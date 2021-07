L’heure des « deux grands »

06/07/2021 à 20:35 CEST

La dernière inconnue qui était en attente dans les appariements des quarts de finale de ce Wimbledon 2021 a été effacée hier et avec surprise. Hubert Hurkacz a éliminé l’un des favoris au titre, le Russe Daniel Medvedev (2-6, 7-6 (2), 3-6, 6-3 et 6-3) dans un duel qui a été reporté lundi en raison de la pluie et qui a fini par être résolu un jour plus tard. Une nouvelle surprise dans ces huitièmes après l’élimination de Alexandre Zverev Oui Andreï Roublev.

Demain il sera le rival des Suisses Roger Federer, qui a eu un jour de repos de plus pour se préparer à cet affrontement. Ce sera le deuxième duel entre les deux après celui qui les a affrontés lors du Masters 1000 de Miami 2017 et qui est tombé du côté des Suisses. L’instant de vérité pour le tennisman suisse, le plus âgé à s’inscrire en huitièmes de finale à Wimbledon à l’ère Open, qui cherchait à calibrer sa forme dans ce Grand Chelem.

Un incognito dont dépendait aussi sa participation aux Jeux et qui était déjà effacé puisque le tennisman a déjà été confirmé comme l’un des membres de la délégation suisse pour Tokyo.

Demain, j’espère garder ces bons sentiments avant Hurkacz même si comme il l’a lui-même admis après son duel en huitièmes de finale contre Lorenzo Sonego, “on verra combien il me reste dans le tank & rdquor;.

L’homme à battre

De plus, la défaite de Medvedev non seulement le laisse hors du tournoi mais l’empêche également d’atteindre le numéro un au classement mondial, qu’il maintiendra encore plusieurs semaines Novak Djokovic. Le Serbe reste le grand rival à battre et aura demain en Marton fucsovics une nouvelle pierre d’achoppement à surmonter pour son 20e titre du Grand Chelem.

Ce seront les premiers quarts de finale du tennisman hongrois dans un grand, pour les 49 qu’il porte derrière lui NoléMême si le tournoi du Magyar, qui a déjà remporté Wimbledon en junior, est impeccable.

Il s’est passé beaucoup de choses depuis qu’il a remporté la couronne à 18 ans, mais maintenant, à 29 ans, il a une nouvelle chance de marquer l’histoire. Avec un physique enviable, fruit d’un travail quotidien, Fucsovic pas peur du grand favori. « Il n’y a aucune stratégie possible lorsque vous affrontez ces gars, espérez simplement passer une bonne journée et profiter du terrain. Je vais me battre pour chaque point et j’aime beaucoup l’affronter, vraiment, avouait-il dans le précédent. Ce sera le troisième duel entre les deux, avec deux victoires pour Djokovic, le dernier des seizièmes de finale du tournoi de Doha 2019.

Les deux autres quarts de finale les complètent Matteo Berrettini contre Félix Auger Aliassime Oui Karen Kachanov contre le bourreau de Roberto Bautista, Denis Shapovalov.

Duel spécial celui des deux premiers, grands amis à l’intérieur du circuit et aussi à l’extérieur, car les copines de Berrettini Oui Auger Aliassime Ils sont cousins ​​et “ils passent beaucoup de temps ensemble & rdquor;, comme le reconnaît le Canadien qui n’a pas hésité à affirmer que” Novak et Roger qui sont toujours les favoris pour le titre et seront difficiles à battre & rdquor ;.