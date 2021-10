L’histoire d’amour d’Ozzy et Sharon Osbourne est sur le point de devenir un biopic à la suite de sa sortie ‘The Talk’

Sharon Osbourne a peut-être été forcée de quitter The Talk, mais elle a déjà prévu son prochain projet. Variety rapporte qu’un biopic est en préparation, centré sur le mariage de près de quarante ans de la personnalité de la télévision avec la rock star Ozzy Osbourne. Le film suivra leur relation au fil des ans, même sur la série de téléréalité The Osbournes. Lee Hall, le scénariste nominé aux Oscars derrière Billy Elliot, Rocketman et War Horse, écrira le scénario et Polygram Entertainment s’associera à Osbourne Media pour produire.

« Notre relation était parfois sauvage, insensée et dangereuse, mais c’était notre amour éternel qui nous maintenait ensemble », a déclaré Osbourne dans un communiqué. « Nous sommes ravis de nous associer à Sony Pictures et Polygram pour porter notre histoire à l’écran. » Le couple se marie en 1982 et partage trois enfants : Aimée, Kelly et Jack. Les Osbournes se sont brièvement séparés en 2016 après que des informations aient fait surface selon lesquelles Ozzy avait une liaison, mais ils se sont finalement réconciliés.

Le couple volatile a certainement eu sa part de hauts et de bas, comme Osbourne l’a expliqué dans une interview en septembre. « Nos combats étaient légendaires parce que nous nous battions les uns contre les autres », a déclaré l’animateur de télévision de 68 ans dans une interview avec DailyMailTV. « Nous nous sommes arrêtés, cela doit être, il y a 20 ans. Mais nous avons fait une bonne course. »

Osbourne a également ouvert un épisode de The Talk en 2020 sur la façon dont ils maintiennent l’intimité vivante dans leur mariage. « Nous savons tous qu’Ozzy était bien sursexué. Ce n’est pas un secret. Il en avait assez pour tout le monde », a plaisanté Osbourne dans l’épisode. « C’est de moins en moins. Avant, c’était trois fois par jour, mais c’est beaucoup moins maintenant. Disons deux fois par semaine, ce qui est normal dans une longue, longue relation. »

« Parlant pour les femmes plus âgées ici: lorsque vous êtes en couple, votre relation a des hauts et des bas. Et selon l’endroit où vous en êtes dans votre relation, vous vous aimez davantage », a poursuivi Osbourne. « Le sexe change, ce n’est pas seulement une question de sexe, c’est une question d’intimité. Il s’agit d’être avec cette personne que vous aimez. Elle vous aime. Cela change simplement. »

« Ces chair de poule que vous avez changées en quelque chose d’autre. C’est une chaleur. C’est un respect », a conclu Osbourne. « C’est un sentiment d’amour et de confort, alors ces papillons se transforment en ce confort. Le fait est que si quelqu’un vous touche d’une certaine manière, vous l’aimez. Vous faites l’amour. C’est la meilleure chose au monde. »