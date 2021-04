L’histoire de Chelsea et le titre européen qui s’est échappé

Outre les matchs amicaux de l’International Champions Cup aux États-Unis, le Real Madrid contre Chelsea a été l’une des rencontres les plus rares du football européen. Le dernier match officiel entre ces deux équipes a eu lieu il y a 23 ans. Certains des joueurs des équipes actuelles ne sont même pas nés. Après presque deux décennies et demie plus tard, la toile de fond et l’énergie de cette cravate sont maintenant complètement différentes.

Peut-être que les conséquences de la Super League européenne proposée (puis rapidement dissoute) offrent l’occasion de faire ce lien sur des choses qui ne sont pas du ressort de deux experts tacticiens – Zinedine Zidane et Thomas Tuchel. Mais, à notre ordre du jour, il y a un autre voyage dans le passé. Le Real Madrid et Chelsea se sont affrontés en seulement trois matchs officiels. Deux fois lors de la finale à deux jambes de la Coupe des vainqueurs de coupe de l’UEFA en 1971 et une fois en Super Coupe de l’UEFA de 1998.

Le titre européen qui s’est échappé

Le Real Madrid a tout gagné dans le football européen, sauf un. Ils ont soulevé la Coupe d’Europe et son interprétation (la Ligue des champions de l’UEFA), la Coupe de l’UEFA (actuellement connue sous le nom de Ligue Europa) et la Super Coupe de l’UEFA – qui ont toutes leur présence dans la salle du Trophée Santiago Bernabeu en plusieurs nombres. Cependant, la Coupe des vainqueurs de coupe de l’UEFA est celle qui s’est échappée. Actif de 1961 à 1999, le tournoi composé des vainqueurs nationaux de la Coupe d’Europe n’a été officiellement reconnu par l’UEFA qu’en 1963. Il a finalement été absorbé par la Coupe UEFA.

Il n’est peut-être pas tout à fait surprenant que le Real Madrid n’ait jamais remporté cette compétition si vous prenez son (relativement) mauvais bilan dans la première compétition de coupe d’Espagne, la Copa del Rey. Le Real Madrid a remporté la Copa del Rey huit fois en 39 ans où la Coupe des vainqueurs de coupe était active. Ils ont participé au concours pendant seulement quatre de ces années.

Le Real Madrid a atteint la finale de la Coupe des vainqueurs de coupe lors de sa toute première tentative. Dans la finale, ils ont rencontré Chelsea de Dave Sexton – les vainqueurs de la FA Cup de 1970. Le Real Madrid est arrivé à la finale de la CWC 1971 avec d’excellentes performances au match retour dans chacun des quatre tours précédents. Ironiquement, ils n’ont pas pu faire la même chose lors du tour final.

Devant une foule de capacité au stade Georgios Karaiskakis en Grèce, le Real Madrid est sorti sur le terrain dirigé par nul autre que Paco Gento – le seul footballeur avec six couronnes européennes à son nom. La partie anglaise n’a cependant pas été intimidée. Ils ont ouvert le score à la 56e minute par l’attaquant anglais Peter Osgood. Malgré sa supériorité qualitative, le Real Madrid a dû attendre la 90e minute pour supprimer un match nul du match, grâce à l’égalisation d’Ignacio Zoco. Le score est également resté 1-1 après la prolongation.

Photo par A. Jones / Daily Express / Hulton Archive / .

La rediffusion a été jouée quelques jours plus tard. Peter Osgood était à nouveau l’homme principal de Chelsea – il a doublé l’avance de Chelsea à la 39e minute après que John Dempsey ait ouvert le score pour les bleus à la 33e minute. Le Real Madrid a continué à chercher un résultat et a même inscrit un but à 15 minutes du coup de sifflet final. Mais le but de Sebastián Fleitas n’était pas suffisant pour éviter la défaite et les Londoniens ont réclamé leur premier argenterie européenne. Le Real Madrid ne ferait plus face à Chelsea avant 17 ans. Ils obtiendraient une autre chance au titre de la Coupe des vainqueurs de coupe en 1983, pour perdre contre une autre équipe britannique: Aberdeen.

Le Super Ligue Coupe



En 1998, le Real Madrid a mis fin à ses 32 années d’attente pour remporter l’UEFA Champions League pour la première fois depuis 1966. La compétition avait été fortement renommée à cette époque et les six précédents triomphes du Real Madrid remontaient à plus de trois décennies. Jupp Heynckes les a menés à la gloire continentale en 1998, mais les mauvaises performances nationales l’ont amené à quitter le club. Le manager néerlandais Guus Hiddink était en charge de l’équipe lorsqu’ils ont affronté Chelsea, détenteur en titre de la Coupe des vainqueurs de coupe. Le fantôme de la Coupe des vainqueurs de coupe ne laisserait tout simplement pas le Real Madrid seul.

Photo de Michael Steele / EMPICS via .

Sur le papier, c’était un peu un décalage. Le Real Madrid a aligné une équipe de stars dirigée par Manolo Sanchis. La formation de départ de Madrid comptait également de grands noms tels que Raul Gonzalez, Clarence Seedorf, Roberto Carlos et Fernando Redondo. Mais Chelsea a prêté peu d’attention au puissant XI de départ de Madrid. L’équipe bien entraînée du manager italien Gianluca Vialli a remporté une courte victoire pour frustrer à nouveau le Real Madrid lors d’une finale européenne. Gus Poyet est sorti du banc pour marquer le seul but du match à la 83e minute. Fait intéressant, le manager de Chelsea, vainqueur de la Ligue des champions (en 2012), Roberto Di Matteo a joué dans ce match.

Les visages familiers

Bien que le Real Madrid et Chelsea n’aient joué que dans une poignée de matches, la liste du personnel qui a partagé les couleurs des deux clubs est beaucoup plus longue. Nicolas Anelka, Claude Makelele, Ricardo Carvalho, Michael Essien, Marcos Alonso, Lassana Diarra, Thibaut Courtois, Eden Hazard, Arjen Robben, Christian Panucci, Geremi, Mateo Kovacic, Gonzalo Higuain, Samuel Eto’o et Alvaro Morata – voilà une liste! Nous avons des gagnants de l’UCL, des gagnants de la Liga et de la Premier League, des gagnants de la Ligue Europa et des finalistes de la Coupe du monde dans ce lot. La plupart de ces joueurs ont au moins eu un impact significatif à Chelsea ou au Real Madrid (sinon aux deux).

Photo par Diego Souto / Quality Sport Images / .

Les visages familiers ne s’arrêtent pas aux seuls joueurs bien sûr. Des managers de haut niveau comme Rafael Benitez, Guus Hiddink, Jose Mourinho et Carlo Ancelotti ont géré les deux camps. Mourinho et Ancelotti sont particulièrement appréciés des Madridistas en raison de bons souvenirs de la première moitié de la dernière décennie.

Le Real Madrid et Chelsea ont traversé des saisons difficiles mais contrastées en 2020-2021. Malgré la reconstruction coûteuse de Chelsea, ils ont dû limoger Frank Lampard au milieu de la saison, et Thomas Tuchel a stabilisé le navire depuis lors. Le Real Madrid de Zinedine Zidane a été décapité avec plus de 50 blessures cette saison, mais il reste en quelque sorte à flot dans deux grandes compétitions en avril. Tout le bruit entourant la Super League se précipitera par la fenêtre lorsque le premier coup de sifflet sera lancé mardi dans les installations stellaires du stade Alfredo Di Stefano. Seul le football pur aura de l’importance car deux équipes hautement professionnelles occuperont le devant de la scène. Il ne fait aucun doute qu’un nouveau chapitre sera écrit dans leur courte histoire lorsque le coup de sifflet final sera sifflé à Stamford Bridge lors du match retour.