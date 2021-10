L’Himachal Pradesh contourne: le candidat au Congrès de Mandi minimise la guerre de Kargil et attise la controverse

Face au contrecoup du BJP, Pratibha Singh a tenté de contrôler les dégâts en faisant l’éloge des soldats.

Le parti du Congrès a atterri dans une soupe épaisse sur les remarques d’un de ses dirigeants essayant apparemment de minimiser l’importance de la guerre de Kargil contre le Pakistan. Le Congrès a présenté Pratibha Singh, l’épouse de l’ancien député et défunt ministre en chef Virbhadra Singh, comme candidate au prochain scrutin du siège parlementaire de Mandi dans l’Himachal Pradesh. Des votes indirects à un siège de Lok Sabha et à trois sièges à l’Assemblée législative auront lieu le 30 octobre. Le BJP a aligné le vétéran de la guerre de Kargil, le brigadier Khushal Thakur (retraité) contre le candidat du Congrès Pratibha Singh.

« Le BJP a donné son billet à un militaire. Ils l’ont donné à un soldat juste parce qu’il a participé à la guerre de Kargil. La guerre de Kargil n’était pas une grande guerre. C’était notre terre que le Pakistan avait occupée. Cela (la guerre) était censé les chasser de notre terre et si quelqu’un y avait participé et veut maintenant s’attribuer le mérite d’être un grand héros et d’avoir gagné gros dans la guerre, alors ce n’est pas une bonne chose de projeter lui comme ça. Ils (BJP) veulent que tous les votes des anciens combattants soient exprimés en sa faveur », a déclaré Singh lors d’un discours devant un rassemblement pendant la campagne.

Elle a en outre déclaré que le BJP essaierait de projeter cela et que les électeurs ne devraient voter que pour le développement.

Comme prévu, le BJP n’a pas tardé à saisir l’occasion, le ministre en chef de l’Himachal Pradesh, Jai Ram Thakur, déclarant que les remarques de Singh l’avaient blessé. S’adressant à un rassemblement public, Thakur a déclaré que 527 soldats avaient sacrifié leur vie pour le bien du pays et que les dirigeants du Congrès devraient éviter de faire de telles déclarations.

Face au contrecoup du BJP, Pratibha Singh a tenté de contrôler les dégâts en faisant l’éloge des soldats. Elle a dit que la dette des soldats ne peut pas être remboursée en sept vies. Elle a précisé que sa déclaration n’était pas pour les héros de guerre de Kargil. Elle a affirmé avoir déclaré que la guerre était le résultat de l’échec du gouvernement du BJP à cause duquel les jawans ont été martyrisés.

Le résultat des votes indirects sera proclamé le 2 novembre.

