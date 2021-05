L’heure de vérité pour Porzingis

Les débats autour de Kristaps Porzingis deviennent de plus en plus récurrents, une mauvaise chose, à Dallas, dans le milieu de certains Mavericks qui sont à un moment crucial pour leur avenir : ils ont déjà un joueur de franchise, un joueur générationnel (Luka Doncic), et maintenant ils essaient de construire autour de lui une équipe avec un poids ferme de prétendant durable pour le ring NBA. Pour cela, en théorie, Porzingis, le Letton élevé à Séville, devrait être une pièce stratégique, incontournable : il a 25 ans et a signé en juillet 2019 (moins de sept mois après son arrivée via transfert des Knicks) un nouveau contrat pour cinq. ans et 158 ​​millions de dollars. En gros, si comptes économiques et prévisions sportives se croisent, les Mavs ont besoin de KP pour fonctionner comme une deuxième étoile jusqu’en 2024. Cette saison, il facture 29,4 millions, a pour les deux prochains 31,6 et 33,8 et peut exécuter unilatéralement son option de joueur pour 36 millions en 2023-24. Cela, si les choses ne vont pas bien, peut finir par être un fardeau fatal.

Le problème, et cela peut finir par être un gros, gros problème, c’est que l’habitude d’attendre les meilleurs Porzingis s’est perdue, à cette licorne dont Madison Square Garden est tombé amoureux lors de leur année recrue (2015-16). D’une part, les blessures sont devenues un problème récurrent : les genoux sont une sérieuse préoccupation et cette saison, il a disputé 43 des 72 matchs des Mavs en saison régulière. Ses chiffres ont été bons : 20,1 points et 8,9 rebonds avec 37,6% en triples. Et vers la fin de la saison, il a vu l’une de ses meilleures versions en défense, dans un brillant rush final des Mavericks qui a duré jusqu’aux deux matchs du premier tour disputés au Staples : un 0-2 qui a enflammé la NBA mais s’est refroidi. avec la victoire des Clippers à Dallas. Maintenant c’est un 1-2 avec un match clé, absolument décisif, demain. Si les Mavs perdent à nouveau au Texas, les Clippers l’auront en main pour passer le tour. S’ils récupèrent leur pouls et gagnent, ils seront à 3-1 ce qui leur permettra de contrôler la série, qu’ils devraient encore clôturer avec une dernière victoire. Plusieurs fois le plus difficile à ajouter.

Après sept minutes et demie, les Mavs menaient 30-11 et Les Clippers ressemblaient à un cadavre prêt, pour la deuxième saison consécutive, à être mis en pièces par l’opinion publique.. Mais les Angelenos ont réagi, avec une version noble de leurs stars, Paul George et surtout Kawhi Leonard, et avec des ajustements de Tyronn Lue: un plan défensif plus ordonné et sans perturbation dans les changements défensifs, mPlus de corps dans la zone lorsque Doncic a pénétré et moins de tirs pour les coéquipiers slovènes, qui a fini par fatigué et avec des problèmes de cou. Le prix de la responsabilité : 44 points lui, 40 parmi les trois (ensemble) prochains buteurs de l’équipe, Brunson (14), Kleber (14) et un Hardaway Jr (12) qui a perdu le contact au retour à domicile. Là, sur cette liste, Porzingis n’apparaît pas.

À l’attaque, les Clippers ont permis aux Mavericks de doubler Kawhi au poteau et, à partir de là, ont trouvé des passes et des coups francs dans les virages. Enfin, et comme Lue le voulait, ils étaient agressifs à la recherche du cerceau: 24-44 en points à moins de 4 mètres du bord, avec 63% pour les visiteurs et 33% pour les locaux. L’influence d’un 2.21 comme Porzingis n’y apparaît pas non plus. En désespoir de cause, Lue (Ibaka était absent à cause de problèmes de dos) s’est mis entre les mains d’ultra-petits quintettes, avec des joueurs comme Terance Mann (une trouvaille tout au long de la seconde moitié de la saison), Reggie Jackson et Rajon Rondo dans un rôle crucial aux côtés des attaquants (George, Kawhi, Morris, Batum) capables d’effectuer des tirs et de modifier les défenses dans toutes les zones du terrain. La formule fonctionne : C’est à Rick Carlisle de répondre ou les Mavs perdront leur inertie dans l’égalité pour de bon.

Des réponses collectives… et individuelles sont nécessaires. Surtout de Porzingis, avec hiérarchie et salaire de star (all star en 2018, il pleut déjà). Au troisième match, il a récolté 9 points, 3 rebonds et 4 passes décisives avec 3/10 au tir et 1/4 en triple. Et il n’est allé que deux fois (2/2) sur cette ligne de lancers francs qui a fait frire Doncic: 13/27 en trois matchs. Le Slovène a en moyenne 38 points, 8,7 rebonds et 9 passes décisives, fou, et est à 51,5% au total de tirs, 45,9% en triples…. et 46,5%! sur les lancers francs.

Dans la série, Porzingis est en 14,3 points, seulement 3,7 rebonds, seulement 1,7 passes décisives, un seul bloc, un pauvre 42,5% en tirs et un valable 40% en triple mais marquant seulement 1,7 par nuit. Dans les minutes sans Doncic, les Mavs ont cherché le Letton au poteau et ce fut un désastre : son jeu près du bord est très insoluble, surprenant pour sa taille, et à plusieurs reprises il s’est heurté à un mur appelé Kawhi Leonard. Une ressource qui a englouti les biens de Rick Carlisle. Le journaliste Keith Smith, quant à lui, a noté que, ce vendredi, un 1.83 alors que Kemba Walker avait pris 8 rebonds pour les Celtics et Porzingis était resté dans ces horribles 3. Et Statmuse a fait du sang rappelant qu’il fait une moyenne de moins, avec son 2,21, que Facundo Campazzo (1,78) avec les Nuggets dans sa série contre les Blazers.

Facundo Campazzo (qui mesure 5’11”) est en moyenne 1 rebond de plus par match que Kristaps Porzingis (qui mesure 7’3″) dans ces séries éliminatoires. pic.twitter.com/pRouzV9wRe – StatMuse (@statmuse) 29 mai 2021

Porzingis n’a pas fait de gros matchs à Los Angeles mais a contribué à deux victoires extrêmement intéressantes. Avec l’équipe en marche et Hardaway Jr marquant au rythme des étoiles, il pouvait se permettre la faible demande (ou plutôt, la faible attente) qu’il y a déjà avec un joueur de toit théoriquement illimité. Mais dans le match 3, les Mavs avaient besoin de plus de Porzingis et ne pouvaient pas le trouver. Le Letton a reconnu avoir joué “frustré” et “bien en dessous de son niveau”, et votre connexion mentale aux moments chauds est une autre question déjà très remise en question. Les petits quintettes des Clippers sont une invitation pour Porzingis à faire du sang… ou à sortir de la piste. S’il ne profite pas des appariements et des produits favorables, Carlisle sera obligé de le faire asseoir, une affaire délicate avec un joueur de sa hiérarchie. Car en défense ses carences pour se déplacer et couvrir le terrain sont un énorme problème si les Clippers circulent, surtout si vous jouez avec une zone arrière comme Doncic-Brunson, ce qui n’est pas exactement une garantie en défense. Cela finit par être une passoire si l’ancre supposée n’intimide pas sous le cerceau et se déshabille à chaque fois qu’il doit faire équipe avec un théoricien extérieur à l’extérieur.

Le quatrième jeu arrive et Le grand moment des Mavs arrive: le contrôle à nouveau… ou un très gros problème. Et Porzingis aura beaucoup d’yeux sur lui. Il peut se racheter ou alimenter un débat qui, dans son cas, dépasse cette série et cette saison et pointe vers l’avenir des Mavericks et leurs chances d’entourer Doncic d’un bloc pour rêver systématiquement du ring.