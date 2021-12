L’heure du vin ! Regardez un premier aperçu de l’ouverture du Grand Crew Show de NBC

Un spectacle de vin sur un million.

Autorisez E! News pour présenter ce qui sera certainement votre nouvelle série comique préférée, Grand Crew.

Les stars de l’émission NBC Nicole byer, Justin Cunningham, Aaron Jennings, Écho Kellum, grasie mercedes et tarte cari, qui jouent tous le rôle de membres d’un groupe d’amis soudés essayant simplement de naviguer dans les hauts et les bas de la vie et de l’amour à Los Angeles, en restant proches de tout en veillant à toujours trouver le temps de se réunir dans leur bar préféré pour « vin vers le bas. »

L’équipe derrière la série, y compris le showrunner, rend Grand Crew encore plus prometteur Phil Augusta Jackson. L’ancien de Brooklyn Nine-Nine a non seulement créé et servi de producteur exécutif sur la comédie, mais il a également écrit, interprété et produit la séquence d’ouverture de Grand Crew, que E! Les nouvelles peuvent exclusivement révéler ci-dessus.

Co-produit et co-écrit par Nick lee, la piste raconte les crédits colorés, qui présentent des éclaboussures de Los Angeles et de grandes quantités de vin.