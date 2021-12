L’histoire à long terme est toujours vraie pour les actions volatiles de PROG

Après avoir couru pendant quelques semaines, l’excitation s’est refroidie pour Progéniture (NASDAQ :PROGRAMME). Il y a moins d’un mois, il se négociait jusqu’à 6,20 $ par action. Mais depuis lors, l’action PROG a chuté d’environ plus de 50 % et se négocie aujourd’hui à environ 2,50 $ par action.

Source : motorolka / Shutterstock.com

Est-ce une grosse surprise ? Pas vraiment.

Spéculatives par leur nature, les pièces de biotechnologie au stade clinique comme celle-ci sont connues pour se balancer sauvagement. Cela souligne la nécessité de dimensionner les positions de manière appropriée. Sans oublier de faire preuve de diligence raisonnable avant de franchir le pas avec un titre spécifique dans ce secteur.

Cependant, si vous regardez de plus près les détails de cette situation, il est clair que c’est l’une des plus prometteuses. Compte tenu de la force de ce qu’il appelle son « canal d’innovation », il se passe beaucoup plus de choses avec Progenity que ses sceptiques ne le croient. Les ours ont tort de le considérer comme un simple stock de mèmes.

Ce phénomène a peut-être joué ou non un rôle dans ses mouvements de montagnes russes jusqu’à présent cette année. Mais « la manie des mèmes » n’est pas le seul chemin que le stock de PROG a emprunté pour revenir à ses récents sommets, et au-delà. Au fur et à mesure que l’on en apprendra davantage sur cette entreprise et les produits/thérapies variés sur lesquels elle travaille, il y a de fortes chances qu’elle se rétablisse fortement.

Avec cela, vous voudrez peut-être le considérer, suite à sa récente faiblesse. Voici un aperçu plus approfondi de l’entreprise.

Le dernier avec PROG Stock

La volatilité du marché peut être la principale raison pour laquelle l’action Progenity a chuté au cours des dernières semaines. La nouvelle de la variante omicron de covid-19, ainsi que les récentes remarques de la Réserve fédérale américaine, ont intensifié le sentiment d’incertitude parmi les investisseurs.

Pourtant, il y a quelque chose lié à l’entreprise qui a pu exercer une pression sur les actions PROG. Je parle des nouvelles de sa plus récente augmentation de capital. L’obtention de 44 millions de dollars en espèces provenant de l’exercice de bons de souscription, ce n’est que le dernier effort de mobilisation de capitaux de la société.

En plus de ces 44 millions de dollars, il a levé cette année 79,6 millions de dollars supplémentaires. Via une offre publique secondaire, une offre directe et d’autres opérations d’exercice de warrants. C’est une bonne nouvelle pour l’entreprise, car elle lui fournit les capitaux nécessaires pour financer sa transformation stratégique de société de tests génétiques en pure play biotech.

D’autres, cependant, peuvent ne pas voir cela comme positif. Au lieu de cela, ils peuvent le voir comme négatif, car cet exercice de warrant est dilutif pour les actionnaires existants. Pourtant, au pire, il s’agit d’un effet négatif à court terme pour Progenity. S’il peut utiliser avec succès cet argent pour développer davantage son pipeline ? La création de valeur qui en résultera dépassera de loin la quasi-dilution en cours actuellement.

Gros potentiel avec son pipeline

Il peut être difficile d’analyser les actions biotechnologiques. Contrairement à d’autres types d’actions, les mesures traditionnelles ne sont pas très utiles. Par exemple, il est difficile d’utiliser des mesures d’évaluation comme les ratios cours/bénéfice (P/E) pour évaluer si une action biotechnologique est une bonne opportunité ou non. Au lieu de cela, vous devez handicaper son potentiel en fonction d’autres facteurs. À savoir, la force de son pipeline.

Heureusement, dans le cas du stock PROG, il y a certainement un gros potentiel avec les innovations sur lesquelles il travaille actuellement. Le premier est Preecludia, un test de biomarqueur pour la prééclampsie. Le potentiel de ce produit est important, car cette méthode offre de nombreux avantages par rapport aux méthodes actuelles.

Deuxièmement, le système de distribution biopharmaceutique orale (OBDS) de la société. Cette technologie pourrait révolutionner l’administration de médicaments liquides généralement administrés par voie intraveineuse. Comme annoncé en octobre dernier, la société a obtenu un brevet lié à cette technologie. Troisièmement, son pipeline de thérapies ingérables pour les maladies du tractus gastro-intestinal (GI).

Avec le nombre total de marchés adressables que ces produits ciblent se chiffrant en milliards (dans certains cas, des centaines de milliards), le succès avec un seul des produits du pipeline de Progenity pourrait envoyer son stock à des prix considérablement plus élevés.

Le verdict sur la descendance

Gagnant une note « B » dans Portfolio Grader, Progenity est un jeu à haut risque et à fort potentiel. Bien que les sceptiques puissent le considérer comme exagéré, à y regarder de plus près, il est clair qu’il dispose d’un pipeline de produits susceptibles de changer la donne.

Il peut ne pas réussir dans les trois domaines sur lesquels il se concentre actuellement. Mais le succès dans un seul domaine, que ce soit avec Preecludia, sa technologie OBDS ou ses thérapies du tractus gastro-intestinal, pourrait grandement contribuer à augmenter considérablement la valeur de cette entreprise.

Encore une fois, cela peut prendre un certain temps pour qu’il progresse davantage avec son pipeline. Pourtant, une fois ces développements arrivés, cela pourrait renouveler considérablement l’optimisme du titre.

Bottom line: Loin d’être un simple jeu de meme, considérez l’action PROG comme un achat après sa récente baisse de prix.

À la date de publication, ni Louis Navellier ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article ne détenaient (directement ou indirectement) de positions dans les titres mentionnés dans cet article.

Louis Navellier, qui a été qualifié de « l’un des gestionnaires de fonds les plus importants de notre temps », a rompu le silence dans cette vidéo choquante « dire tout »… exposant l’un des événements les plus choquants de l’histoire de notre pays… et celui qui bouge chaque Américain doit faire aujourd’hui.