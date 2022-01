L’heure de vérité pour le Betis

01/01/2022 à 21h00 CET

Le Betis et le Celta règlent ce dimanche un duel dans le début d’une année passionnante pour les deux, avec des défis opposés dans le présent, puisque la Bétique aspirait à consolider sa troisième place et les Vigolais à s’éloigner du déclin, marqué par les points positifs du covid 19 et avec une saveur sud-américaine sur les bancs.

Ils voient les visages des équipes de deux amis techniques qui entretiennent une excellente relation, le Betis du Chilien Manuel Pellegrini et le Celta de l’Argentin Eduardo ‘Chacho’ Coudet, qui partagent un style de jeu offensif et aussi plus de problèmes, peut-être, dans la zone défensive, avec laquelle l’efficacité dans les deux domaines sera cruciale dans un Benito Villamarín, avec sa capacité réduite à 75 %, à 45 000 spectateurs, par le nouveau normatif.

Ceci est donné par l’évolution de la pandémie et les nouvelles épidémies de coronavirus qui conditionnent les deux équipes touchées par le covid 19. Jusqu’à six joueurs dans le cas de l’équipe sévillane et neuf dans l’équipe galicienne, bien que cette dernière semble s’être rétablie à temps plus efficace que les verdiblancos.

Le Betis, après une brillante 2021 au cours de laquelle ils ont joué un grand match, efficace et efficient, qui leur a permis de revenir en Ligue Europa et d’établir un projet bien commandé par le Chilien Pellegrini, leur « grand capitaine », veut entamer la nouvelle année avec la même verve pour s’installer dans des positions de Ligue des Champions.

La défaite 3-2 à Bilbao, lors de leur dernière rencontre avant les vacances de Noël, a mis fin à une séquence de quatre victoires consécutives pour Verdiblancos (0-3 à Elche, 3-1 à Levante, 0-1 contre Barcelone au Camp Nou et 4- 0 contre un rival direct comme la Real Sociedad), alors maintenant le slogan est de commencer une année de la meilleure façon, avec une victoire qui approuve leurs options de « Champions ».

Pour cela, Pellegrini a du mal à composer son appel et aussi le onze. Vendredi, entre touché par le covid et par des problèmes physiques, il ne pouvait pas compter sur jusqu’à dix footballeurs, même s’il est probable qu’il puisse en récupérer pour recevoir un Celta plus dangereux et efficace à l’extérieur qu’à Balaídos.

Ce serait le cas du gardien portugais Rui Silva, qui s’est rendu dans son pays en raison du décès de son père et c’est lui qui décidera s’il veut jouer émotionnellement. Entre blessures et points positifs -qui n’ont pas été révélés-, le gardien chilien Claudio Bravo n’a pas exercé ces jours-ci ; les défenseurs Miranda, Montoya, le Sénégalais Sabaly et l’Argentin Pezzella ; et les milieux de terrain Joaquín, Rober, l’Ivoirien Paul et le Français Fekir.

Le média argentin Guido Rodríguez sanctionné. L’entraîneur a récupéré le droitier de l’intérieur Aitor Ruibal et l’attaquant Borja Iglesias, ce dernier après avoir passé le covid, comme il l’a révélé.

Pendant ce temps, le Celta de Vigo cherchera à commencer la nouvelle année avec une victoire à Benito Villamarín pour finir de conjurer les « fantômes & rdquor; la descente de Balaídos et penser à atteindre l’une des places européennes, le défi que l’équipe s’est lancé malgré son début d’année irrégulier.

Le retour au travail après les vacances de Noël n’a pas été facile pour l’entraîneur Chacho Coudet en raison de l’épidémie de coronavirus qui a touché neuf de ses joueurs, même s’il pourra enfin compter sur onze garanties pour défier le Betis, à qui il a plus de huit ans. sans gagner à domicile.

L’Argentin ne fera que retoucher sa ligne défensive avec l’entrée de Kevin Vázquez sur le côté droit et le jeune Carlos Domínguez au centre de la défense, où il sera accompagné du Ghanéen Joseph Aidoo.

En attendant que l’international mexicain Orbelín Pineda, premier renfort hivernal, entre dans la dynamique du groupe, Coudet maintiendra sa confiance en Denis Suárez, Brais Méndez et Franco Cervi pour former la file de trois aviateurs qu’il place habituellement derrière Iago Aspas. et Santi Mina.

L’équipe bleu ciel effectuera une dernière séance d’entraînement cet après-midi à la cité sportive Afouteza, à l’issue de laquelle la liste des personnes convoquées pour se rendre à Séville sera connue.

Les files d’attente probables

Bétis : Rui Silva ; Bellerín, Bartra, Víctor Ruiz, lex Moreno; William Carvalho, gardé ; Rodri, Canales, Juanmi ; et Willian José.

Celtique: Dur; Kevin Vázquez, Aidoo, Carlos Domínguez, Javi Galán ; Fran Beltrán; Brais Méndez, Denis Suárez, Cervi ; Aspas et Mina.

Arbitre: César Soto Grado (C. Riojano).

Stade: Benito Villamarin.

Heure: 18h30.