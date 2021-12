L’heure de l’Enfant – AS.com

Les anges. La ville avec le plus d’étoiles au monde au mètre carré. C’est là que tu veux briller ce dimanche (soir à partir de 02h00, Eurosport) Sergio Garcia (33-0, 14 KO). Le joueur de 29 ans originaire de Torrelavega fait ses débuts aux États-Unis et en fait un combat qu’il attendait depuis longtemps. Il a été quadruple champion d’Europe des super-welters et l’opportunité devant lui (le WBC World Qualifier) ​​aurait dû se présenter devant lui, mais la pandémie l’a ralenti.

Sebastián Fundora l’attend au Staples Center (17-0-1, 12 KO). L’Américain de 23 ans est surnommé ‘La Tour Infernale’ et ce n’est pas par hasard. Mesure 1,97 mètres (taille poids lourd), avec une envergure de 2,03 et parvient à peser 69,85 kg. Un prodige. « Sa taille est la plus compliquée, mais j’ai fait beaucoup de sparring avec des personnes de sa taille et qui ont un poids beaucoup plus important. Cela ne m’inquiète pas », admet l’Espagnol dans le podcast ‘KO a la Carrera’.

C’est autour de ce facteur et du passage du temps que tourne le combat. García n’a plus boxé depuis décembre 2020 et Fundora l’a fait en mai, bien que l’Espagnol ne s’inquiète pas non plus. « Je n’ai pas arrêté de m’entraîner. Ce ne sera pas un problème« Il admet. Sergio est un homme avec peu de mots, mais il parle abondamment sur le ring. La tranquillité d’esprit est une autre de ses caractéristiques. »Dans les vestiaires, avant le combat ça peut être en 35 temps», révèlent-ils de leur équipe. Un autre prodige.

Les deux sont confrontés au combat qui peut changer leur vie. Pour García ce serait le combat qui rendrait justice et ouvrirait les portes d’un titre mondial (S’il gagne, il le contestera oui ou oui). Alors que, Fundora est devant le procès qui servirait de confirmation. Il a eu une carrière très prudente et maintenant il doit le montrer. « Quant à la différence entre les rivaux, il est clair qu’il n’a pas eu les combats exigeants que j’ai eus », a déclaré ‘El Niño’. Avec toutes ces incitations, le combat est présenté dans un 50-50. Fundora, malgré sa taille, est un combattant qui aime boxer à bout portant. Il gère bien, même si plus il raccourcit le terrain, mieux Sergio fera, qui est capable d’imposer un rythme infernal. L’Espagnol n’est pas la première fois qu’il sort (il a donné un récital devant Cheeseman pour retenir l’Européen) et il sait qu’étant carburant dans son style, il n’a pas à craindre d’être le visiteur. Il a tout à affronter pour briller dans le meilleur des scénarios (ils sont la co-star de Gervonta Davis vs Isaac Cruz). C’est le moment que vous attendez depuis si longtemps. L’heure de « l’Enfant ».