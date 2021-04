L’histoire de deux constructeurs automobiles: GM et Toyota empruntent différentes routes électriques en Chine

Un homme passe devant un Wuling Hong Guang MINI EV (C) chez un concessionnaire SAIC-GM-Wuling à Pékin, Chine, le 20 septembre 2020. REUTERS / Yilei Sun /

Toyota (7203.T) a été le pionnier de la voiture hybride la plus réussie au monde, mais en ce qui concerne les véhicules purement électriques, elle a du rattrapage à faire, en particulier en Chine.

La Hong Guang Mini EV, une minuscule voiture sans fioritures fabriquée par une coentreprise de General Motors (GM.N) qui coûte moins de 5000 $, est un succès retentissant sur le plus grand marché automobile du monde, alors que Toyota n’a pas encore lancé sa propre petite et basse. -véhicule électrique coûteux en Chine.

Toyota, le plus grand constructeur automobile au monde, devrait dévoiler sa solution au salon de l’auto de Shanghai le 19 avril: une nouvelle plate-forme universelle pour les véhicules électriques (VE) appelée e-TNGA qui sous-tendra une gamme de modèles allant des petits runarounds aux grands SUV.

Il présentera également son concept de véhicule utilitaire sport (SUV) électrique de taille moyenne, basé sur la plate-forme e-TNGA, qui devrait être vendu dans le monde entier dans quelques années, ont déclaré deux personnes familiarisées avec les projets de Toyota.

Les dirigeants de Toyota réclament depuis longtemps un petit runabout électrique, mais le fait qu’il commence par un SUV de taille moyenne est un signe des défis auxquels il est encore confronté pour produire de petits véhicules électriques à faible coût qui sont également compétitifs, confortables et sûrs.

Avec la pression croissante sur les constructeurs automobiles pour réduire les émissions, Toyota se démène pour produire des véhicules électriques capables de concurrencer au niveau mondial les Mini EV, les berlines haut de gamme de Tesla (TSLA.O), les modèles milieu de gamme de Volkswagen (VOWG_p.DE) et Renault (RENA). .PA) et des véhicules électriques élégants de startups chinoises comme (NIO.N) et Xpeng (XPEV.N).

Alors que la Prius hybride de Toyota est devenue un best-seller mondial, l’un de ses premiers efforts pour développer un petit véhicule électrique, l’eQ, a été un échec.

Après avoir vendu environ 100 eQ en 2012, Toyota l’a abandonné en raison de préoccupations concernant les limites des véhicules électriques, telles que leur prix élevé, leur courte portée et leur longue durée de charge.

L’eQ, une version électrique du mini iQ de Toyota, a coûté 3,6 millions de yens (33 000 $), soit à peu près le prix de sa Camry de taille moyenne.

CONTRÔLE DES COÛTS

Un problème clé dans le développement d’un petit véhicule électrique abordable est la nécessité d’utiliser des groupes motopropulseurs électriques qui n’ont pas encore atteint la parité avec leurs homologues à essence, ont déclaré les personnes familiarisées avec les plans de Toyota.

Emballer des batteries volumineuses dans une petite voiture est un autre défi.

De nombreux véhicules électriques ont des étages élevés car les batteries sont empilées en dessous, ce qui laisse aux constructeurs automobiles le choix de rendre les voitures beaucoup plus hautes pour donner aux passagers suffisamment d’espace, ou de les garder plus bas et de sacrifier le confort, selon les sources.

Toyota ne veut pas faire de compromis sur la qualité, le confort ou les performances avec son petit véhicule électrique, mais il est conscient qu’il doit développer une expertise dans la réduction des coûts d’ingénierie pour livrer un tel véhicule à un prix bien inférieur à 20000 $.

Cette expertise est précisément ce que GM a mis à profit pour fabriquer le Mini EV, qui peut coûter aussi peu que 28 800 yuans (4 410 $).

Sa coentreprise, SAIC-GM-Wuling (SGMW), est le plus grand fabricant en Chine de fourgonnettes commerciales sans fioritures qui commencent à environ 30 000 yuans et elle a exploité ce savoir-faire en matière de contrôle des coûts.

«Wuling a simplement dû remplacer les moteurs à essence de ces fourgons commerciaux par de simples groupes motopropulseurs électriques», a déclaré Yale Zhang, responsable du conseil Automotive Foresight.

Il s’attend à ce que les ventes de la Mini EV et de sa version haut de gamme Macaron atteignent 500 000 cette année.

Zhou Xing, vice-président de SGMW en charge des ventes et du marketing de Wuling et Baojun, a déclaré qu’il était sur le point de déployer quatre petits véhicules électriques d’ici début 2022 sous ses marques, portant la gamme de modèles à 10 alors que de plus en plus de concurrents entreraient sur le marché.

FIERTÉ NATIONALE

La Mini EV coupe également des virages qui ne seraient pas autorisés aux États-Unis ou en Europe, soulignant le défi auquel Toyota est confronté pour développer un rival viable qui se manie facilement dans une ville surpeuplée et qui est toujours de haute qualité et de performances.

Le Mini EV n’a qu’un seul airbag, par exemple, sans aucun pour les passagers ou sur les côtés pour protéger les occupants en cas de roulis.

La voiture dispose d’un système de freinage antiblocage mais pas de technologie de contrôle de la stabilité, même si son profil relativement haut et trapu la rend encline à basculer dans les virages serrés à grande vitesse, ont déclaré à . deux personnes familiarisées avec son développement.

«Tout d’abord, le produit répond à toutes les exigences de sécurité des véhicules de la Chine. Le Hong Guang Mini EV est essentiellement un outil de navettage, aidant les gens à aller du point A au point B dans la circulation urbaine. Il est très peu probable qu’ils conduisent cette voiture à des vitesses élevées », a déclaré Zhou de SGMW.

L’approche sans fioritures n’a certainement pas entamé son attrait.

Lancé en juillet, les clients chinois soucieux des coûts et les jeunes citadins à la mode achètent environ 100 000 mini-véhicules électriques par trimestre, ce qui en fait l’un des meilleurs vendeurs de véhicules électriques en Chine.

Certains jeunes conducteurs l’achètent et d’autres voitures Wuling en partie après qu’une vidéo d’une camionnette Wuling roulant adroitement sur une route de montagne sinueuse est devenue virale. Pour beaucoup, voir une camionnette chinoise de base faire des manœuvres délicates a chatouillé leur fierté nationale.

«Je suis fier de ce que les véhicules fabriqués en Chine comme les fourgons Wuling peuvent réaliser», a déclaré Huang Peixian, 26 ans, propriétaire d’une petite entreprise de la ville de Shantou, dans la province du Guangdong.

«Quand j’ai vu la Hong Guang Mini EV, j’ai pensé que cela pourrait être une bonne voiture pour moi», a-t-elle déclaré. «Je ne suis pas seulement attiré par la voiture en raison de son prix bas, c’est vraiment amusant à conduire.»

De nombreux conducteurs personnalisent leur Mini EV avec un nouveau travail de peinture et des phares et des feux arrière élégants. Quelques-uns personnalisent même leurs autres voitures, telles que les Audis et les BMW, avec des autocollants et des badges Wuling.

Huang a tout mis en œuvre, transformant l’intérieur de sa Mini EV en rose et éclaboussant les personnages de la série de dessins animés japonais Chibi Maruko-chan sur l’extérieur blanc.

BOOST DE CRÉDIT VERT

Le SUV électrique de Toyota sera la première voiture produite par sa nouvelle division de conception de véhicules zéro émission au Japon, connue sous le nom de ZEV Factory.

Cependant, pour obtenir le savoir-faire à faible coût dont il a besoin, il s’est tourné vers le constructeur chinois de batteries et d’automobiles BYD (002594.SZ) par le biais d’une société commune de recherche et développement qu’ils ont créée l’année dernière.

Le plan est d’utiliser l’expertise de BYD dans la construction de petits véhicules électriques et de certains composants clés, y compris des batteries.

Mais il y a encore de bonnes chances que Toyota utilise la technologie du groupe motopropulseur électrique – une combinaison du moteur, de l’onduleur et des engrenages – appelée e-Axle fabriquée par sa filiale BluE Nexus, selon l’une des personnes familières avec les plans de Toyota.

Le Hong Guang Mini EV joue également un rôle important pour GM et SAIC car il génère des crédits de voiture verte. Les constructeurs automobiles chinois doivent fabriquer suffisamment de véhicules à nouvelle énergie (NEV) pour gagner des crédits afin de compenser leur production de voitures à moteur à combustion.

Le succès de la Mini EV signifie que GM et SAIC ont la possibilité de vendre des crédits à leurs rivaux ou de produire davantage de véhicules à essence plus gros et luxueux sans être pénalisés.

Zhang, d’Automotive Foresight, a également déclaré que le système de crédit vert signifie que le prix du Mini EV peut être très compétitif au point de réaliser à peine un profit.

Zhou de SGMW a refusé de dire si le Mini EV gagne de l’argent ou combien il gagne grâce aux crédits verts.

«Nous avons vu pas mal d’entreprises venir chez nous et nous acheter des crédits. Mais nous ne voulons pas révéler qui ils sont », a-t-il déclaré.

Les deux sources proches des projets de Toyota ont déclaré qu’il ne prévoyait pas de perdre de l’argent sur le prix de détail de son petit véhicule électrique ou de tirer parti des crédits verts pour le rendre plus compétitif.

Un porte-parole de la société a refusé de dire si Toyota disposait de suffisamment de crédits NEV chinois ou si elle envisagerait de les vendre dans le cadre de sa stratégie.