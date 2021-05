L’heure d’Evenepoel est arrivée au Giro

15/05/2021 à 19:05 CEST

Le 11 mai 1965, quelques semaines après avoir eu 21 ans, l’âge auquel Remco Evenepoel dirige le Giro, Eddy Merckx a remporté la première des 624 victoires qu’il a ajoutées au cours d’une ère victorieuse qui l’a surnommé «le cannibale» et il est devenu le plus grand cycliste de toute l’histoire du cyclisme. Depuis le retrait de Merckx, le 1er mai 1978, sans oublier Lucien van Impe, La Belgique n’avait pas de courtier pour penser à dominer une époque, comme celle actuelle, toujours avec la permission de Tadej pogacar.

Evenepoel Il est le deuxième classé dans un Giro qui a aujourd’hui fait une pause, malgré la dureté du terrain, pour autoriser l’arrivée au but de l’évasion quotidienne où il a triomphé, après avoir attaqué le reste des évadés, les Français des Cofidis équipe, Victor Lafay. Oui Evenepoel C’est le coureur qui aujourd’hui peut prendre le “ maillot rose ” que porte le Hongrois avec un certain sentiment de prêt Attila Valter.

Toutes les incitations sont réunies pour qu’aujourd’hui soit le premier jour d’une certaine importance; arrivée difficile en hauteur, montée jusqu’à la ligne d’arrivée qui comprend un tronçon de 1600 mètres sans asphalte, des ports précédents et même une certaine sensation de froid, si le temps ne change pas en Italie, ce qui améliore encore les performances d’un chicarrón du nord de l’Europe comme c’est Evenepoel.

Il a 21 ans et n’est qu’à 11 secondes de diriger le général, bien qu’avec un autre phénomène cycliste, Egan bernal, presque collé à sa roue et à seulement six secondes, un revenu que l’un ou l’autre peut renverser sur les hauteurs des Abruzzes.

Evenepoel Il a eu 21 ans en janvier et à un si jeune âge, il a déjà réussi à remporter les tournées de Belgique, de San Juan, de l’Algarve, de Burgos et de la Pologne, en plus d’avoir été champion d’Europe du contre-la-montre et vainqueur de la Classique de Saint-Sébastien 2019.

Mais jusqu’à l’étape d’aujourd’hui, à l’abri dans l’intimité du peloton, sans se soucier de notre évasion tous les jours, en attendant les mouvements inexistants des Ineos de Bernal, respirant le même air de Marc Soler, une autre procédure complétée par le Catalan avec une grande concentration, Evenepoel Il n’avait jamais franchi la ligne des huit jours de compétition, tant dans les courses qu’il a gagnées que dans celles qu’il est allé tirer, qui étaient vraiment très peu nombreuses.

Et de sa réponse à partir de maintenant, la seule question reste de savoir si l’usure va faire des ravages, à cause de sa très grave blessure résultant de la terrible chute qu’il a subie en août dernier lorsqu’il a plongé dans le vide et est tombé d’un pont. , il semble entièrement restauré.

Mais si un Pogacar l’âge ne l’a pas pénalisé lorsqu’il a terminé troisième et remporté trois étapes de la Vuelta 2019, avec les mêmes années que Evenepoel, la perle belge ne doit pas transporter une autre destination, compte tenu également du fait que Bernal, son grand adversaire, ne s’est pas effondré non plus lorsqu’il a fait ses débuts en tant que grégaire de Geraint Thomas et Chris Froome dans le Tour 2018 avec 21 ans pour le gagner l’année suivante avec les rayures d’Ineos.

Evenepoel C’est une merveille à tous égards. En Italie, il n’a pas été précipité jusqu’à présent, car il valait plus que dans les étapes comme l’usure d’hier était portée par le Groupama de Valter que le Deceuninck, son équipe.

Il y a quelques années, il a promis de triompher avec le ballon à ses pieds après avoir traversé les carrières du PSV Eindhoven, Anderlecht et être un international dans les équipes de football belges. Un footballeur a été perdu mais un grand cycliste a été gagné qui peut triompher au Giro 2021.