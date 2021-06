L’heure du ‘capitano’ Chiellini

30/06/2021 à 8h29 CEST

.

La menace belge, menée par la puissance physique de Romelu lukaku, en attendant de connaître l’évolution de l’état des blessés Kevin De Bruyne et Eden Hazard, augmente les responsabilités de Giorgio Chiellini, le capitaine de l’Italie, qui retrouvera le onze de départ vendredi prochain pour le match de quart de finale du Championnat d’Europe entre les Belges et les Italiens.

Choyé par le staff médical et par le coach Roberto Mancini, qui lui a permis de se reposer lors des deux derniers matchs pour lui permettre de se remettre sereinement d’une gêne musculaire à une cuisse, l’Italie a désormais besoin de la meilleure version de Chiellini, qui formera le mur défensif aux côtés de son coéquipier et ami Leonardo Bonucci.

“Lukaku est très fort, nous avons la chance de bien le connaître car il joue en Serie A (à l’Inter Milan). Ce sera aux défenses de le contenir, ce sera une bonne bataille”, a déclaré mardi Ciro Immobile à une conférence de presse, montrant avec son sourire son soulagement de ne pas avoir à affronter directement l’attaquant Interista.

Il appartiendra à Chiellini, l’un des meilleurs défenseurs d’Europe dans le marquage, d’essayer de contenir l’élan de Lukaku, dans une bataille particulière qui en Italie a déjà été vue à plusieurs reprises en Serie A.

Ce sera un petit “Derby d’Italie”, comme est surnommé le duel entre la Juventus et l’Inter, avec cette fois un ticket pour les demi-finales du Championnat d’Europe en jeu.

Ce cours Chiellini et Lukaku se sont rencontrés deux fois, avec un but du Belge et une victoire chacun. L’Inter a remporté le match de championnat 2-0 au premier tour tandis que la Juventus a remporté le deuxième tour 3-2, lorsque Lukaku a marqué un but et conduit à un but contre son camp de Chiellini.

La Juventus et l’Inter se sont également rencontrés à deux reprises en Coupe d’Italie, lorsque l’équipe turinoise a avancé, mais Chiellini n’a disputé aucun match.

L’expert de la défense de la Juventine, 36 ans, a débuté les deux premiers matchs de l’Italie à ce Championnat d’Europe, contre la Turquie et la Suisse, mais s’est retiré du duel contre les Suisses en raison d’une gêne musculaire.

Il s’est arrêté à temps, avant que sa situation ne s’aggrave, ce qui lui a permis de boucler sa convalescence en deux semaines environ pour apporter sa contribution au moment clé du tournoi.

Il s’entraîne aux côtés du reste de ses coéquipiers depuis plusieurs jours et accompagnera vraisemblablement Bonucci à l’arrière lors du match contre la Belgique à Munich, après avoir été remplacé positivement par Francesco Acerbi lors des derniers duels.

Le retour du capitaine sera une injection de confiance pour ses coéquipiers, qui voient en lui un véritable totem.

“Chiellini et Bonucci vous font vous sentir plus calme, car ils ont du charisme. Ils lisent bien les jeux, le simple fait de les avoir autour vous aide beaucoup. J’ai joué un an avec Chiellini (à la Juventus) et je sais comment il travaille, à quel point il est concentré”, a-t-il déclaré. Léonard de Spinazzola après le premier match de l’Italie en Eurocup, pour expliquer l’importance que les deux défenseurs ont dans le vestiaire.

L’Italie a commencé ce mardi à étudier la tactique en amont de la rencontre avec la Belgique à Munich et s’entraînera jusqu’à jeudi au centre technique de Coverciano à 19h00 heure locale (17h00 GMT).

Les “azzurri” se rendront jeudi à Munich à bord d’un vol charter et défieront la Belgique vendredi prochain à 21h00. (19h00 GMT).

Le vainqueur de ce duel, déjà disputé en phase de poules de l’Euro 2016, avec la victoire 2-0 de l’Italie, affrontera le vainqueur de l’Espagne-Suisse en demi-finale à Londres.