Rapport PwC: L’heure du boom du secteur DeFi alors que les fonds spéculatifs cryptographiques manifestent un intérêt croissant

Un rapport récemment publié par PricewaterhouseCoopers (PwC) et Alternative Investment Management Association (AIMA) a montré que l’intérêt des hedge funds pour la finance décentralisée (DeFi) augmente.

La recherche intitulée le rapport 2020 Global Crypto Hedge Fund a été menée au premier trimestre 2020, en sondant les réponses des plus grands fonds mondiaux de crypto-couverture du monde par actifs sous gestion (AUM). Il s’est spécifiquement concentré sur les fonds qui investissent et négocient dans des crypto-monnaies.

Chainlink, Polkadot, Aave Lead Altcoins dans l’enquête

Le rapport indiquait que les jetons Chainlink (LINK), Polkadot (DOT) et Aave avaient gagné en popularité car ils faisaient partie des cinq principaux fonds spéculatifs de crypto-monnaies dans lesquels investissaient.

Alors que le rapport montrait que Bitcoin était l’actif le plus populaire parmi les fonds, Ethereum et Litecoin ont emboîté le pas, représentant respectivement 67% et 34% de tous les fonds spéculatifs crypto étudiés. Les jetons DeFi Chainlink et Polkadot ont clôturé les cinq principaux actifs cryptographiques avec 30% et 28%, respectivement, tandis qu’Aave est arrivé au cinquième rang avec 27%.

La recherche a également noté que certains altcoins étaient plus populaires que ne le suggèrent leur capitalisation boursière. La recherche lit,

«Parmi les 15 altcoins les plus échangés, certains d’entre eux sont considérablement plus populaires que leur capitalisation boursière ne le suggère. Litecoin et Chainlink sont les deuxième et troisième altcoins les plus échangés, mais leur capitalisation boursière est bien inférieure à celle de Polkadot et Cardano, qui se situent plus bas dans les rangs commerciaux.

La découverte du fait que près de 31% des fonds spéculatifs cryptographiques utilisent des échanges décentralisés (DEX) a également été choquante, selon le rapport. Uniswap étant le DEX le plus utilisé (16%), suivi par 1 pouce (8%) et SushiSwap (4%).

Selon PwC, le nombre total d’actifs sous gestion des fonds spéculatifs cryptographiques a doublé dans le monde en 2020, passant de 2 milliards de dollars en 2019 à 3,8 milliards de dollars.

Il a également été constaté que les fonds spéculatifs cryptographiques étaient activement impliqués dans les activités de jalonnement, de prêt et d’emprunt.

Les fonds spéculatifs cryptographiques poussent le prix du Bitcoin en achetant le creux

Selon les rapports, les hedge funds Crypto ont acheté la baisse car ils ont vu le krach du marché de la cryptographie comme une chance d’acheter Bitcoin pour moins cher.

C’était après l’ancien commerçant de Morgan Stanley, Felix Dian a encouragé les fonds spéculatifs à acheter le creux, suggérant que c’était la raison pour laquelle ils étaient sur le marché des devises numériques.

Les investisseurs professionnels ont également traité le crash du Bitcoin comme une opportunité d’acheter du Bitcoin à rabais. Les institutions auraient acheté 34000 Bitcoin mardi et mercredi la semaine dernière après avoir vendu jusqu’à 51000 Bitcoin au cours des deux semaines précédentes.

La pression des acheteurs aurait eu un impact positif sur le prix de Bitcoin en le poussant brièvement à 42,172 $ avant de tomber plus tard à 36808 $, à la suite de la nouvelle de la répression de la crypto en Chine.

Pendant ce temps, ces derniers temps, les banques ont lancé plusieurs offres de crypto-monnaie. La dernière décision a été prise par la banque d’investissement Cowen, qui s’est associée au fournisseur de technologie blockchain PolySign plus tôt ce mois-ci pour fournir aux clients institutionnels qualifiés un accès aux crypto-monnaies.

