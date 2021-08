L’histoire de Joey Votto sur ce qu’il aurait fait avec son 2 000e hit

in

Le joueur de premier but des Reds de Cincinnati, Joey Votto, a atteint lundi une étape importante qui a duré 15 ans : son 2 000e coup sûr.

Votto est devenu le cinquième joueur des Reds à enregistrer son 2 000e coup sûr, s’y rendant avec un simple en septième manche lors de la victoire de lundi contre les Cubs de Chicago.

Lors de sa conférence de presse d’après-match, Votto s’est souvenu qu’on lui avait demandé plus tôt ce qu’il allait faire avec le baseball de son 2 000e coup sûr. Et c’est à ce moment-là qu’il a évoqué l’histoire du baseball de son premier coup dans les grandes ligues, qui n’existe plus.

Votto a donné cette balle de baseball à son chien à l’époque, Maris, décédé l’année dernière.

Maris a mâché cette balle de baseball et apparemment en a apprécié chaque seconde. Bon chien.

Joey Votto… super papa chien. pic.twitter.com/W7q5TJ4C1J – Cincinnati Reds (@Reds) 17 août 2021

Votto a déclaré à propos de ses projets potentiels pour cette 2 000e balle frappée :

“Si je suis honnête avec vous, s’il était encore en vie, je lui donnerais probablement la 2 000e balle à mâcher.”

OK, eh bien, Votto a rapidement repris cela une fois qu’il a réalisé qu’il n’aurait probablement pas été trop bon pour un chien âgé de mâcher une balle de baseball. Votto était juste un bon père de chien.