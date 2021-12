L’heure de la décision pour Ralf Rangnick alors que Man Utd reçoit une offre tentante d’Anthony Martial avec un énorme avantage

Ralf Rangnick est confronté à une décision clé à l’aube de l’ouverture de la fenêtre de transfert de janvier après que Manchester United a reçu une offre officielle pour Anthony Martial, selon un rapport.

L’attaquant français, 26 ans, a révélé son désir de rechercher un nouveau défi le mois prochain via son agent. Martial a chuté dans la hiérarchie à Old Trafford après les arrivées estivales de Cristiano Ronaldo et Jadon Sancho.

Sa quête d’un temps de jeu régulier a vu s’intensifier les spéculations sur une sortie en janvier. Newcastle, l’Atletico Madrid, la Juventus et Séville ont tous été identifiés comme des prétendants potentiels par divers points de vente.

Cependant, le patron par intérim de Manchester United, Rangnick, a suggéré qu’il pourrait jouer dur sur un mouvement.

Via le Daily Mirror, Rangnick a récemment déclaré au sujet d’une sortie de Martial: « Nous avons longuement parlé.

« Il m’a expliqué qu’il était à Manchester United depuis maintenant sept ans et qu’il pense que c’est le bon moment pour changer, pour aller ailleurs. »

Néanmoins, Rangnick a insisté sur le fait qu’il avait dit à Martial que United ne chercherait pas activement à le décharger. Les Diables rouges se battent pour une place parmi les quatre premiers de la Premier League et sont toujours en Ligue des champions. Ils pourraient également participer à une course en FA Cup.

«Je pense d’une certaine manière que [Martial’s exit wish] est compréhensible, je pourrais suivre ses pensées. Mais d’un autre côté, il est également important de voir la situation du club », a ajouté le manager.

«Nous avons des temps Covid, nous avons trois compétitions dans lesquelles nous avons toujours de grandes ambitions et nous voulons avoir le plus de succès possible.

« Je lui ai dit ‘écoute, tant qu’il n’y a pas de club qui s’intéresse à lui [he will stay]’ et cela ne devrait pas seulement être dans l’intérêt du joueur, mais aussi dans l’intérêt du club.

« Pour autant que je sache, il n’y a eu aucune offre d’aucun autre club et, tant que ce sera le cas, il restera. »

Man Utd reçoit l’offre d’Anthony Martial

Cependant, selon Sky Sports, une offre a maintenant été déposée.

Ils rapportent que Séville a proposé une option de prêt simple pour le reste de la saison. Une option ou une obligation d’achat ne serait pas incluse.

Cela pourrait profiter à United, Martial pouvant figurer plus régulièrement à Séville.

Jesse Lingard a prouvé que les périodes de prêt peuvent améliorer un joueur dans la mi-vingtaine grâce à son passage stellaire à West Ham la saison dernière.

Un séjour de six mois en Espagne pourrait être exactement ce dont Martial a besoin avant de revenir à Old Trafford la saison prochaine avec une silhouette rajeunie.

Martial a encore deux ans et demi sur son contrat avec une option de club pour 12 mois supplémentaires. En tant que tel, son avenir à long terme pourrait toujours résider à Manchester, et un prêt avec Séville pourrait avoir des avantages à long terme.

Sky Sports ajoute que United n’a pas encore répondu à l’offre.

Pendant ce temps, Jesse Lingard a été vivement interrogé pour sa décision de rester à Old Trafford malgré ses minutes sur le terrain tombant d’une falaise.

Lingard aurait effectué un demi-tour et indiqué son désir de rester à Old Trafford jusqu’à au moins l’été.

L’arrivée de Rangnick aurait joué un rôle déterminant dans la décision de Lingard de se battre pour sa place au cours des six derniers mois de son contrat. Cependant, l’appel de Lingard a suscité de vives critiques de la part du spécialiste Frank McAvennie.

Il a déclaré à Football Insider : « Je ne comprends vraiment pas [Lingard’s decision to stay]. Il est allé à West Ham l’année dernière et a mis le feu au monde, il était brillant. Il a à peine joué cette saison et il veut rester ? Je ne comprends tout simplement pas.

« Il tue sa carrière. Pourquoi ne voudriez-vous pas rejoindre un autre club et marquer à nouveau des buts ? Tu ne peux pas me dire qu’il est content d’être assis sur le banc. Il ne peut pas l’être.

« J’en ai assez dit sur le fait que Lingard n’ira pas à West Ham mais je ne suis pas sûr de le vouloir là-bas si c’est son attitude. Je suis désolé, je ne comprends pas du tout. Il ne va pas jouer devant Ronaldo, n’est-ce pas ? C’est fou. Cela n’a aucun sens pour moi, je ne comprends pas ce qu’il fait.

