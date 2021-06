L’heure MMA avec Ariel Helwani revient au combat MMA de SB Nation

Ariel Helwani rentre à la maison.

Le journaliste primé revient au MMA Fighting de SB Nation, la première destination pour la couverture des arts martiaux mixtes et des sports de combat, et ramènera l’un des programmes les plus populaires et les plus influents de l’histoire du MMA : The MMA Hour with Ariel Helwani. La franchise est relancée cet été en tant que podcast bihebdomadaire de SB Nation et du Vox Media Podcast Network et en tant que série de vidéos sur la chaîne YouTube de MMA Fighting. Les fans peuvent s’attendre aux interviews approfondies de Helwani à partir du lundi 16 août : abonnez-vous au podcast et à la chaîne YouTube dès aujourd’hui.

Helwani, qui a passé la première partie de son impressionnante carrière au MMA Fighting de SB Nation, revient à Vox Media en tant que 10 fois lauréat du « Journaliste MMA de l’année » des World MMA Awards et après trois ans chez ESPN. “J’ai l’impression qu’il ne s’est pas passé un jour sans que quelqu’un me demande de ramener The MMA Hour ou me dise à quel point cela leur manque”, a déclaré Helwani, l’hôte et producteur de The MMA Hour avec Ariel Helwani. “Eh bien, je l’ai raté aussi. Énormément. Donc, je suis extrêmement heureux de faire savoir aux fans que – enfin – l’heure des arts martiaux mixtes est de retour dans leur vie. Mec, ça fait du bien d’écrire ça.

« J’ai toujours dit qu’en fin de compte, je travaillais pour les fans. Je sais que c’est ce que les fans voulaient, et je suis tellement content que nous ayons pu leur rendre ce spectacle. Et le meilleur de tous ? C’est maintenant deux fois par semaine. Les mots ne peuvent pas exprimer correctement à quel point je suis heureux de revenir à Vox Media et à quel point je suis ravi de relancer l’émission en août. Croyez-moi : vous pouvez rentrer chez vous.

Lancé à l’origine en 2009, The MMA Hour with Ariel Helwani a commencé comme un podcast, hébergé et produit par Helwani, et a duré neuf ans. L’émission a été un incontournable pour tous les fans de MMA à travers le monde pendant près d’une décennie, offrant des interviews et un contenu révolutionnaire tous les lundis avec les plus grands acteurs des sports de combat. Maintenant, Helwani ramène The MMA Hour avec Ariel Helwani dans les foyers des fans les lundis et mercredis à 13 h HE – offrant deux fois les discussions hebdomadaires exclusives avec les plus grandes stars du sport. L’émission présentera également un segment hebdomadaire exclusif qui discutera des choix et des chances pour les combats à venir.

“Nous sommes ravis d’accueillir Ariel et toute la communauté MMA Hour à nouveau dans MMA Fighting et SB Nation”, a déclaré Jermaine Spradley, SVP, SB Nation. “Ariel est une voix indispensable dans le monde des arts martiaux mixtes – et la communauté qu’il a construite autour de ce podcast et de cette série de vidéos est une de celles que nous sommes ravis de l’aider à continuer à grandir.”

Le MMA Hour avec Ariel Helwani aura son propre flux de podcast dédié aux côtés du flux de podcast MMA Fighting de SB Nation, qui continuera à publier des épisodes chaque semaine de voix telles que Mike Heck, Alexander Lee, Jose Youngs, Shaun Al-Shatti, Damon Martin et Jed Meshew. Le MMA Hour avec Ariel Helwani rejoindra également la liste croissante de plus de 150 podcasts de SB Nation, dont The SB Nation NFL Show, Bleeding Green Nation et Silver Screen & Roll, tous dédiés à attirer les fans de sport dans les communautés. Les podcasts de la communauté SB Nation couvrent toutes les victoires triomphales, les pertes déchirantes, les observations stupides et l’analyse la plus approfondie qui relie les fans entre eux.

Le MMA Hour avec Ariel Helwani est le dernier ajout au réseau de podcasts Vox Media, l’une des collections de podcasts premium les plus importantes, les plus dynamiques et les plus diversifiées sur le plan thématique. « Regarder la carrière audio d’Ariel se développer, chez Vox Media et au-delà, a été un plaisir personnel et professionnel », déclare Marty Moe, président de Vox Media Studios, qui supervise les divisions TV, OTT et audio de l’entreprise – et qui a travaillé avec Ariel à la fois pendant et avant son passage chez Vox Media. « En rejoignant le réseau de podcasts Vox Media, Ariel revient dans une équipe dotée de savoir-faire, d’infrastructures et d’une pure passion pour dynamiser l’émission déjà réussie ; Le MMA Hour avec Ariel Helwani a un immense avenir devant lui. »

Helwani rejoint une liste impressionnante des meilleurs talents audio de Podcast Network, dont Today, Sean Rameswaram d’Expliqué, Nilay Patel de Decoder, Stay Tuned with Preet Bharara de Preet et les co-animateurs de Pivot Kara Swisher et Scott Galloway.

Préparez-vous pour le retour officiel de The MMA Hour avec Ariel Helwani le lundi 16 août à 13 h HE / 10 h 00 PT / 18 h 00 GMT en vous abonnant à Apple Podcasts ou Spotify.