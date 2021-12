L’heure de sortie de la carte CoD Warzone Pacific et l’accès anticipé expliqués

La date et l’heure de sortie de la nouvelle carte de Call of Duty Warzone Pacific Caldera sont en cours de compte à rebours et elle arrive plus tôt pour ceux qui ont un accès anticipé.

Le lancement par Activision de sa nouvelle carte coïncide également avec l’arrivée de la première saison de CoD Vanguard. Une feuille de route a été partagée pour la première saison du nouveau jeu et il y a beaucoup à anticiper, comme des opérateurs uniques, de nouveaux objectifs de zombies et un événement saisonnier nommé Festive Fervor.

Tout ce qui précède arrivera bientôt, mais la base de fans est surtout enthousiasmée par le nouveau terrain de jeu ensoleillé.

APPEL DU DEVOIR: Le casting de Vanguard comprend le célèbre acteur du Seigneur des Anneaux Call of Duty: Vanguard | La bande-annonce de la zone de guerre du Pacifique

BridTV

6386

Call of Duty : Avant-garde | La bande-annonce de la zone de guerre du Pacifique

https://i.ytimg.com/vi/1vuBd7RKf_s/hqdefault.jpg

893744

893744

centre

13872

A quelle heure sort la nouvelle carte Warzone Pacific ?

La date et l’heure de sortie de la nouvelle carte Call of Duty Warzone Pacific sont 09h00 PT, 12h00 ET et 17h00 GMT le 8 décembre.

Toutes les heures ci-dessus sont réservées aux propriétaires d’accès anticipé. Pour tous les autres, Caldera sera lancé 24 heures plus tard à 09h00 PT, 12h00 ET et 17h00 GMT le 9 décembre.

Le compte Twitter officiel de la série a également confirmé que le temps d’arrêt commence aux mêmes heures le 7 décembre.

Comment obtenir un accès anticipé à la carte Call of Duty Warzone Pacific

Vous obtenez un accès anticipé à la nouvelle carte Caldera de Call of Duty Warzone Pacific si vous possédez CoD Vanguard.

Si vous ne possédez pas déjà la dernière version de CoD, vous pouvez toujours obtenir une entrée exclusive de 24 heures dans le nouveau complexe en l’achetant avant 09h00 PT le 8 décembre.

Vous n’avez pas besoin d’acheter l’une des éditions les plus chères, ce qui signifie que la version standard suffira. Cependant, si vous n’êtes pas particulièrement amoureux du retour à la Seconde Guerre mondiale, nous vous recommandons d’attendre jusqu’au 9 décembre.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Une mise à jour : les dernières heures de Verdansk seront disponibles jusqu’au 7 décembre à 21 h 00. Prendre plaisir! – Call of Duty (@CallofDuty) 7 décembre 2021

Caldeira

Caldera est le nom de l’île à venir et il y a beaucoup de choses passionnantes à ce sujet.

Activision a fourni un aperçu complet de l’île qui remplacera Verdansk. Il comprend un tas de points chauds et d’emplacements tels que des quais, des mines, des villages et des plages de sable.

Lors de son lancement, il y aura également de nouveaux véhicules et armes Vanguard, et il y aura une liste de lecture dédiée pour le plaisir des joueurs.

Dans d’autres nouvelles, l’heure de sortie de la carte CoD Warzone Pacific et l’accès anticipé expliqués