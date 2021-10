L’heure du coup d’envoi des Catalans Dragons contre St Helens, des nouvelles de l’équipe et plus encore pour un énorme affrontement en direct sur talkSPORT 2 ce week-end

in

St Helens affrontera les Dragons Catalans alors qu’ils cherchent à conserver leur titre lors de la Grande Finale de la Super League à Old Trafford ce week-end.

St Helens a battu les Rhinos de Leeds pour atteindre la finale et affrontera désormais les Dragons Catalans qui ont confortablement battu Hull KR la semaine dernière.

St Helens célèbre sa victoire en Super League Grand Final contre Wigan Warriors en 2020

Il y a d’énormes scénarios et actions autour de la Grande Finale de la Super League alors que les Dragons se battaient pour leur survie il y a quelques années à peine.

La Super League est désormais prête à mettre en lumière sa finale très attendue et à donner un spectacle aux neutres et aux fans de rugby du monde entier.

Les Dragons ne pourront pas amener autant de fans à Old Trafford ce week-end, mais espèrent que les neutres pourront les soutenir.

L’histoire sera faite malgré tout et ce devrait être un affrontement passionnant entre deux équipes étroitement liées.

Super League Grand Final : comment écouter

La finale aura lieu le samedi 9 octobre et débutera à 18h.

La couverture complète d’Old Trafford sera diffusée en direct sur talkSPORT 2.

Les commentaires viendront de Mark Wilson et de l’ancien joueur de Hull KR Paul Cooke.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple storeAndroid – Télécharger depuis Google PlayRadio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AMLA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

Les deux groupes de fans et de neutres emballeront l’énorme capacité de la grande finale de la Super League d’Old Trafford: nouvelles de l’équipe

L’attaquant des Saints, Morgan Knowles, pourra jouer malgré le fait qu’il ait été accusé d’un tacle élevé par le comité d’examen des matchs de la Rugby Football League en demi-finale.

Matty Lees, Tommy Makinson et Sione Mata’utia n’ont pas fait face à d’autres actions pour leurs infractions dans ce match et pourront jouer.

Pendant ce temps, Jack Welsby, qui s’est blessé à l’épaule contre Leeds, sera apte à jouer samedi.

Cependant, les Dragons Catalans seront sans suspension avant la finale.

Grande finale de la Super League : qu’est-ce qui a été dit ?

L’entraîneur de St Helens, Kristian Woolf, a déclaré après leur victoire en demi-finale : « J’ai pensé dès le début, nous avons montré une grande intensité. Nous avons été assez bons pour maintenir cette intensité tout le match.

« Nous n’avons certainement encore rien gagné. Nous avons beaucoup de travail à faire.

«Nous jouons une équipe très, très dure chez les Catalans. Une chose que je sais que ce groupe fera, c’est qu’ils vont se donner toutes les chances. »

Sam Tomkins des Dragons Catalans, qui pourrait jouer pour le club français pour la dernière fois ce week-end, a déclaré : « L’atmosphère de notre demi-finale était l’une des meilleures dans lesquelles j’ai joué, y compris les finales.

“C’était exceptionnel ce que les fans ont fait.

“Du point de vue logistique, il va être difficile pour eux de voyager avec le même nombre cette semaine, alors j’espère vraiment que les neutres – les fans de Wigan et les autres fans de la Super League – pourraient nous soutenir à Old Trafford.”