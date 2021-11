L’heure des réjouissances au détail – The Financial Express

Le rôle du détaillant évolue et de nouveaux modèles commerciaux qui servent au mieux le client devront évoluer.

Les festivals sont une question de renouveau depuis des temps immémoriaux. Ce sont des périodes de récolte, de fabrication, de cuisson et de renouvellement. Dans le monde d’aujourd’hui, cela signifie que nous allons faire du shopping. Cette tradition est profondément ancrée dans la culture indienne. Malgré 18 mois épuisants de perturbations induites par la pandémie, ou peut-être à cause de cela, tout le monde attend avec impatience la saison des fêtes.

Pour les ventes e-commerce, cela s’annonce comme une grande année. Les rapports de la première semaine des ventes du festival de RedSeer Consulting montrent une croissance de 23% par rapport à l’année dernière. Ce n’est pas non plus un cas d’effet de base. L’année dernière, sans vaccins et avec la première vague en pleine reprise, les ventes en ligne affichaient encore une croissance de 37% par rapport à 2019.

Heureusement, la vente au détail hors ligne affiche également une reprise par rapport à l’année dernière. La Retailer Association of India rapporte que les ventes en septembre ont été 26% plus élevées que l’année dernière, pan Inde. Cependant, en 2020, les ventes ont été durement touchées. Des magasins fermés, des revenus nuls pendant des mois, l’incapacité de payer les loyers et un problème de fonds de roulement ont entraîné une forte baisse des détaillants l’année dernière. L’augmentation actuelle des ventes les rapprochera probablement des niveaux d’avant la pandémie.

Le phénomène en ligne

Dans le monde de la vente en ligne, lorsque l’on décompose la croissance de 23% observée en début de saison, nous constatons très peu de changement dans le GMV par acheteur depuis l’année dernière. Presque toute la croissance des ventes est due à l’ajout de nouveaux acheteurs. Aujourd’hui, plus de 60 % des acheteurs en ligne proviennent de villes de niveau II.

Certaines choses n’ont pas changé depuis l’année dernière. La peur de l’infection persiste. Une enquête de Shopify India montre que les consommateurs se méfient toujours des achats en personne cette année malgré des vaccinations importantes dans les grandes villes et une diminution des taux de positivité des tests à l’échelle nationale, sauf dans quelques États. Aujourd’hui, 68 % des personnes interrogées lors d’une enquête menée sur des smartphones dans les villes de niveau I, II et III prévoient d’acheter en ligne pendant la saison. Alors que ces sondages peuvent être considérés comme intéressés par la communauté en ligne, les grands détaillants en ligne investissent l’argent de leurs investisseurs dans des infrastructures tangibles, comme nous le verrons un peu plus loin.

Un autre facteur constant est la tendance des compagnies à surfer sur les saisons des festivals. C’est alors que les consommateurs sont plus disposés à dépenser généreusement. Les entreprises amplifient ces crises de consommation avec des remises et des offres pour capter le plus de marché possible. Traditionnellement, les détaillants en ligne étaient de gros discounters et les consommateurs planifient et attendent maintenant ces temps de fête.

Tendances en évolution

En dehors de ces facteurs inchangés de Covid-19 et d’achats festifs, certaines tendances alimentent la croissance des ventes en ligne. La nature du consommateur et les capacités du côté de l’offre évoluent considérablement.

Nous avons déjà noté que les villes de niveau II contribuent à la majorité des acheteurs. Qu’est-ce qui motive ça ? D’une part, les marques se concentrent davantage sur les modèles de vente directe aux consommateurs. Ainsi, les marques adoptent la communication en ligne et cela fonctionne. Cette saison, une personne sur trois interrogée sur les smartphones dans les petites villes a déclaré qu’elle achetait pour la première fois. Les modèles de livraison se sont considérablement améliorés, donnant une plus grande confiance à ces acheteurs pour la première fois. Amazon, par exemple, a massivement investi dans la capacité de stockage, en s’associant à des magasins locaux et en poussant pour une livraison en moins de deux jours pour 80% de ses clients.

Les achats omnicanaux évoluent rapidement, les clients utilisant une combinaison de points de vente, de recherche en ligne et sociale et de commande en ligne pour optimiser leur commodité et leurs coûts. Cela a permis aux gens de rechercher à l’avance et de planifier leurs achats, même s’ils planifient leurs achats réels pour profiter des meilleures remises festives proposées.

Les Millennials forment une plus grande partie de la clientèle à la fois dans les métros et les petites villes. La plupart d’entre eux ont une forte préférence pour les achats en ligne – dans les non-métros, cela atteint 53% des millennials. Ils aiment les offres de dernière minute conviviales, la livraison express et les politiques de retour faciles qui réduisent les risques d’achat.

Un accès plus facile au financement, avec les options EMI et Buy Now Pay Later intégrées aux écrans d’achat en ligne, offre aux consommateurs une plus grande facilité d’utilisation. La façon dont les prêts immobiliers et automobiles ont considérablement développé leurs industries respectives, facilitant le financement à la consommation, est susceptible d’élargir considérablement le marché de la consommation de détail.

Le rôle du détaillant évolue et de nouveaux modèles commerciaux qui servent au mieux le client devront évoluer. Pour ce faire, les entreprises devront être plus dynamiques et axées sur les données lors de l’analyse, de la compréhension et de la réponse aux changements de vente.

L’auteur est PDG, Augmented SCM

