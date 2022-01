L’histoire d’amour de Patrick Vieira avec la FA Cup après l’avoir remportée CINQ fois en tant que joueur, son dernier coup de pied sous le maillot d’Arsenal a été un penalty en finale et une nouvelle levée à Manchester City.

Les gens parlent de la romance de la FA Cup, mais personne n’aime plus cette compétition que Patrick Vieira.

D’accord, Ashley Cole l’a remporté plus de fois que son ancien coéquipier, mais le record du Français de l’avoir remporté cinq fois – avec deux clubs différents, devrais-je ajouter – n’est pas mauvais non plus.

GETTY

Vieira a bien commencé sa vie en tant que manager de Premier League à Crystal Palace – peut-il traduire cette forme en FA Cup ?

Et il y a une chance qu’il puisse le gagner à nouveau, cette fois en tant que manager.

Cependant, il devra emmener son équipe de Crystal Palace à travers Londres pour affronter Millwall dans un derby londonien, en direct sur talkSPORT et repartir avec une victoire s’il veut remporter son sixième.

Ses quatre premiers sont venus en tant que joueur d’Arsenal, bien sûr, battant d’abord Newcastle en 1998, puis Chelsea en 2002, avant qu’une victoire 1-0 sur Southampton ne lui donne son troisième un an plus tard.

Si vous demandez à Vieira de choisir son favori parmi les quatre, celui qu’il a remporté en 2005 l’emportera presque certainement.

GETTY

Vieira et Henry après l’avoir remporté en 2002

Et le Français garde celui-ci pour lui après avoir marqué le penalty gagnant

Un match nul 0-0 contre Manchester United de Roy Keane signifiait que la finale serait décidée par une séance de tirs au but.

Après le raté de Paul Scholes, c’est au milieu de terrain français – qui terminait cinquième pour son équipe – de remporter la coupe.

Le capitaine des Gunners s’est avancé et l’a envoyé au fond des filets, avant de soulever le trophée au Millennium Stadium.

C’était son dernier coup de pied dans un maillot d’Arsenal, après que la Juventus l’ait signé pour un contrat de cinq ans en 2005, mais quelle façon de partir.

Il est ensuite revenu au football anglais en 2010 lorsque le patron de Manchester City, Roberto Mancini, l’a amené au club pour un contrat de six mois, et il était presque inévitable qu’il remporte à nouveau la FA Cup.

Il est entré en jeu à la 90e minute lors de la finale à Wembley, où l’équipe de Mancini a battu Stoke 1-0 grâce à un but de Yaya Touré.

Il ne l’a pas seulement fait avec un maillot d’Arsenal

S’il veut le gagner cette année, il y a de fortes chances qu’il doive battre City, qui ne prend jamais à la légère les compétitions de coupe nationale.

Mais, d’abord, lui et son équipe se rendront à The Den pour affronter l’équipe de championnat Millwall samedi midi, alors que Vieira espère raviver son amour pour la compétition de coupe historique.

