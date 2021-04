L’histoire de Big Bill Broonzy: un conte captivant du blues

C’est l’heure de minuit le vendredi 12 juillet 1957, et la légende du blues Big Bill Broonzy, 64 ans, est installée dans un studio d’enregistrement de Chicago, préparant les pistes de ce qui deviendra un coffret 5LP gigantesque sorti en tant que L’histoire de Big Bill Broonzy sur l’empreinte Folkways de Verve. Il n’y a pas de groupe derrière Broonzy – c’est plutôt lui avec sa guitare acoustique assis devant un microphone isolé. À côté de lui se trouve le producteur Bill Randle, et derrière la salle de contrôle vitrée se trouve la silhouette sombre d’un ingénieur du son.

Randle était un historien folk américain réputé et sa justification pour amener Broonzy dans le studio était simple, comme il l’écrivait dans les notes de la pochette de The Big Bill Broonzy Story: “[It] était de préserver autant du complexe du blues qu’il a pu nous en donner. Étant donné que Broonzy – un conteur articulé, bien qu’il ait été illettré jusqu’à ses dernières années – est apparu comme un livre d’histoire ambulant du blues, et avait connu les premiers pionniers de l’idiome qui étaient partis depuis longtemps, la passion de Randle pour entreprendre le projet était tout à fait compréhensible. La vie de Broonzy était aussi fascinante et colorée, et l’avait emmené dans un voyage extraordinaire des champs de coton du sud des États-Unis aux salles de concert européennes.

Né en 1893, à Scott, Mississippi, et élevé à Pine Bluffs, Arkansas, William Lee Conley Broonzy était l’un des 17 enfants nés de parents pauvres et métayers qui étaient d’anciens esclaves. Il a travaillé comme laboureur dans une ferme à partir de l’âge de huit ans, mais quand il ne travaillait pas dans les champs, il pouvait être trouvé en train de jouer un violon de boîte grossièrement construit, dont il est rapidement devenu compétent, effectuant de petits changements à la ségrégation. pique-niques.

En 1920, après un passage dans l’armée, Broonzy s’aventure au nord de Chicago. Là, il a rencontré le pionnier du blues, Papa Charlie Jackson, est passé du violon à la guitare et a commencé sa carrière de musicien. Avec sa voix douce mais forte accompagnée d’un jeu de guitare adroit, Big Bill Broonzy a rapidement impressionné les gens avec son blues country aux influences urbaines, puis a enregistré son premier disque, en 1927. Il a enregistré sous diverses formes dans ses premières années – Big Bill And Thomps, Big Bill Johnson, Big Bill Broomsley, pour n’en nommer que quelques-uns – et en 1938 est apparu au prestigieux Carnegie Hall de New York (qui jusque-là était exclusivement un lieu de musique classique) dans la célèbre série From Spiritual To Swing de concerts organisés par le légendaire homme A&R et repéreur de talents John Hammond.

Broonzy n’était pas un converti au style de blues électrique qui a émergé à Chicago dans les années 50, mais a continué à exercer son métier dans un environnement acoustique, ce qui l’a largement perçu comme un musicien folk. C’était une période où, malgré ses années crépusculaires approchantes, il voyageait à l’étranger et jouait dans des salles bondées à travers l’Europe.

Un quintuple LP tentaculaire, sorti le 17 avril 1961, The Big Bill Broonzy Story est arrivé à un moment où il y avait une explosion d’intérêt pour le blues et la musique folk de la part d’un public majoritairement blanc des deux côtés de l’Atlantique. Le producteur Bill Randle vient de mettre Broonzy devant un micro, lui a donné un whisky et a roulé la cassette. Ils ont enregistré pendant trois heures et ont ensuite eu deux autres séances de suivi. L’ambiance sur chacun d’eux était informelle et détendue, avec Broonzy entrecoupant ses performances avec des réflexions parlées sur sa vie et des anecdotes concernant les nombreux musiciens qu’il avait connus. Il en résulte une histoire orale profondément fascinante de la vie de Broonzy – de manière significative, elle brosse également une image vivante de la vie des Afro-Américains au début du XXe siècle.

Randle a laissé libre cours à Broonzy pour choisir son matériel pour l’album, qui comprenait deux de ses chansons les plus célèbres, «Key To The Highway» et «Southbound Train». Il a également présenté «Dis-moi quel genre d’homme est Jésus» et «Swing Low, Sweet Chariot» pour illustrer ses racines dans la musique spirituelle afro-américaine. Il a également rendu hommage à ses collègues mavens du blues Bessie Smith, Tampa Red et Leroy Carr – ce dernier décrit par Broonzy comme «l’un des plus grands auteurs de blues que j’aie jamais connus» – avec des interprétations sincères de leurs chansons.

Il est difficile de croire que la voix de Broonzy – avec son articulation claire, son timbre riche et sa vitalité soul – a été réduite au silence peu de temps après la création de l’album. En fait, le lendemain de la troisième session d’enregistrement de The Big Bill Broonzy Story, Broonzy est allée à l’hôpital pour subir une intervention chirurgicale pour un cancer du poumon. En avril 1958, le chanteur était gravement malade et a dû subir une autre opération, cette fois à la gorge, ce qui, tragiquement, lui a enlevé sa capacité à chanter. Un peu plus d’un an après l’enregistrement de The Big Bill Broonzy Story, son créateur était décédé le 15 août 1958 à 5h30 du matin.

Souvent décrit comme la dernière volonté et le testament de Big Bill Broonzy, The Big Bill Broonzy Story reste un monument durable à un homme dont le style singulier était le pont entre les styles de blues rural et urbain.

