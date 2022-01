L’histoire d’amour de Betty White avec son mari Allen Ludden : ce qu’il faut savoir

Betty White, légende hollywoodienne et star de la sitcom classique The Golden Girls, est décédée à l’âge de 99 ans, à seulement deux semaines de son 100e anniversaire. White a commencé à travailler comme mannequin et actrice dans les années 1930. Sa carrière a duré huit décennies, lui donnant la plus longue carrière télévisée au moment de sa mort. Mais à part sa magnifique carrière qui comprenait plusieurs Golden Globe Awards et distinctions pour l’ensemble de sa carrière, White était une amie bien-aimée pour beaucoup. Et à un moment donné, une épouse dévouée.

Les deux premiers mariages de White se sont soldés par un divorce. Alors qu’elle faisait du bénévolat auprès de l’American Women’s Voluntary Services, une branche de l’armée américaine, elle a rencontré son premier mari Dick Barker, un pilote d’avion de l’armée de l’air des États-Unis. Ils se sont mariés et ont divorcé en moins d’un an. Elle a ensuite épousé l’agent de talent d’Hollywood, Lane Allen. Ce mariage a également pris fin. Mais en 1963, elle a rencontré celui qu’elle a décrit comme l’amour de sa vie dans l’hôte et la personnalité Allen Ludden.

Comment ils se sont rencontrés

White aimait et maîtrisait les jeux, y compris les mots croisés et les jeux-questionnaires. Elle a rencontré Ludden en apparaissant en tant qu’invité sur Password.

Il a proposé plusieurs fois avant qu’elle ne dise oui

Quelques semaines après la datation, Ludden a proposé. White a refusé sa proposition à deux reprises. Elle avait été marquée par ses précédents mariages, mais a finalement choisi de passer le reste de sa vie avec lui dans un bonheur éternel. « Je n’étais tout simplement pas sur le point de saisir une autre chance », a-t-elle déclaré à propos du mariage dans une interview à CNN en 2012. « Puis j’ai pensé : « Est-ce que je vais vivre le reste de ma vie sans cet homme ? » Dieu merci, nous nous sommes mariés quand nous l’avons fait. »

ils étaient inséparables

Les deux ont passé presque chaque seconde ensemble, malgré leur carrière bien remplie. Ils ont même parfois travaillé ensemble. Lin Bolen a dit une fois à PEOPLE : « Quand ils ne peuvent pas être ensemble au travail, ils s’appellent depuis leurs vestiaires. »

Elle adorait ses enfants

White n’avait pas d’enfants biologiques. Mais lorsqu’elle épousa Ludden, elle devint la belle-mère de ses trois enfants. Leur propre mère est décédée des années plus tôt avant que Ludden et White ne se marient.

Betty est devenue sa soignante lorsqu’il est tombé malade

Ludden a reçu un diagnostic de cancer de l’estomac en phase terminale plus tard dans les années 1970. L’amie proche de White, Carol Burnett, a déclaré à PEOPLE qu’elle ne l’avait pas quitté. « Une fois, quand Allen était très malade[onluiadiagnostiquéuncancerdel’estomacenphaseterminaleàlafindesannées70Bettyentraitetrépétaitmonémissionpuispartaitpouralleràl’hôpitalElles’estbattuebrillantecommetoujours »[hewasdiagnosedwithterminalstomachcancerinthelate’70sBettywouldcomeinandrehearsemyshowandthenleavetogotothehospitalShejustsoldieredthroughbrilliantasalways »

Elle ne s’est jamais remariée à cause de son amour pour lui

White avait 51 ans lorsque Ludden a perdu sa bataille contre le cancer. Lorsqu’Anderson Cooper a demandé à White pourquoi elle ne s’était jamais remariée lors d’une interview en 2011, elle a répondu honnêtement en disant : « J’ai eu l’amour de ma vie. Si vous avez eu le meilleur, qui a besoin de repos ? »

