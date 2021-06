L’heure de Sosa-Melián est arrivée ce jeudi à San Pedro et par TYC SPORTS

in

Il était temps pour un grand combat. Ce sera ce jeudi 1er juillet au Paraná Fútbol Club, à San Pedro, Buenos Aires, où le champion sud-américain invaincu des super coqs, Andrés “Maquinita” Sosa, de Buenos Aires, affrontera son combat professionnel le plus dur exposant son titre au lauréat Alberto «Impacto» Melián, de Cordoue, lors d’une soirée promue par Sampson Boxing et Tello Box, avec diffusion télévisée par TyC Sports, à partir de 21h et TyC Sports Play à 19h30.

Ce sera la deuxième défense de Sosa, natif de Junín (Buenos Aires), 25 ans et avec un bilan de 11-0 (7 KO). “Maquinita” a remporté le titre le 18 janvier 2020 en battant Ernesto Franzolini (aujourd’hui champion d’Argentine) aux points et a réalisé la première défense le 20 mars de cette année, s’imposant par la même occasion contre Ckari Cani Mansilla. L’homme de Buenos Aires est deuxième au classement FAB avec 55 338 kg.

Melián, 31 ans, double olympien (Londres 2012 et Rio 2016), a été champion de division argentine et possède une vaste expérience dans le monde de l’AIBA et au niveau professionnel avec cinq combats aux États-Unis. Son bilan sur les terrains loués orthodoxes est de 9-2 (5 KO). Il est premier au classement national.

Rappelons que pour finaliser ce combat, Sampson et Tello ont remporté l’appel d’offres organisé le 19 mai à la FAB, avec un montant de 820 000 pesos, chiffre avec lequel ils ont dépassé l’autre enchérisseur, Argentina Boxing Promotions, de Mario Margossián, avec 535 000.

UN ANCIEN CHAMPION D’ARGENTINE, D’AMÉRIQUE DU SUD ET DE LATIN AU SEMIFOND

Le tucuman Diego “El Profeta” Ruiz (21-3-0, 10 KO) sera le protagoniste du combat semi-fond de huit rounds contre le toujours difficile Jeremías Ulibarre de Jeremías Ulibarre, dans la division des super poids coq.

Ruíz, 27 ans, originaire de Las Talitas, Tucumán, était un champion national des poids coq, détenteur du titre latin WBC et alternative sud-américaine des super coqs et aspire à revenir bientôt se battre pour une couronne.

Quatre autres combats professionnels viendront compléter la carte, mettant en évidence le combat entre l’invaincu Mendoza super léger Joel Mafauad (6-0, 3 KO) contre l’expérimenté local Miguel Ángel Correa, dans un combat vital pour le cuyano avant sa présentation en août au Panama. .

Mercredi 30 juin, à 10h30 du matin, à l’hôtel Howard Johnson de San Pedro, aura lieu la cérémonie de pesée, qui sera retransmise au journal télévisé de TyC Sports « Sportia ».