entre dans une nouvelle région et qu’en le retraçant, il ne brise pas la zone d’hésitation, alors il est considéré comme une transition réussie.

De telles techniques de contrôle des prix peuvent aider à éviter de rester coincé dans les zones d’accumulation, les zones d’inversion peuvent aider à définir un biais de tendance à moyen terme et des objectifs de prix pour terminer la transaction.

J’utilise de grands graphiques de quart de point pour définir mon biais de tendance et rechercher des opportunités de swing qui s’exécutent ensuite sur le graphique en fonction de points entiers, cela m’aide à trouver des entrées contrôlées par stop loss qui me permettent d’utiliser des tailles de lots plus importants avec le même risque et cela m’aide également à surveiller l’ampleur du mouvement et, si possible, me donne la possibilité de faire des transactions jumelles avec SL trailing, donc un risque encore meilleur que la récompense.

D’après mon expérience, ils conviennent mieux comme objectifs de prix, car ils agissent comme des aimants de prix pour le profit, plutôt que comme support et résistance.

Le temps joue un rôle cyclique très important pour le bitcoin, qu’il s’agisse du cycle de réduction de moitié sur 4 ans, du cycle hebdomadaire d’échange du marché, du cycle quotidien de NY asiatique, ou si vous en avez remarqué plus.

Après avoir détecté le léger rétrécissement du 20 juillet, dont j’ai parlé dans l’étude de cas précédente, j’ai commencé à rechercher des opportunités de trading et de profit à effet de levier pour le portefeuille. Cette manie de mai m’a appris l’importance de synchroniser ces actifs, ce qui s’est également rapproché de trouver des moyens de négocier le temps de manière plus technique. Cela m’a amené à utiliser les mensonges de l’époque. Ils indiquent une probabilité de renversement des prix lorsqu’ils se croisent.

C’est l’une des premières positions longues de swing que j’ai prises en observant que la structure se maintient autour du point médian, 200emd 2hr, retracement de 0,382 fib, et également alignée avec le temps de fib.

Une fois de plus, le temps de fib a été testé, qui est également principalement le niveau vertical 1.272. La façon de l’utiliser est de remonter du début de la jambe actuelle de la vague d’Elliot jusqu’au sommet de la dernière retraite. Juste pour vous montrer que j’ai pris cette configuration.

Avec une autre entrée réussie, j’étais assez convaincu que le temps presse avait un sens technique et j’ai essayé de faire un backtest pour découvrir également des opportunités de profit et d’investissement à long terme. Jusqu’à présent, je prédisais les bas de la vague d’Elliot, mais pour trouver des opportunités de prise de bénéfices, je voulais chronométrer les hauts de la vague.

Il s’agit de mon analyse du 20 août, selon laquelle le marché était censé devenir baissier le 23 août, ce qui, si vous regardez vos graphiques, est parfait.

Depuis que j’attends un recul de la période quotidienne en fonction de ma stratégie, je peux maintenant tracer une plage de temps (une sorte d’arrêt temporel) pour en tirer profit, vendre des avoirs de pièces de merde et attendre des opportunités pour les remettre mettre le fonds en service après la fin du retrait quotidien.

Pas selon le temps fib, juste un dessin

Si vous regardez le fait qu’en 2013 la course haussière, septembre était également un mois baissier, beaucoup de gens croient encore qu’il s’agit d’un marché baissier, et que tout le fud de gouvernance vole dans les airs, il est possible que les gens commencent pour voir ça. construire comme un modèle de tête et d’épaules et appeler le nouveau test. J’attendais une cassure du cou et une poursuite baissière, donc une chance pour une autre courte pression ? Eh bien, on ne sait jamais.