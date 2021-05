L’heure de Gasol: “Pour lui, jouer plus serait bien pour nous”

Dans quelques calendriers de Los Angeles, les jours entre le 18 et le 21 mai étaient marqués. Tout au plus, par simple curiosité de savoir qui allait être le premier adversaire à tomber en playoffs. Les Lakers ont commencé le parcours comme ils ont terminé le précédent: être champions. Peu de gens ont conçu une autre option, même sans le méga-pas de Harden sur la scène. Les résultats accompagnaient également les prévisions. Jusqu’à la mi-février, les Angelenos cumulaient 21 victoires et seulement 6 défaites. Imposant dans le quoi, mais aussi dans le comment, avec ce sentiment éculé et d’une véracité douteuse dans le sport, qu’ils gagnaient quand ils voulaient. Ils contrôlaient les matchs sans appuyer sur l’accélérateur et décidaient dans les derniers instants, quand le meilleur apparaissait. Tout fonctionnait parfaitement dans une saison dans laquelle LeBron James était entré à contrecœur, mécontent du temps de repos entre les saisons, mais dominant depuis son trône: Jusqu’à la blessure, son nom a retenti pour le MVP. Son cinquième, celui qui s’est maintenant échappé, mais qui l’aurait assimilé à Michael Jordan dans le dossier intergénérationnel.

Sur le papier, les Lakers étaient toujours à Orlando. Dans sa bulle, celle qui lui a accordé sa 17e bague, celle de l’égalisation dans l’éternelle dispute avec les Boston Celtics. Et à cela s’ajoutait Marc Gasol, qui a changé le champion 2019, les Toronto Raptors, pour le champion 2020. Avec un objectif clair, répéter en 2021. De plus, avec une aura presque mystique: après six ans, un Gasol a de nouveau foulé le sol du Staples Center avec le maillot violet et or. Une formule qui ressemblait à un gagnant sur le plan personnel, mais aussi sur le plan sportif: avec les départs de JaVale McGee et Dwight Howard, il était appelé à jouer un rôle très important. Montrezl Harrell est également arrivé, oui, mais avec l’idée qu’il retracerait son rôle dans les Clippers: devenir l’un des meilleurs sixièmes hommes de la compétition. Encore une fois, les prévisions se sont réalisées. Quelques semaines après le début de la ligue, seuls les compliments pleuvent. Dans la section statistique, Marc, avec LeBron, constituait le couple le plus efficace de la compétition; dans le reste, il est simplement tombé sur ses pieds. «J’apprends beaucoup de Marc Gasol», a poursuivi Anthony Davis. “Voir les pièces avant qu’elles ne se produisent”, James lui-même.

Les deux chemins ont été tronqués. Ils ont commencé à le faire avec la blessure de Davis, qui l’a empêché du terrain du 16 février au 22 avril, et ont continué avec LeBron, entre le 20 mars et le 30 dernier jour. Sans eux et, dans ce cas, contre toute attente, ils ont continué à ramer, avec détermination dans les victoires à portée de main et faisant ressortir cette fierté que chaque champion a; jusqu’à une limite. Le moment de la plus grande faiblesse, en effet, est arrivé en même temps que les retours, dans une confluence que l’on espérait sauver et qui, pour l’instant, devra continuer à se battre dans la boue. Il est difficile pour l’or de briller. Et la chance semble réticente à l’accompagner: désormais, Dennis Schröder sera faible en raison d’un contact étroit avec le coronavirus. Les 18 et 21 mai sont déjà pris en compte, car il ne semble pas déraisonnable que ce play-in puisse être joué, aussi opportun pour les 9e et 10e que impitoyable avec les 7e et 8e. Il est reconnu par LeBron lui-même, qui, avec l’abîme à venir, a fait ressortir son côté le plus critique avec le format: “Celui qui a inventé cette merde doit être viré”, a-t-il craqué après la défaite contre les Raptors, dans laquelle, en outre, il a souffert de sa blessure.

Important, disparu … Essentiel?

Tout au long de ce processus collectif difficile, Gasol a été l’un des plus grands perdants au niveau individuel, avec un rôle de premier plan qui a chuté. Avant d’avoir à faire face au covid-19, qui l’a éloigné des courts pendant neuf matchs et l’a particulièrement puni (“Je ne pouvais pas bouger”), le pivot catalan a joué 20,1 minutes par match. Désormais, lors des quatorze dernières rencontres de l’équipe, il n’a participé qu’à cinq, avec deux représentations, en plus, de cinq et sept minutes. Depuis son arrivée, André Drummond a été le centre de départ incontesté de la franchise, à partir du début de tous les matchs auxquels il a pu jouer et jouer entre 20 et 30 minutes par nuit. Au milieu, un doigt disloqué qui, parfois, semblait l’une des raisons de la diminution des minutes; quelque chose qui, au fil du temps, a été totalement écarté. Son meilleur match de ces semaines, en fait, a été le moment de la blessure, au cours de laquelle il a récolté 18 points, 4 rebonds et 3 passes. L’autre, il y a deux nuits, contre les Nuggets, avec un 10 + 7 + 2 en 17 minutes, dans lequel il plaisantait sur le fait d’être «M. Wolf de Pulp Fiction» pour «résoudre des problèmes».

Avec tout cela, alors, nous verrons comment la rotation de Frank Vogel est, avec, pour l’instant, plus de poids pour Drummond. Una decisión que, desde dentro del propio vestuario, se acepta con alguna reticencia: “No lo sé. Es muy difícil. Es una situación lamentable. Obviamente, tenemos mecánicas que no son buenas. Es duro, es simplemente difícil. No estoy seguro de que faire. J’aurais aimé pouvoir jouer un peu plus longtemps avec Marc, ce serait une bonne chose pour nous, c’est sûr. Mais c’est difficile car nous avons beaucoup de situations différentes et beaucoup de choses autour de nous », a déclaré Kyle Kuzma avant le match contre les Nuggets. Il n’a pas manqué. Depuis que Drummond a été signé, Gasol n’a joué que 169 minutes, moins de la moitié des 348 André s’est inscrit. La décision semble ferme, mais au vu des derniers résultats, il ne serait pas étrange de voir des changements dans la rotation de Los Angeles. Tant pour les prochains rendez-vous que pour les éliminatoires pour lesquels, peut-être, il est temps de mettre à jour le Denver a été la première étape pour l’éviter.