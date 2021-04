L’heure d’une révolution au sommet du sport automobile mondial? La course pour remplacer Todt a commencé · .

FIFA, FINA, FIS, FIE, FIG… il n’y a guère de lettre (ou même deux) qui n’embellisse pas la contraction de «FI», qui dans ce contexte désigne «Fédération internationale» – généralement un organisme sportif international ou autre. Pour les fans de course automobile, la troisième lettre cruciale est un «A».

Cependant, ce qui distingue la Fédération Internationale de l’Automobile – et son homologue à deux roues FIM – de l’équilibre des organisations “ FI ”, c’est que la FIA (créée en 1904) n’est pas purement une autorité sportive, mais représente le spectre complet des activités à quatre (ou deux) roues à travers le monde, qu’il s’agisse d’activités sportives, de tourisme, de mobilité, de sécurité ou de législation.

Les fonctions et activités de la FIA sont mieux assimilées à ce que l’IAAF soit appelée à sanctionner et à réglementer non seulement tous les sports d’athlétisme mondiaux, mais aussi à régir activement les activités des randonneurs, alpinistes, poussettes occasionnelles et promeneurs de chiens à travers le monde et même fournir contribution à la législation relative aux piétons. Cela marquerait simplement le début de la comparaison.

Alors que le sport automobile constitue indéniablement le portefeuille le plus visible de la FIA, ces activités ne représentent qu’un pourcentage mineur de l’ensemble des activités de l’organisme, qui comprennent la promotion et la coordination mondiales de plus de 250 organisations automobiles (pensez à votre club automobile local ou à votre organisme automobile national, comme ceux-ci peuvent ne pas être la même entité) situés dans 139 pays, tous avec des lois, des coutumes et des cultures diverses.

La FIA administre ses propres championnats mondiaux (F1, FE, WRC, WEC, WRX et Intercontinental Drifting Championships) et sanctionne des séries régionales tout en favorisant le développement mondial du spectre complet du sport automobile. Ainsi, si un Danois souhaite dériver un Datsun en République dominicaine, les procédures de licence et de sanction de la FIA garantissent le respect des normes administratives et de sécurité mondiales.

Todt est responsable de la FIA depuis plus d’une décennie.Par contraste, la FIFA se concentre sur ses compétitions de coupe du monde de football organisées tous les quatre ans – les ligues de clubs et d’écoles sont en grande partie hors de son radar – tandis que la FINA se concentre principalement sur cinq disciplines aquatiques. Le Comité international olympique alterne les jeux d’été et d’hiver qui se tiennent à deux ans d’intervalle, et c’est tout.

La série Halo de la FIA est, bien sûr, le championnat du monde de Formule 1 – la FIA détient effectivement la série et loue (uniquement) les droits commerciaux à Liberty Media. Pourtant, comme indiqué ci-dessus, la F1 représente une fraction des responsabilités globales de l’organisme, bien qu’elle soit statistiquement le plus grand bloc sportif continu au monde. Cette «fraction» équivaut à environ 5% en fonction de la métrique, bien que, pour le monde entier, la FIA soit F1.

La présidence de la FIA est un poste élu, les titulaires étant généralement – mais pas toujours – issus des membres du monde entier. Ainsi, un président pourrait aussi facilement être un disciple du sport automobile qu’un administrateur de la mobilité ou même un statut d’outsider, comme l’était l’actuel président Jean Todt. Les mandats ont une durée de quatre ans, les titulaires étant autorisés à ne pas remplir plus de trois mandats – consécutifs ou non – ni être âgés de plus de 75 ans le jour du scrutin.

Ce n’est pas toujours le cas. Lorsque Todt – ancien copilote champion des rallyes, directeur de Peugeot Motorsport et l’homme qui a conduit Ferrari à des succès en série avec Michael Schumacher – a assumé la présidence en 2009, il a immédiatement ordonné un examen approfondi de tous les statuts de la FIA et a introduit ces âges. et les limites de mandats.

Mosley a quitté la présidence de la FIA à la fin de 2009: le Français atteignant non seulement ses trois quarts de siècle en février, mais approchant de la fin de son troisième mandat – après avoir été réélu en 2013 et 2017 – il est saboté par sa propre revue statuaire. , en supposant, c’est-à-dire qu’il souhaitait se lever à nouveau. Interrogé par . May l’année dernière – au plus fort de l’incertitude causée par Covid – s’il envisagerait une prolongation de son mandat pour assurer une transition en douceur à un stade ultérieur, Todt était prudent.

«Honnêtement, ce n’est pas du tout quelque chose que je prévoyais. Je dois avouer que je ne prévoyais pas non plus ce Covid-19 », a-t-il déclaré, ajoutant:« Ce n’est pas une priorité. » Cependant, il a souligné qu’il n’envisagerait une prolongation limitée que si elle était demandée par l’assemblée générale de la FIA. Des sources proches de Todt ont depuis déclaré à . qu’il était catégorique sur le fait qu’il se retirerait en décembre.

L’assemblée générale de la FIA comprend des clubs membres entièrement libérés – qu’il s’agisse de sports mécaniques, de tournées ou les deux – qui détiennent tous des voix. Ainsi, une association de caravanes a autant d’influence sur l’avenir de la FIA qu’un club de sport automobile, tandis que Liberty Media et les détenteurs de droits commerciaux d’autres séries de la FIA n’ont aucune influence sur le processus de vote. Ni, d’ailleurs, les équipes et les pilotes de F1, les sponsors et partenaires, ou les fans en général.

La fin du troisième mandat de Todt signifie que l’assemblée générale de la FIA doit faire face aux élections présidentielles de la FIA en décembre, actuellement prévues pour la troisième semaine. Les statuts exigent que les candidats aient le soutien (écrit) d’au moins six ACN (associations nationales d’automobiles – pensez RAC en Grande-Bretagne), clubs de tourisme / mobilité (tels que le club britannique de camping et de caravaning) et ASN (autorités sportives nationales – Motorsport UK ).

Ben Sulayem, vu avec Todt en 2018, tente de lui succéder En outre, les candidats à la présidentielle sont tenus de présenter une “ ardoise ” désignant un président du sénat (qui supervise les finances et la gestion de la FIA), un vice-président pour la mobilité / tourisme, un vice-président pour le sport, plus sept vice-présidents pour le sport. Ce septuplet VP doit être dessiné, un chacun, du Moyen-Orient, d’Afrique, d’Amérique du Nord et d’Amérique du Sud / Asie-Pacifique, plus deux d’Europe.

Jusqu’à présent, seul l’émerati Mohammed ben Sulayem a annoncé sa candidature, sous le slogan de la campagne «FIA pour les membres».

«Nous prendrons notre temps sur l’élaboration des politiques pour nous assurer qu’elles sont développées de la manière la plus inclusive et la plus démocratique. Nous le ferons en sollicitant l’avis de nos membres via un processus de consultation ouverte », déclare son site Internet.

Ben Sulayem est le président d’un ACN local (ATCUAE), ancien champion régional des rallyes, l’un des sept vice-présidents de la FIA pour le sport et président du Conseil arabe des clubs de tourisme et d’automobile. Il a nommé Carmelo Sanz de Barros, président de l’ASN RACE espagnole, comme président du Sénat, Tim Shearman comme vice-président pour la mobilité et le copilote champion du monde de rallye Robert Reid comme équivalent sportif.

On ne s’attend pas à ce qu’ils soient les seuls candidats. Le Britannique Graham Stoker – vice-président du sport de longue date de Todt – est susceptible de jeter son chapeau de campagne dans le ring, tandis que le président de Motorsport UK David Richards, l’ancien copilote champion du monde qui s’appuie sur une série d’expérience en rallye et en F1 en tant que président. de Prodrive, est un autre candidat potentiel à la présidence. Il peut y en avoir un ou même deux de plus, même si la diversité des genres semble faire défaut.

Selon la rumeur, Richards serait un autre candidat potentiel Avec le prix de la personne la plus puissante du monde de l’automobile sous toutes ses formes en jeu, une campagne vicieuse est attendue jusqu’à la mi-décembre – la première escarmouche électorale de ce type depuis les élections de 2009, lorsque Todt a affronté Ari Vatanen. , Champion du monde des rallyes 1981. Todt, qui bénéficiait du soutien de son prédécesseur Max Mosley, a battu son ancienne charge de rallye Peugeot par 135 voix contre 49.

En 2013, le défenseur de la sécurité routière et ancien directeur général de la Fondation FIA (une organisation caritative créée à partir du produit de la vente des droits commerciaux de la F1) David Ward, a annoncé sa candidature mais s’est retiré après avoir échoué à obtenir un soutien suffisant. Quatre ans plus tard, Todt a été renvoyé sans opposition – signe de l’unité qu’il a établie dans ce qui était autrefois un corps fragmenté. Le mot est que Ben Sulayem a envisagé de se tenir debout, puis a pensé mieux affronter Todt…

Le monde de l’automobile est confronté à un changement sans précédent – social, culturel, technologique et environnemental, que ce soit au niveau de la mobilité ou du sport. Il ne serait pas exagéré de prétendre que l’avenir de la FIA est en jeu à moins qu’un leader visionnaire n’assume le volant de Todt et ne dirige l’organisation de 117 ans sur les routes saccadées qui nous attendent de toute évidence.

Ce n’est pas une réflexion sur la présidence de Todt – bien au contraire, en fait – mais plutôt un indicateur de la vitesse à laquelle le monde a changé au cours des cinq dernières années, encore moins 12. Qui aurait pensé cela quand il a franchi pour la première fois la porte de 8 Place de la Concorde, 75008 Paris qu’une série mondiale électrique attirerait Audi, BMW, Mercedes et Porsche? Ou que l’e-sport serait sanctionné par la FIA? Ou le halo?

Todt a dirigé la création de la série 100% électrique de Formule E Il ne fait aucun doute que le président de la FIA a donné la direction du sport automobile – l’impulsion pour la Formule E est venue de Todt – alors que c’est lui qui a scindé les équipes, les fans et les pilotes dans sa détermination à introduisez halo, une bataille qui a été confirmée en une fraction de seconde à Bahreïn en novembre dernier. Avant lui, Mosley a poussé à l’introduction de pneus rainurés pour des raisons de sécurité, tandis que les bases des moteurs hybrides actuels de la F1 ont été formulées pendant sa montre.

Qui sait maintenant dans quelles circonstances mondiales sera confronté le prochain président: une interdiction totale de toutes les formes de carburants carbonés, qu’ils soient fossiles ou synthétiques? L’hydrogène pourrait-il alimenter le monde d’ici cinq ans? Les voitures autonomes engendreront-elles une forme de course de robots, ces compétitions relèveront-elles de la compétence de la FIA ou seront-elles régies par une ou une autre association algorithmique? On s’attend à ce que tous ces défis – et bien d’autres – soient confrontés au prochain président de la FIA.

La diversité, les femmes dans le sport automobile, le développement du sport automobile de base, la rationalisation du championnat, des séries et des échelles de championnat, des plafonds budgétaires et des économies de coûts, tout cela (et plus) ont été abordés sous Todt. Que les initiatives soient ou non, son influence sur le sport automobile mondial est indéniable, tout comme celle de ses prédécesseurs et comme le sera celle de ses successeurs. Comment un futur président verra-t-il la F1? En tant que premier championnat, ou favorisera-t-il la FE ou le WEC?

Ensuite, il y a des considérations plus prosaïques: la structure actuelle de la FIA se révélera-t-elle adaptée à son objectif au cours des quatre prochaines années? Comment le président équilibrera-t-il les comptes tout en veillant à ce que la FIA serve au mieux ses clubs membres? Le financement ira-t-il équitablement aux projets de sport automobile et de mobilité? La sécurité – route et piste – bénéficiera-t-elle de la même priorité que sous Mosley et Todt, ou le prochain titulaire se concentrera-t-il sur d’autres facteurs, comme la mobilité?

La FIA pourrait-elle déménager de sa base parisienne? Ben Sulayem déplacera-t-il la FIA de Paris au Moyen-Orient s’il était élu, décision qui pourrait en théorie se justifier sur la base de la situation géographique de la région, mais certainement pas historiquement? Un président britannique changera-t-il son siège à Londres – comme Mosley l’aurait prévu avant de décider de s’installer en grande partie à Monaco? Tous les facteurs inconnus, pourtant cruciaux pour l’avenir de la FIA; encore plus si un personnage non-sportif obtient le signe de la tête.

On espère pour l’avenir de tous les sports automobiles que de nouveaux candidats émergent, car ce n’est qu’alors que l’Assemblée générale aura un choix plus large à exercer à bon escient. Est-ce que c’est un peu sur la candidature de Ben Sulayem et de son équipe? Pas du tout, car ils n’ont pas encore joué leurs cartes – mais il va de soi que plus le choix des candidats est grand, meilleur sera le résultat, car ce n’est qu’alors que les bonnes questions peuvent être posées, et plus précisément , être pleinement répondu sous pression.

La mi-décembre compte donc énormément pour tous ceux qui aiment ou travaillent dans le sport automobile à quelque niveau et à quelque titre que ce soit. Pourtant, contrairement à la politique traditionnelle, les gens de la base n’ont pas leur mot à dire sur le processus ni sur qui dirige la FIA pour les quatre prochaines années, voire une douzaine. Il est peu probable que cela change – pourquoi le devrait-il – et donc le seul espoir pour nos lecteurs est que l’Assemblée générale reconnaisse tous les défis auxquels le sport automobile est confronté, puis vote en conséquence.

