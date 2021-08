L’histoire a été faite dans l’adoption de la crypto à la vente du 100e anniversaire de Saratoga ⋆ Crypto new media

Le monde des courses de chevaux est ancré dans la tradition, et souvent les personnes impliquées dans ce monde l’aiment ainsi et peuvent être résistantes au changement. Mais les courses de chevaux sont aussi une grosse affaire, où des millions de dollars sont dépensés et gagnés chaque année. Tradition et innovation se sont affrontées cette année lors de la vente Saratoga.

Fasig-Tipton

Fasig-Tipton est le Sotheby’s ou Christie’s du monde des chevaux pur-sang. Fondée en 1898, la société est la plus ancienne société de vente aux enchères de pur-sang en Amérique du Nord.

Chaque année, la société réalise 14 ventes, dont la prestigieuse Saratoga Sale, où American Pharoah, vainqueur de la Triple Couronne, a été vendu. La vente de Saratoga est un générateur d’argent. Cette année, la vente a vu 135 yearlings vendus pour 55 155 000 $.

Nouvelles innovations

Fasig-Tipton a fait une annonce surprenante au sujet de la vente Saratoga de cette année; ce serait la première société d’enchères de pur-sang à accepter la crypto-monnaie lors de la vente du 9 au 10 août.

“Fasig-Tipton vise à être un membre avant-gardiste de l’industrie du pur-sang, et nous sommes fiers d’être la première société de vente aux enchères de pur-sang au monde à adopter la crypto-monnaie”, a déclaré le président de Fasig-Tipton, Boyd Browning Jr. Grâce à ces partenariats, nous présentera pour la toute première fois les personnes et les parties qui participent à l’espace crypto au monde exaltant des courses de chevaux, et la croissance de notre sport est une priorité de la plus haute importance chez Fasig-Tipton.

ÉCHANGER

Fasig-Tipton est également partenaire du protocole SWAPP. L’acheteur utilisant la crypto-monnaie a reçu des récompenses de SWAPP, le partenaire officiel de crypto-monnaie de The Saratoga Sale. L’acheteur de la pouliche nommée Violence payée via une crypto-monnaie a reçu un million de jetons SWAPP qui peuvent être échangés contre diverses devises et crypto-monnaies traditionnelles émises par le gouvernement.

« SWAPP est fier de faire partie de The Saratoga Sale, qui réunira les champions du monde des courses de chevaux avec les futurs champions de la sécurité et de la monétisation des données », a déclaré Tural Bayev, fondateur et PDG de SWAPP. « Chez SWAPP, nous pensons que la route vers l’adoption massive et l’inclusion dans l’espace crypto commence par l’éducation, la confidentialité et la sécurité. SWAPP gagne en adoption massive en déplaçant les intermédiaires pléthoriques qui vérifient actuellement vos données et les rendent aux gens. »

Un cheval historique

Le 10 août, l’histoire a été écrite à la vente Saratoga. Eric Gustavson de Spendthrift Farm a acheté une pouliche pour 100 000 $ avec une crypto-monnaie, une première dans le monde des courses de chevaux. Une interview vidéo avec Eric Gustavson, Tural Bayev et Jonathan Rosen a été réalisée après la vente.

C’est une distinction assez cool de nous avoir en mesure d’avoir le premier », a déclaré Gustavson. « C’était très innovant pour Fasig-Tipton de nous l’offrir, et nous étions enthousiasmés par l’opportunité d’aller jusqu’au bout et de le concrétiser. »

Un mouvement historique

SWAPP entrera bientôt à nouveau dans l’histoire. Pendant des années, les entreprises du Big Data ont collecté et monétisé vos informations personnelles sans vous rémunérer. L’application mobile Swapp, qui sera bientôt lancée, perturbera ce système et rendra le pouvoir des données privées à son propriétaire légitime, vous.

Les utilisateurs installeront l’application et l’autoriseront à se synchroniser avec leurs comptes de réseaux sociaux. L’application permettra ensuite aux utilisateurs de monétiser leurs données pour eux-mêmes, et non pour le Big Data, sous la forme de jetons SWAPP. Installez, autorisez et gagnez !

Les utilisateurs peuvent également utiliser l’application pour protéger leur vie privée. En appuyant sur le bouton « M’oubliez-moi », un signal sera envoyé à toutes les principales bases de données mondiales d’exclusion, empêchant les entreprises de collecter vos données.

Réunir le passé et l’avenir

Le monde formel des courses de chevaux aux États-Unis a plus d’un siècle, tandis que les crypto-monnaies en sont à leurs balbutiements en comparaison. Les deux peuvent sembler être d’étranges compagnons de lit. Mais avec environ 100 millions d’utilisateurs de crypto dans le monde, la demande d’acceptation de crypto-monnaie continuera de croître.

“Quelle semaine monumentale pour la communauté des crypto-monnaies, la communauté des courses de chevaux et la ville de Saratoga”, a déclaré le fondateur de SWAPP, Tural Bayev. « Nous sommes honorés d’être la force motrice de cette évolution et sommes impatients de faire la grande annonce qui changera tout. »

Avis de non-responsabilité : il s’agit d’un article payant et ne doit pas être considéré comme une actualité/un conseil.