L’histoire de Cristiano Ronaldo à Manchester United serait effacée s’il rejoignait Man City alors que les rapports lient la star de la Juventus au retour de la Premier League

L’histoire de Cristiano Ronaldo à Manchester United « ne compterait pour rien » s’il rejoignait son grand rival Man City.

C’est le point de vue de l’animateur de talkSPORT et grand fan des Red Devils, Andy Goldstein, au milieu des informations selon lesquelles le quintuple vainqueur du Ballon d’Or pourrait rejoindre la moitié bleue de Manchester.

.

Ronaldo pourrait quitter la Juventus avant la fermeture du mercato

Les rapports suggèrent que Ronaldo souhaite quitter la Juventus avec seulement un an restant sur son contrat, mais l’équipe de Serie A veut des frais d’environ 25 millions de livres sterling.

City poursuivait Harry Kane, mais l’attaquant de Tottenham a posté sur les réseaux sociaux qu’il n’irait nulle part… pour le moment.

Ronaldo pourrait être une option pour l’équipe de Pep Guardiola, qui cherche à remplacer Sergio Aguero.

Si la superstar portugaise rejoignait City, la nouvelle ne serait probablement pas bien accueillie par les fans de United.

En six saisons à Old Trafford, il a marqué 118 buts et les a aidés à remporter trois titres de Premier League et la Ligue des champions.

. – Contributeur

Ronaldo a passé six saisons illustres à Old Trafford

Goldstein a déclaré sur talkSPORT Drive : « J’aurais le cœur brisé (si Ronaldo rejoignait City). Je sais que je vais à l’extrême ici, mais vraiment si Ronaldo allait à City, je pense qu’il serait mort pour moi.

«Je regarderais simplement Ronaldo, même si je l’ai adoré pour ce qu’il a fait pour mon club, cela ne compterait pour rien.

« Son histoire à United, dans mon esprit, serait effacée.

“La relation dans mon esprit que Ferguson a avec Ronaldo, il y a ce truc père fils qui se passe là-bas. Ils ont un respect mutuel.

« Le fait que j’aie entendu Ronaldo parler de son amour pour Manchester United et qu’il veuille y retourner un jour…

« Il ne devrait pas vouloir y aller. C’est comme si quelqu’un m’appelait et me demandait si je voulais aller à Magic FM. Je n’y vais pas, je parle SPORT.

.

Ronaldo a 36 ans, mais reste l’un des meilleurs joueurs du monde

« Il y a juste des choses que vous ne faites pas quand vous êtes une superstar absolue et idolâtrée.

« Premier exemple – Cantona. Eric Cantona ne serait jamais allé à City en un million d’années. Cela ne serait pas arrivé car il vaut mieux que ça.

“Ronaldo ne devrait pas le faire. Cela ne devrait même pas être dans son processus de réflexion.

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.