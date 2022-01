L’histoire d’amour d’Eric Clapton avec le Royal Albert Hall

Eric ClaptonLes visites de retour de son bien-aimé Royal Albert Hall à Londres sont un rappel fréquent de l’histoire de cette relation rare entre l’artiste et le lieu. En septembre 2018, il a été littéralement sculpté dans la pierre, lorsqu’il est devenu l’un des 11 premiers récipiendaires de l’étoile du Royal Albert Hall. Si vous visitez le célèbre bâtiment, l’étoile est située à l’extérieur, entre la porte 12 et la porte de la scène.

Le grand guitariste a joué pour la première fois dans la célèbre salle de concert au début de sa carrière, mais est devenu célèbre pour ses résidences de plusieurs nuits là-bas. Le premier a commencé le 6 janvier 1987; l’édition 2019 était sa 19e et a porté son total de performances à 211, dont 184 têtes d’affiche. Le 3 décembre 2019, il était de nouveau là pour interpréter deux tubes acoustiques, accompagné d’un orchestre, dans le cadre du gala des Fashion Awards 2019 du British Fashion Council.

Cette première apparition a eu lieu en décembre 1964 lorsque, à 19 ans, Clapton était toujours membre des Yardbirds, qui faisaient partie de la facture d’un enregistrement de la BBC TV. Ils l’ont partagé avec Brian Poole et les Tremeloes, Wayne Fontana et les Mindbenders, les Nashville Teens, Brenda Lee et, encore relativement inconnu au Royaume-Uni, Smokey Robinson et les miracles.

En moins de trois mois, Clapton avait quitté les Yardbirds, pour deux brèves périodes avec John Mayall‘s Bluesbreakers et puis, bien sûr, Crème. Sa visite suivante à l’Albert Hall fut l’une de ses plus célèbres : ce fut le power trio concert d’adieu, en novembre 1968.

Clapton était de retour à l’Albert en 1983, dans le cadre de ce qui est devenu le concert ARMS. Récoltant des fonds pour le Prince’s Trust et pour Action for Research into Multiple Sclerosis, l’émission a été motivée par la nouvelle selon laquelle Ronnie Lane, anciennement de les petits visages et les Visages, souffrait de la maladie.

Le prince Charles et la princesse Diana étaient là ce soir-là, pour assister à Clapton dans un groupe de tous les talents, avec Steve Winwood, Bill Wyman, Charlie Watts, Andy Fairweather Low – et, à un moment donné, une remarquable équipe de trois ex-Yardbirds, alors qu’Eric jouait avec Jimmy Page et Jeff Beck.

Comme nous l’avons mentionné, c’est en 1987 qu’Eric a créé l’idée d’une résidence à Albert Hall, avec son groupe de premier plan qui comprenait Greg Phillinganes aux claviers, Nathan East à la basse et Steve Ferrone à la batterie. Les spectacles de cette année ont également présenté un invité très spécial sous la forme de Mark Knopfler.

Au cours des neuf années suivantes, Clapton a joué à l’Albert Hall 134 fois, et au moins six fois par an. En 1991, son remarquable stand de 24 nuits y produit l’album live du même nom. En 2002, il était une figure centrale du concert inoubliable pour George qui a eu lieu après la mort de son ami proche. George Harrison.

En 2004, lorsque la réunion de Cream mémorable a eu lieu avec Jack Bruce et Boulangerie au gingembre, il n’y avait qu’une seule adresse où il pouvait être mis en scène. Puis, lorsqu’Eric est revenu en 2015 pour les spectacles de Slowhand At 70, sa deuxième soirée en piste – sa 200e fois sur la scène d’Albert Hall – a été dédiée à son ami et héros. BB Roi, décédé la veille.

« C’est un endroit très confortable et chaleureux pour moi. J’ai tendance à penser que c’est le mien », a déclaré Eric dans une interview à la BBC en 1990. « Il y a une atmosphère très raffinée, sophistiquée et pourtant confortable.

Écoutez le meilleur d’Eric Clapton sur Apple Music et Spotify.