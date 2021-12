L’heure de sortie du magasin DBD Epic Games et le prix gratuit expliqués

Le compte à rebours de la date et de l’heure de sortie de Dead By Daylight sur la boutique Epic Games est presque terminé et DBD n’est gratuit que temporairement.

Nous sommes au mois de Noël et décembre est très excitant pour les fans de Dead By Daylight. Le nouveau tueur The Artist et survivant Jonah Vasquez vient de se lancer, et l’événement hivernal annuel se déroulera bientôt selon des fuites.

Le retour des pulls moches dans le jeu est toujours excitant, mais – avant cela – le jeu deviendra disponible pour encore plus de personnes via EG.

À quelle heure sort Dead By Daylight sur la boutique Epic Games ?

La date et l’heure de sortie de Dead By Daylight sur la boutique Epic Games sont 08h00 PT, 11h00 ET et 16h00 GMT le 2 décembre.

Aucune des heures ci-dessus n’a été annoncée pour DBD par behavior Interactive sur Twitter, mais c’est à ce moment-là que la promotion gratuite se termine pour Antstream et Call of the Wild. C’est donc aussi à ce moment-là qu’ils seront remplacés.

Aux côtés du mastodonte de l’horreur, l’autre présent est While True Learn. Il s’agit d’un jeu de puzzle unique dans lequel vous devez créer un système de traduction de chat à humain.

Et il est livré avec d’adorables costumes pour le chaton avec des clins d’œil aux jeux vidéo tels que The Witcher et Assassin’s Creed.

Comment obtenir DBD gratuitement sur Epic Games

Vous ne pouvez obtenir Dead By Daylight gratuitement dans la boutique Epic Games qu’entre le 2 et le 9 décembre.

Revendiquer le jeu vous permettra de le conserver pour toujours, mais – bien que gratuit – vous devrez quand même dépenser une somme considérable pour obtenir le meilleur jeu possible. En effet, seul le jeu de base devient disponible pour le prix de rien.

Bien que le jeu de base soit tout simplement parfait, ce qui rend DBD spécial, ce sont tous ses croisements et collaborations. Vous devrez acheter le DLC pour profiter de personnages tels que Ghostface, Leatherface et pieface (alias Ash de Ash Vs. Evil Dead), ainsi que des redevances de jeux vidéo telles que Pyramid Head et Nemesis.

Tous les DLC disponibles rejoindront la boutique Epic Games, y compris le nouveau Portrait d’un meurtrier avec l’artiste. Il existe également des packages plus coûteux tels que les éditions Ultimate et Silent Hill pour lesquelles aucun prix n’a été révélé au moment de la rédaction.

Consultez le message d’annonce de la boutique Epic Games de BeHaviour pour plus d’informations.

Vente

Étant donné que le jeu de base rejoint EGS pour le prix de rien, behavior Interactive récompense les propriétaires existants avec une énorme réduction de 50 % sur certains DLC.

Ceci est disponible pour PlayStation, Xbox et Steam où il se termine le 7 décembre. Il est également disponible sur Nintendo Switch où il y a également 50% de réduction sur certains personnages avec la promotion se terminant le 14 décembre.

Dans d’autres nouvelles, l’heure de sortie du magasin DBD Epic Games et le prix gratuit expliqués