L’heure de l’introduction en bourse de Robinhood est arrivée. Est-ce que ce sera un nouveau stock de mèmes qui sera rendu public?

Robinhood a aidé à inaugurer la dernière vague de day trading. Maintenant, l’entreprise est sur le point de découvrir jusqu’où elle peut le parcourir.

L’application de trading gratuite a commencé à être négociée publiquement jeudi dans le cadre de son offre publique initiale qui a évalué ses actions à 38 $. La route a été longue et sinueuse pour Robinhood pour arriver ici. L’application, qui a été fondée en 2013 et lancée en 2015, a été la clé de l’essor des transactions boursières sans commission. Il a également fait l’objet d’un examen minutieux, notamment des inquiétudes selon lesquelles le trading ressemble trop à un jeu, pousse les gens vers trop de risques et utilise un modèle commercial – le paiement pour le flux de commandes – qui masque le coût réel du trading. Robinhood a haussé les sourcils lorsqu’il a temporairement limité l’achat de certaines actions meme – c’est-à-dire des actions qui deviennent très populaires en ligne apparemment du jour au lendemain – plus tôt cette année et s’est retrouvé au premier plan de la saga GameStop.

Bien qu’il ne soit pas clair si Robinhood se transformera en un commerce de mèmes aux côtés de GameStop, AMC ou même dogecoin, une partie de son argumentation s’adresse à la foule du commerce de mèmes. Avant son introduction en bourse, les dirigeants de Robinhood se sont engagés dans une tournée virtuelle pour présenter la proposition de valeur de l’action aux investisseurs potentiels, et il était sûr de faire savoir à ses utilisateurs qu’elle devenait publique via des e-mails et des alertes sur l’application. La société a également déclaré qu’elle réserverait 20 à 35% de ses actions d’introduction en bourse aux utilisateurs de Robinhood, qui ont ouvert quelque 22 millions de comptes via la plate-forme.

“Ce sera certainement l’une des plus importantes allocations de détail jamais réalisées”, a déclaré jeudi Vlad Tenev, PDG de Robinhood, dans une interview à CNBC. “Quand vous entendez la mission de Robinhood, démocratiser la finance pour tous, il s’agit vraiment de donner accès à tout le monde qui était autrefois réservé aux 1% ou aux très riches.”

Certes, les dirigeants de Robinhood ne seront pas redevables à ses légions d’investisseurs particuliers ; la façon dont son actionnariat est mis en place va aider les fondateurs à garder plus de contrôle sur les décisions ultimes de l’entreprise. (Facebook a une structure similaire qui aide à garantir que Mark Zuckerberg continue de diriger l’émission.) Tenev a déclaré sur CNBC qu’il s’agissait de garantir que les dirigeants de Robinhood puissent rester concentrés sur le long terme et éviter les distractions à court terme. À la sortie de l’introduction en bourse, Tenev, un immigrant de première génération originaire de Bulgarie, devrait valoir quelque 2,5 milliards de dollars sur le papier. Son co-fondateur Baiju Bhatt est également en ligne pour gagner un joli centime.

Il semble que Robinhood soit prêt à démocratiser la finance, ou du moins ses propres finances, mais seulement jusqu’à un certain point – ses fondateurs veulent toujours être au volant. Cela pourrait être lié à quelque chose en ce sens qu’il peut être difficile de se disputer avec des investisseurs individuels. Comme l’a souligné Andrew Ross Sorkin de CNBC dans l’interview, certaines entreprises comptant de nombreux actionnaires individuels, telles que Lucid Motors, ont eu du mal à les faire voter sur les décisions.

“Nous pensons qu’il est important non seulement que les investisseurs particuliers participent, mais qu’il y ait un dialogue entre les investisseurs particuliers et les entreprises qui les intéressent”, a déclaré Tenev.

L’introduction en bourse évalue Robinhood à 32 milliards de dollars, ce qui, comme le note le Wall Street Journal, est bien supérieur aux 12 milliards de dollars auxquels il avait été évalué lors d’un cycle de financement l’année dernière. Robinhood prévoit de vendre quelque 55 millions d’actions dans le cadre de son offre publique, ce qui se traduirait par une levée de 2 milliards de dollars. Il sera coté au Nasdaq sous le symbole HOOD.

La sécurité d’abord?

Robinhood prétend vivre selon un mantra « la sécurité d’abord » qui met le bien-être financier de ses clients au premier plan. Étant donné le passé de Robinhood, cette promesse peut se sentir un peu discutable.

Robinhood est une entreprise axée sur la sécurité. – VLAD (@vladtenev) 1er avril 2021

En décembre, Robinhood a accepté de payer 65 millions de dollars pour régler les frais de la Securities and Exchange Commission (SEC) qui ont induit les clients en erreur sur la façon dont il gagnait de l’argent et les coûts des échanges avec la société. Une grande partie de l’examen autour de Robinhood s’est concentrée sur son modèle commercial qui utilise une pratique appelée paiement pour flux d’ordres, où de grands teneurs de marché tels que Citadel Securities et Virtu paient des courtiers comme Robinhood pour traiter les transactions et, à leur tour, probablement gagner de l’argent sur le spread, qui est la différence de prix entre l’achat et la vente. C’est ainsi que de nombreuses applications proposent des échanges « gratuits », bien que les échanges ne soient pas vraiment gratuits. Gary Gensler, le président de la SEC, a déclaré qu’il prévoyait d’examiner le modèle.

“C’est ce qui a permis à Robinhood de faire ce qu’ils font”, a déclaré à Vox plus tôt cette année Tom Gorman, expert en valeurs mobilières et associé du cabinet d’avocats Dorsey & Whitney. « Cela a pour effet bénéfique d’encourager ces petits investisseurs à entrer. Maintenant, ils n’obtiennent peut-être pas la meilleure exécution au monde. Ils obtiennent une exécution correcte.

En juin, la Financial Industry Regulatory Authority, ou FINRA, a ordonné à Robinhood de payer 70 millions de dollars pour « des défaillances systémiques de la surveillance et des dommages importants subis par des millions de clients ». Entre autres éléments, la FINRA a découvert que Robinhood communiquait aux clients des informations fausses et trompeuses, notamment les types de transactions qu’ils pouvaient effectuer et le montant d’argent sur leurs comptes, et s’appuyait sur des algorithmes pour approuver les transactions sur options, ce qui est généralement plus risqué que l’investissement régulier. En juin 2020, un jeune homme de l’Illinois s’est suicidé après avoir cru avoir perdu des centaines de milliers de dollars sur Robinhood. Et la société fait toujours l’objet d’enquêtes réglementaires et fait face à des poursuites judiciaires.

Malgré les controverses et les faux pas, il est indéniable que Robinhood a connu une croissance énorme : à la fin du mois de juin, les utilisateurs avaient investi environ 100 milliards de dollars via la plate-forme de Robinhood, et ses revenus ont augmenté de plus de 300 % au premier trimestre de cette année. Robinhood est aussi servir un type d’investisseur différent de celui des maisons de courtage plus traditionnelles. Comme le note le New York Times, ses comptes ont un solde moyen de 4 500 $, contre 200 000 $ chez Charles Schwab, et il traite avec des clients beaucoup plus jeunes, qui pourraient être très rentables pour l’entreprise s’ils restaient dans les parages.

Mème plus ou moins

Investir via Robinhood peut être risqué pour les personnes qui considèrent le day trading sur la plate-forme comme un jeu plus qu’un investissement (et quoi que dise Robinhood, il est préférable pour l’entreprise de trader plus que de trader longtemps). Ce qui reste à voir à l’avenir, c’est à quel point l’investissement dans Robinhood lui-même sera risqué.

Dans son dépôt S-1 pour son introduction en bourse, Robinhood a exposé un certain nombre de facteurs de risque. Une restriction du paiement des flux d’ordres, voire un ralentissement de l’activité de négoce, pourrait affecter ses perspectives commerciales. Et tout changement dans les lois et réglementations – ou le non-respect par l’entreprise des lois et réglementations – pourrait également être préjudiciable. (Il y a un fil Twitter intéressant sur le S-1 de Robinhood ici.) Dans le Massachusetts, le secrétaire d’État William Galvin poursuit Robinhood pour que l’application soit interdite dans l’État. “Ils sortent délibérément pour attirer leurs clients et s’appuient sur leur manque d’expérience pour les inciter à acheter des choses qu’ils pourraient ne pas comprendre”, a déclaré Galvin à NPR. Il a dit que s’il réussissait, d’autres États pourraient suivre – ce qui, évidemment, ne serait pas génial pour Robinhood.

Pour l’instant, Robinhood semble espérer que sa mission de démocratisation de la finance sera rentable pour l’entreprise à plus d’un titre. Il est poussé dans les crypto-monnaies, essayant de capitaliser sur une partie de l’engouement crypto de cette année, et a été une passerelle pour les investisseurs individuels pour accéder aux actions et aux tendances des mèmes.

“Bien sûr, il y aura des moments idiosyncratiques où quelque chose deviendra plus pertinent sur le plan culturel, comme une crypto-monnaie particulière ou une action particulière”, a déclaré à CNBC Tenev, PDG de Robinhood.

Robinhood a profité des échanges de mèmes. Reste à savoir si ce sera l’un d’entre eux.