L’histoire complète des rencontres de Jacob Elordi et ses ex-petites amies

Le Kissing Booth 3 entre dans nos vies le 11 août, ce qui signifie que les pauvres Joey King et Jacob Elordi doivent à nouveau jouer leurs intérêts amoureux à l’écran après avoir rompu IRL. Délicieux! Qui ne voudrait pas embrasser son ex dans le cadre de son travail littéral ? C’est bon! Tout va bien! * rit nerveusement * Quoi qu’il en soit, il est probablement temps de revenir sur la relation de Jacob et Joey – et pendant que nous sommes ici, regardons également le reste de l’histoire des rencontres de Jacob, y compris son navire avec Euphoria’s Zendaya, sans parler de ses vibrations actuelles avec le mannequin Kaia Gerber.

Joey King : Printemps 2017 – Fin 2018

Joey et Jacob ont eu une connexion importante lors du tournage de The Kissing Booth au printemps 2017, ce qui a très bien fonctionné pour leur chimie à l’écran. Malheureusement, cela a fonctionné à l’opposé de bien une fois qu’ils se sont séparés et ont ensuite dû tourner deux autres films ensemble. MDR. Aider.

Sachez simplement que Joey n’était pas initialement intéressé par Jacob lorsqu’ils se sont rencontrés, disant à Bello :

“Eh bien, je pensais qu’il était très mignon quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, mais cela a commencé comme une amitié. Tout de suite, nous parlions de choses grossières les uns avec les autres. cette personne! ‘ C’était une expérience tellement intéressante de rencontrer votre petit ami sur le plateau parce que vous passez tellement de temps ensemble et devenez si proches si vite. Nous passions 17 heures par jour ensemble, et nous sortions tous après le travail et regardions des films ensemble et tout ça. C’était super. “

De plus, leur premier baiser était littéralement filmé. Voici ce que Joey a dit à Seventeen :

“J’étais tellement nerveux. Alors, Jacob et moi étions dans le bureau de notre directeur en train de répéter la scène. Il a dit:” D’accord, nous allons répéter aujourd’hui, bla, bla, bla, et nous allons répéter cette scène. ‘ Je retourne à la page et c’est notre baiser dans le belvédère, le baiser super passionné et intense. J’étais comme, “Omg! Je viens de rencontrer ce gars. Je dois sortir avec cette personne dans un bureau.” Il était nerveux. J’étais nerveux. Tout s’est bien passé, mais c’était hilarant parce que j’étais dans un petit bureau carré, essayant de trouver comment courir vers lui, saisir son visage et l’embrasser. Et, vous savez, il est assez grand. Comprendre cela la première fois était un peu difficile. Je pense que nous nous sommes cognés plusieurs fois. “

De toute évidence, il est assez gênant que ces deux-là continuent de tourner des films Kissing Booth ensemble, mais en 2019, Joey a déclaré à Mood With Lauren Elizabeth que «Faire le sacrifice de ce à quoi, évidemment, tout le monde pense – s’adresser extérieurement, mais ce que je ‘ Je m’adresse un peu en catimini, faire ces sacrifices en valait vraiment la peine. »

Euh, coupe à Jacob qui a l’air absolument misérable dans la promo de Netflix pour Kissing Booth 2:

Ce contenu est importé d’Instagram. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Et, euh, double coupure à Joey appelant Jacob pour avoir dit à Variety qu’il n’avait pas vu le film, écrivant dans un tweet supprimé depuis, “Jacob l’a regardé.”

Zendaya : août 2019 à début 2020

Jacob et sa co-vedette d’Euphoria Zendaya ont fait l’objet pour la première fois de rumeurs de rencontres en août 2019, lorsqu’ils ont été repérés en arrière-plan de l’Instagram de quelqu’un d’autre à Athènes. Je veux dire, emblématique :

Ce contenu est importé d’Instagram. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Ensuite, ils ont été vus à un rendez-vous cinématographique, elle a été vue en train de se détendre avec sa famille pendant Thanksgiving, et finalement E! News a révélé que « Jacob et Zendaya se voient depuis des mois maintenant. Ils ont commencé comme des amis proches, mais c’est devenu romantique après la fin de leur émission. »

Pendant ce temps, Jacob a fermement nié qu’il se passait quoi que ce soit avec Zendaya, déclarant à GQ Australia en novembre 2019, “Elle est comme ma sœur. Zendaya est une créatrice incroyable, vous savez ? C’est une super dope avec qui travailler. C’est une artiste incroyable et une personne très attentionnée envers nous tous. Mais nous sommes tous très proches.”

On ne sait pas quand les choses se sont terminées (ils étaient définitivement ensemble en février 2020), mais en septembre 2020, Jacob sortait avec Kaia Gerber. Ce qui nous amène à !

Kaia Gerber : de septembre 2020 à maintenant

Ces deux-là ont été aperçus ensemble la nuit du 24e anniversaire de Zendaya 👀 👀 👀, en train de dîner ensemble à Nobu à Malibu. À l’époque, une source avait déclaré qu’il n’y avait rien de “sérieux” entre eux, mais nous voici en juillet 2021 et l’ambiance est actuellement :

Ce contenu est importé d’Instagram. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Comme, ils n’essayent certainement pas de cacher leur relation!

Kaia a également déclaré à Vogue en mai que “pouvoir être avec quelqu’un en qui j’ai confiance, où nous ne voulons rien l’un de l’autre, avoir une relation sûre et stable comme ça, m’a vraiment ouvert les yeux sur les possibilités de l’amour et ce que c’est comme aimer sans conditions. Le désir, c’est toucher les autres ou les vouloir, mais l’amour, c’est vraiment voir quelqu’un.”

Psst : Pour tous ceux qui se demandent, il ne semble pas qu’il y ait de rancune entre Jacob et Zendaya étant donné qu’il a sauté sur Insta Stories en septembre pour la féliciter pour sa victoire aux Emmy, en disant “Félicitations capitaine @zendaya. Bravo.”

Mignonne! Rejoignez-moi maintenant pendant que j’attends Kissing Booth 3.

