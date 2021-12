L’histoire de la boxe espagnole dans « Une promenade entre les cordes »

Le président de la Fédération madrilène de boxe, Enrique Soria, qui a été manager, promoteur, entraîneur ou entraîneur national, a écrit cinq volumes sur l’histoire de la boxe espagnole, intitulés : Une promenade entre les cordes.

L’histoire de la boxe espagnole rassemblée en cinq volumes. La première édition du Premier Volume a été mise en vente.

Si vous souhaitez rencontrer les champions et acteurs de notre histoire, vous pouvez le faire en suivant chronologiquement leurs exploits sportifs depuis le début de la boxe en Espagne, ainsi que leur profil humain et sportif. Le tout accompagné d’anecdotes juteuses et de quelques passages importants de notre histoire. C’est, en somme, la chronique de la boxe espagnole. Avec l’aide de Queto Calvo.

Le prix est de 20 €, les envois par la poste 22,90 €.

Commandes : unpaseoentrelascuerdas@gmail.com

Ils peuvent également être achetés ou réservés : à la Fédération de boxe de Madrid, c / Payaso Fofó, 1 (Stade Rayo Vallecano).

Courriel : fed_madrdbox@hotmail.com