L’heure, la liste des chansons et la composition de l’album de SMCU EXPRESS

Le dernier cadeau de SM Entertainment pour les fans, « 2021 Winter SMTOWN : SMCU Express », sortira le 27 décembre 2021. Consultez la programmation emblématique et la liste des morceaux de l’album d’hiver de SMTown ici.

SM Entertainment a promis de rendre la fin d’année mémorable pour les fans avec non seulement un album, mais aussi un concert gratuit pour toute la famille « SMTown 2022 » le 1er janvier 2022, avec NCT 127, NCT Dream, Aespa, Girls ‘Generation, Red Velvet, TVXQ, EXO Kai, et plus encore.

Album NCT 2021 Universe, liste des pistes explorée

Heure de sortie internationale de ‘2021 Winter SMTOWN: SMCU EXPRESS’ explorée

‘SMTOWN 2022: SMCU Express’ sortira le 27 décembre à 18h KST/ 4h HE/ 9h GMT. Consultez l’horaire international ci-dessous.

Heure du Pacifique : 1 h 00 PT, 27 décembre Heure centrale : 3 h 00 CT, 27 décembre Heure de l'Est : 4 h 00 HE, 27 décembre Heure britannique : 9 h 00 GMT, 27 décembre Heure européenne : 10 h 00 CET, 27 décembre Heure indienne : 14 h 30 IST, 27 décembre Heure des Philippines : 17 h aux Philippines, 27 décembre Heure du Japon : 18 h au Japon Heure, 27 décembre Heure australienne : 18 h 30 ACST, 27 décembre Heure de la Thaïlande : 16 h à Bangkok, Thaïlande, 27 décembre

‘Hiver 2021 SMTOWN : SMCU EXPRESS‘ tracklist et lineup expliqués

Juste avant « SMTOWN 2022 », SM Entertainment sort un album spécial hiver « 2021 Winter SMTOWN: SMCU Express ».

La tracklist de l’album de compilation d’hiver comprendra dix chansons au total. Consultez la liste ci-dessous.

‘Lumière (Espoir de KWANGYA)‘ – tous les artistes SMTOWN ‘Les rêves deviennent réalité‘ – Aespa | ‘Dîner‘ – TVXQ ‘Mélodie‘ – Oh!GG ‘ de la génération des fillesMagique‘ – TVXQ et Super Junior ‘Un jour ordinaire‘ – Kyuhyun de Super Junior, Onew de SHINee et Taeil de NCT

‘Zoo‘ – Taeyong de NCT, Jeno, Hendery, Yangyang et Giselle d’Aespa ‘Rêve de neige 2021‘ – Yeri de Red Velvet, Haechan de NCT, Chenle, Jisung et Ningning d’Aespa ‘Au revoir en décembre‘ – Sunny de Girls ‘Generation, Jungwoo de NCT et Renjun Orchestral arrangement de « La promesse de HOT » (Jazz Ver)

SMTOWN 2022, à quoi s’attendre ?

Juste après la sortie de » 2021 Winter SMTOWN : SMCU Express « , les fans verront la programmation épique de l’album d’hiver interpréter les chansons en direct sur » SMTOWN 2022 « .

En plus de la liste des pistes de la compilation de l’album rendant les fans nostalgiques d’avoir ramené certains des vieux joyaux dans de nouvelles interprétations, les fans pourront profiter d’une mini-réunion de Girls ‘Generation.

La programmation du concert SMTOWN 2022 comprend Kangta de HOT, BoA, TVXQ, Super Junior, Taeyeon de Girls ‘Generation et Hyoyeon, Onew de SHINee, Key et Minho, Kai d’EXO, Red Velvet, NCTU, NCT 127, NCT Dream, WayV, Aespa , les DJ Ginjo, Imlay et Raiden.

Regardez les teasers de SMTOWN 2022 ci-dessous.





‘2021 Winter SMTOWN: SMCU Express’ sortira le 27 décembre à 18h KST / 4h HE.

