L’heure de sortie de House of Ashes et le bonus de précommande Curator’s Cut expliqués

La date et l’heure de sortie de The Dark Pictures Anthology House of Ashes sont presque là et il est accompagné d’un bonus de précommande Curator’s Cut.

Il s’agit du troisième volet de The Dark Pictures Anthology, mais ce n’est peut-être pas le dernier. Le plan initial de Supermassive Games était de sortir huit jeux avec deux par an, mais cette stratégie n’a été rencontrée ni par Man of Medan ni par Little Hope.

Il est possible que nous voyions un teaser pour la suite à la fin de l’histoire d’Ashley Tisdale, mais vous devrez d’abord survivre à la terreur qui vous attend.

The Dark Pictures Anthology : House of Ashes | Bande-annonce d’introduction du personnage

A quelle heure sort House of Ashes ?

La date et l’heure de sortie de The Dark Pictures Anthology House of Ashes seront à 21h00 PT le 21 octobre ainsi qu’à 00h00 HE et 00h00 BST le 22 octobre.

Toutes les heures ci-dessus proviennent de la boutique PlayStation et Microsoft. Malheureusement, il n’y a pas de compte à rebours pour le lancement du jeu sur PC via Steam.

Cela dit, la plupart des nouveaux titres se déverrouillent sur la boutique de Valve entre 08h00 et 10h00 PT, 11h00 et 13h00 ET, ainsi que 16h00 et 18h00 BST.

Bonus de précommande de House of Ashes

Le bonus de précommande pour House of Ashes est un accès anticipé à sa Curator’s Cut.

Curator’s Cut de Supermassive Games propose de nouvelles scènes et moments de jeu, et il sera disponible une fois que vous aurez terminé l’histoire principale. Si vous ne précommandez pas le jeu, sachez que le DLC sortira gratuitement dans un futur proche.

Cela coûte 24,99 £, mais vous pouvez acheter le pack triple de The Dark Pictures Anthology pour 49,99 £. C’est génial si vous n’avez jamais joué à Man of Medan et Little Hope.

Gameplay

Le gameplay est le même que les autres expériences Supermassive. Vous contrôlez un tas de personnages interdépendants différents dans l’histoire et vous prenez un tas de décisions qui mènent soit à la survie, soit à une mort horrible.

Contrairement à Man of Medan ou Little Hope, cette fois, vous serez confronté à des bêtes qui existent réellement et ne sont pas que des hallucinations. Et vous devrez faire bien plus que simplement tirer pour vaincre ces monstres ailés.

