L’histoire d’attaque brutale de Coronation Street est “ planifiée depuis des années ” – pourquoi cela se produit ⋆ .

Nina et Seb seront soumis à une attaque non provoquée (Photo: ITV)

Le patron de Coronation Street, Iain MacLeod, a confirmé que l’assaut brutal de Nina Lucas (Mollie Gallagher) et Seb Franklin (Harry Visinoni) “ était planifié depuis des années ”.

Les deux piliers seront soumis à une attaque violente et écoeurante dans des scènes qui seront diffusées plus tard cette semaine.

Le feuilleton ITV a décidé de raconter l’histoire percutante pour explorer l’intolérance sociale et les préjugés si souvent subis par les personnes appartenant à des groupes minoritaires stigmatisés, et a travaillé aux côtés de la Fondation Sophie Lancaster.

“ Il y a quelques années, une histoire de ce type flottait dans la salle des écrivains ”, a expliqué Iain MacLeod, producteur exécutif du feuilleton, à Metro.co.uk.

“ J’avais juste l’impression que c’était quelque chose qui avait vraiment besoin d’être raconté.

“ C’était comme si c’était quelque chose qui s’inscrivait très bien dans le genre du savon et même si nous n’avons pas l’intention de changer le monde. Nous pouvons être tout à fait un genre de définition de l’agenda et il me semblait que le message de l’histoire sur la tolérance et l’inclusion et le besoin d’en faire plus, plus que jamais, était incroyablement pressant. ”

Seb et Nina sont tous deux attaqués (Photo: ITV)

Le patron du savon a également confirmé que ce scénario était en préparation depuis l’introduction de Nina. Nina est arrivée sur les pavés en 2019.

“ Dès l’introduction de Nina ”, a-t-il poursuivi, “ nous savions que c’était la direction que l’histoire allait prendre, alors tout a commencé avec la mort de la mère de Roy il y a quelques années maintenant et cela a en quelque sorte conduit à la Point où nous avons amené Nina spécifiquement dans le but de l’intégrer dans la série et les téléspectateurs pour apprendre à la connaître, tomber amoureux d’elle et comprendre ses relations avec tout le monde dans la rue et Roy.

“ Nous l’avons intégrée aussi profondément que possible dans la série en vue de faire cette histoire avec elle à un moment où nous pensions que ce serait vraiment puissant avec un personnage dont nous étions tombés amoureux pendant un certain nombre d’années, en étant dans au milieu de quelque chose d’aussi déchirant, tragique et visoral.

“ C’était juste une façon vraiment percutante de raconter cette histoire, ce qui, comme je l’ai dit, nous a semblé incroyablement important. Certaines personnes parlent clairement davantage de leurs expériences personnelles, mais nous ressentons tous très profondément que c’est une histoire qui doit encore être racontée.

«Le monde n’est pas guéri de l’intolérance loin de là, c’est donc une histoire très puissante et importante pour notre public.

