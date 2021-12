L’heure de vérité pour Alpine et Alonso

20/12/2021

Le à 13:35 CET

« C’est le début, garçons et filles sexy. Le meilleur reste à venir l’année prochaine. Je vous le promets. C’était un échauffement, tout comme les boxeurs. Cela a été 2021 pour nous. » Avec ce message fort et plein d’espoir, il a écarté Fernando Alonso la Coupe du monde à Abou Dhabi. Les mots que l’Asturien a dédiés à ses ingénieurs et mécaniciens à la radio, après avoir franchi le drapeau à damier à Yas Marina, font partie de son désormais célèbre « El Plan ». Une sorte de complot dans lequel Alonso et Alpine se sont engagés dans le but de se battre à nouveau pour les victoires et les podiums lorsque le nouveau règlement de la Formule 1 entrera en vigueur, à partir de 2022. Et force est de constater qu’en tant qu’instrument marketing, « Le Plan » a a fonctionné à merveille. Mais dans le sport, vous devez appuyer sur le « bouton magique ». Les sièges Renault de Viry-Châtillon et Enstone se sont tournés vers la voiture qui fera ses débuts à Barcelone le 23 février. « J’espère que lorsque nous mettrons la voiture en piste, nous aurons une bonne surprise », dit-il. Ferdinand. Ce sera le moment de vérité.

Marcin Budkowski, directeur technique d’Alpine, met particulièrement l’accent sur ce qu’ils ont accompli cette saison Alonso et Esteban Ocon avec une voiture très peu évoluée depuis 2019 : « Nous avons utilisé pratiquement le même moteur, châssis et boîte de vitesses pour la troisième année consécutive. C’était la conséquence du Covid. Et pourtant nous avons atteint l’objectif maximal auquel nous pouvions aspirer. cette année, cinquième par équipes, la victoire d’Ocon en Hongrie, le podium de Fernando au Qatar et une arrivée progressive. Cela montre que les zones de l’équipe qui n’étaient pas gelées ont avancé. C’est un bon signe. «

De moins en plus

AlonsoAprès deux ans d’absence du « grand cirque », il termine dixième du championnat, avec 81 points, devant Ocon (11e avec 74). Des performances très homogènes des deux pilotes, qui se sont traduites par une avance finale de 13 points pour Alpine sur Alpha Tauri. « Une qualification ? La saison a certainement été positive. Je dirais un 7 ou un 8. C’est remarquable. La victoire de la Hongrie reste le fleuron de la saison. Et nous avons aussi réussi à remettre Alonso sur le podium, ce qui est très bien. Mais j’espère que c’est un point de départ pour l’avenir », évalue le directeur de la compétition Davide brivio dans le magazine ‘Autosprint’. L’Italien, qui a laissé derrière lui trois décennies de succès en tant que team manager en MotoGP pour se lancer dans l’aventure de la F1, souligne une autre des clés de cette saison chez Alpine : « Esteban et Fernando ont une excellente relation et ils ont toujours été prêts à s’entraider tout au long de l’année, j’ai été très surpris par leur attitude. Je pense que cela représente un modèle, un exemple de la façon dont deux coéquipiers devraient bien travailler ensemble. «

Aussi Alonso le pone buena nota a la temporada, aunque sin olvidar que el verdadero exámen llegará en 2022: « La temporada en sí ha sido buena. A partir de Bakú considero que he sumado bastantes puntos, hemos encontrado una regularidad que no tuvimos al principio. Con l’équipe Nous avons aplani certaines choses qui n’étaient pas à pleine capacité. En termes de stratégie, arrêts aux stands, départs et run du week-end, nous sommes une équipe presque de référence, mais nous avons besoin des deux usines pour obtenir la nouvelle voiture correctement « , souligne-t-il. « C’est ma meilleure saison depuis 2014, en termes de points et de positions. C’est donc définitivement un bon retour et une préparation pour ce qui va suivre. »

Une autre saison s’est terminée. 2021 a été une excellente saison pour l’équipe. Il est maintenant temps de recharger les batteries et d’atteindre 2022 encore plus fort. Bien joué. pic.twitter.com/0tUDEXNQZO – Alpine F1 Team (@ AlpineF1Team) 17 décembre 2021

Laurent Rossi, Le PDG d’Alpine, considère que son équipe s’est « musclée » cette année après le début mitigé de Bahreïn et attribue les progrès principalement aux mains de Alonso et Ocon: « Nous étions perdus au début. La plus grosse amélioration est venue de notre façon de travailler, notamment les pilotes, qui en ont profité au maximum et ensuite nous avons dû repousser leurs limites.

La question est maintenant de savoir si Alpine sera en mesure de poursuivre sur cette lancée et d’entrer dans la nouvelle ère de la F1 avec une voiture qui leur permettra de réaliser le « Plan » d’Alonso, qu’en l’absence d’un désastre absolu, il espère rester en Coupe du monde pendant « au moins deux ou trois ans de plus ». Rossi est optimiste : « Nous aurons une bonne évolution au niveau du moteur, et aussi du châssis. Nous devons attendre de voir à quel niveau nous sommes en février par rapport aux autres équipes. Notre objectif, de toute façon, est de gagner », conclut le Français.