L’histoire d’A&M Records Music Doc à venir en décembre

Le label de disques A&M Records fera l’objet d’une nouvelle docuserie musicale, Mr. A & Mr. M: The Story Of A&M Records, qui sera diffusée sur le réseau câblé premium Epix en décembre.

Les producteurs Frank Marshall et Ryan Suffern dirigent les docuseries en deux parties, qui ont supervisé le documentaire 2020 Laurel Canyon, qui a exploré la scène musicale fertile issue de Laurel Canyon de Los Angeles. Les docuseries débuteront à 22 h le 5 décembre et se termineront le 12 décembre. confirme la date limite aujourd’hui.

A&M Records a commencé à partir d’humbles débuts, co-fondé par le producteur de disques Jerry Moss et le trompettiste et chef d’orchestre Herb Alpert dans un garage en 1962. Les deux ont rapidement construit l’entreprise naissante en l’une des maisons de disques indépendantes les plus prospères de l’histoire.

Produite par Marshall et réalisée par Suffern, la docu-série explore comment A&M a découvert et nourri son talent au sein de l’industrie musicale en constante évolution.

Combinant des images d’archives rares et des interviews uniquement audio, Mr. A & Mr. M: The Story of A&M Records mettra en vedette de nombreux artistes qui définiront le label A&M, avec des interviews de Peter Frampton, Quincy Jones, Sheryl Crow, Yusuf/Cat Stevens et plus encore.

Le film présentera également la musique de La police, les Carpenters, Joe Cocker, Carole King et les Go-Go’s, entre autres.

“Avec des témoignages d’artistes de première main et des images rarement vues des archives, Mr. A & Mr. M: The Story of A&M Records est l’histoire définitive d’une institution emblématique”, a déclaré le président d’Epix, Michael Wright.

“De la même manière que nous avons abordé nos docuseries Laurel Canyon pour Epix, Mr. A & Mr. M: The Story of A&M Records sera une expérience immersive qui célèbre le temps et le lieu et, surtout, les artistes et la musique incroyables que Herb Alpert et Jerry Moss ont soigné et développé chez A&M Records, a ajouté Marshall.

David Blackman, responsable de la production et du développement cinématographiques et télévisuels chez UMG, a ajouté : « La diversité des artistes qu’A&M a présentés au monde est vaste et éclectique – le reflet d’un label fondé par un artiste et mélomane – et a eu un impact durable sur la musique d’aujourd’hui.

Mr. A & Mr. M : The Story of A&M Records est une production de Kennedy/Marshall Company en association avec Polygram Entertainment, Interscope Films et Universal Music Publishing Group. Les producteurs exécutifs de Polygram Entertainment sont David Blackman, Bruce Resnikoff de l’UMe et Steve Berman.

Herb Alpert a également fait l’objet d’un récent documentaire en 2020 intitulé, Herb Alpert est… qui a été réalisé par John Scheinfeld et est maintenant disponible sur les services de streaming.

