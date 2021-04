L’histoire de GNUS Stock ne vaut tout simplement pas la peine d’être achetée

Entendre Marques Genius (NASDAQ:GNUS) dit-il, GNUS stock est le prochain grand gagnant du streaming.

Source: patat / Shutterstock.com

Et il semble qu’il y ait une vraie affaire ici. La direction est expérimentée dans l’industrie du divertissement pour enfants. L’entreprise a développé plusieurs marques en collaboration avec des personnalités bien connues. Elle dispose de ses propres capacités de distribution et a maintenant acquis une agence de marketing et de médias.

Mais la gestion de l’histoire ne correspond tout simplement pas à la réalité.

Ce n’est pas une nouvelle startup qui cherche à perturber une industrie. C’est une entreprise qui existe depuis des années maintenant. Il a peu accompli, à l’exception des ventes en cours et immenses de son propre stock.

Même avec impatience, si vous regardez de près l’histoire de la direction, cela ne s’additionne pas tout à fait. Trader en dessous de 2 $, l’action GNUS peut sembler bon marché. Mais avec une capitalisation boursière de 492,5 millions de dollars, ce n’est pas le cas.

Regarder de plus près

De loin, Genius Brands semble tout avoir. La société elle-même affirme que ses stratégies reposent sur «trois piliers»: un portefeuille croissant de marques, des produits de consommation et de distribution mondiaux, et une plate-forme de distribution détenue.

Mais considérons ce que sont réellement ces atouts.

Le portefeuille de marques n’est tout simplement pas si impressionnant. La société a des émissions comme Llama Llama, Rainbow Rangers et des lancements à venir développés en collaboration avec la succession de la légende de la bande dessinée Stan Lee. Aucun ne ressemble à des hits.

Rainbow Rangers et Llama Llama ont été vendus à des réseaux et à de plus grandes plates-formes de streaming. Mais pas pour beaucoup. En 2020, selon le formulaire 10-K déposé auprès de la US Securities and Exchange Commission, les revenus de «Television & Home Entertainment» n’étaient que de 1,5 million de dollars.

Ce chiffre était en baisse de 70% d’une année sur l’autre, apparemment parce que Genius Brands avait perdu sa distribution.

Le commerce mondial des produits de consommation? L’élément de campagne «Licences et redevances» totalisait moins de 1 million de dollars en 2020 et 2019. Les ventes directes de produits étaient inférieures à 3 000 dollars.

La «plateforme de distribution détenue» fait référence à Kartoon Channel de Genius Brands. C’est simplement une chaîne disponible sur les grandes plates-formes de streaming (et non sur les principaux fournisseurs de câble ou de satellite).

Ce n’est pas non plus un grand succès. Les revenus publicitaires en 2020 n’ont totalisé qu’un quart de million de dollars. Le chiffre a augmenté de 13% d’une année sur l’autre, oui, mais au milieu des fermetures d’écoles et du «coupage de cordon» accéléré, cette performance ne semble guère impressionnante.

Ainsi, Genius Brands peut agir comme s’il s’agissait d’un fournisseur intégré et croissant de divertissements pour enfants. La vérité est que l’entreprise elle-même n’est qu’un échec dans l’écosystème médiatique américain.

Une longue histoire

En effet, en 2020, Genius Brands n’a globalement généré que 2,5 millions de dollars de revenus. Le chiffre était en baisse de 58% d’une année sur l’autre. Et même si vous annulez la rémunération en actions non monétaire, Genius a dépensé plus de 11 millions de dollars pour générer ces revenus.

Désormais, un investisseur pourrait affirmer que la pandémie du nouveau coronavirus a joué un rôle dans les performances de 2020. Les Rainbow Rangers ont vu un retard, selon la direction.

Mais les problèmes ici remontent à plus d’un an. Genius a été créé par une fusion qui a eu lieu en 2013 entre Un divertissement au carré et Genius Brands. Un Squared a apporté une partie de la propriété intellectuelle dont Genius Brands parle encore, comme les concepts développés par Stan Lee.

Et en 2012, pro forma de la fusion, les deux sociétés ont réalisé un chiffre d’affaires de 7,5 millions de dollars. Le chiffre en 2019 – évidemment avant l’arrivée de la pandémie – était de 5,9 millions de dollars. Le contenu de Stan Lee est censé être sur le point de contribuer aux résultats.

Tout ce que Genius Brands a bien fait dans son histoire, c’est de vendre des actions GNUS. En avril 2014, la société avait un peu plus de 6 millions d’actions en circulation. Ajusté pour une division inversée de un à trois en 2016, le chiffre au 30 mars de cette année était de 900 millions.

Les arguments en faveur de l’action GNUS

C’est une quantité stupéfiante de dilution.

Pour être juste, cela a renforcé le bilan de Genius Brands. La société dispose actuellement de 140 millions de dollars en espèces, selon une récente mise à jour commerciale.

Mais cet argent laisse toujours une évaluation des activités d’exploitation d’environ 400 millions de dollars. Encore une fois, c’est une entreprise qui a généré 2,5 millions de dollars de revenus l’an dernier.

Pendant ce temps, Genius Brands prévoit de dépenser sa nouvelle trésorerie pour développer ses actifs et faire des acquisitions. Mais quelle confiance les investisseurs peuvent-ils vraiment avoir?

La société a eu au mieux un succès médiocre en développant des émissions qu’elle a jusqu’à présent. Personnellement, je suis sceptique que Shaq’s Garage va changer cela.

Et sur le front des acquisitions, Genius a fait beaucoup de progrès ChizComm, une agence supposée «leader» qui a coûté environ 12 millions de dollars – toujours sans importance par rapport à l’évaluation plus large.

À un certain moment, la gestion de l’histoire ne suffit pas. Le PDG Andy Heyward est en charge depuis la fusion (et a dirigé A Squared avant cela), mais Genius Brands a accompli peu de choses sous sa direction.

Croire que cela changera soudainement semble insensé. Pourtant, c’est précisément ce qui est nécessaire pour acheter des actions GNUS, même en dessous de 2 $.

Sur les actions de Penny et les actions à faible volume: à quelques rares exceptions près, InvestorPlace ne publie pas de commentaires sur les entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure à 100 millions de dollars ou qui négocient moins de 100 000 actions chaque jour. C’est parce que ces «penny stocks» sont souvent le terrain de jeu des escrocs et des manipulateurs de marché. Si jamais nous publions des commentaires sur une action à faible volume qui pourrait être affectée par nos commentaires, nous demandons aux rédacteurs d’InvestorPlace.com de divulguer ce fait et d’avertir les lecteurs des risques.

En savoir plus: Penny Stocks – Comment profiter sans se faire arnaquer

À la date de publication, ni Matt McCall ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace responsable principalement de cet article n’occupaient (directement ou indirectement) des positions sur les titres mentionnés dans l’article.

Matthew McCall a quitté Wall Street pour réellement aider les investisseurs – en les faisant entrer dans les tendances les plus importantes et les plus révolutionnaires du monde AVANT quiconque. Cliquez ici pour voir ce que Matt a dans sa manche maintenant.