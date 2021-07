L’histoire de la chanson “Abbey Road” des Beatles

Pendant que George Harrison avait contribué des chansons aux albums des Beatles depuis 1963, il avait longtemps été dans l’ombre de Lennon et McCartney. En 1969, cependant, ses compositions avaient atteint un tel niveau que ses deux chansons sur Route de l’Abbaye (« Something’ » et « Here Comes The Sun ») figuraient parmi les chansons phares de cet album. Comme George l’a dit en 1969 : « Je n’étais pas Lennon, ou je n’étais pas McCartney. J’étais moi. Et la seule raison pour laquelle j’ai commencé à écrire des chansons, c’est parce que je me suis dit : « Eh bien, s’ils peuvent les écrire, je peux les écrire. » Mais, étant donné la production prolifique de John et Paul, il n’a pas été facile pour George de trouver de l’espace pour ses chansons sur les disques des Beatles.

Un arriéré de chansons

Au fur et à mesure que la touche finale était apportée à “L’album blanc” en octobre 1968, George était en route pour Los Angeles pour continuer à travailler à la production de l’album de Jackie Lomax Is This What You Want? Ces sessions verraient George diriger une équipe composée de la crème des musiciens de session américains, et il semble avoir apprécié la chance de prendre la tête devant une si belle récolte de talents. Une fois les séances terminées, George s’est rendu à Woodstock, dans le nord de l’État de New York, où il a passé Thanksgiving avec Bob Dylan et traîné avec Le groupe, avant de retourner en Angleterre à temps pour reprendre ses fonctions de Beatle.

Au moment où les Beatles se sont regroupés dans les studios de cinéma de Twickenham le 2 janvier 1969, George avait un arriéré de chansons, dont « All Things Must Pass » et « Isn’t It A Pity », ce dernier remontant aussi loin que le Revolver sessions en 1966. Ce premier matin à Twickenham, John et George se sont mutuellement joué leurs dernières chansons. Mais tandis que George a participé avec enthousiasme à l’aide sur “Don’t Let Me Down” de John, lorsque George a essayé d’engager John sur sa chanson “Let It Down”, John a lutté avec sa structure d’accords, choisissant plutôt de jouer de vieux morceaux de Chuck Berry. . C’était un thème qui revenait tout au long des sessions « Get Back ».

La frustration de Georges

L’incapacité de George à engager le groupe sur ses nouvelles compositions serait une source de frustration pour le plus jeune des Beatles. À un moment donné, George a dit à John qu’il envisageait de faire un disque solo, en utilisant les chansons qu’il avait accumulées – une entreprise que John a activement encouragée.

Le vendredi suivant, le 10 janvier, George en avait assez et déclara qu’il quittait le groupe. Après une expérience aussi positive aux États-Unis, George a trouvé les sessions de Twickenham un peu trop loin. Comme il l’a rappelé dans Anthology, « J’avais passé les derniers mois de 1968 à produire un album de Jackie Lomax et à traîner avec Bob Dylan et The Band à Woodstock, en passant un bon moment. Pour moi, revenir dans l’hiver de mécontentement avec les Beatles à Twickenham était très malsain et malheureux. Mais je me souviens avoir été assez optimiste à ce sujet. Je me suis dit, OK, c’est le Nouvel An et nous avons une nouvelle approche de l’enregistrement. Je pense que les deux premiers jours se sont bien passés, mais il est vite devenu évident que c’était exactement la même chose que lorsque nous étions en studio pour la dernière fois, et que ça allait être à nouveau douloureux.

Bien que George soit revenu au bercail lorsque les sessions ont déménagé aux studios Apple le 21 janvier, il n’a plus insisté pour qu’aucune de ses chansons ne soit incluse dans l’éventuel spectacle en direct que le groupe se produirait sur le toit de leur immeuble (le légendaire « concert sur le toit »).

L’origine de “Here Comes The Sun”

En avril, George s’est absenté d’une réunion Apple, choisissant plutôt de se diriger vers 20 miles au sud de son ami Eric Claptonmaison de Ewhurst, Surrey. Et c’est en se relaxant avec Eric dans le jardin que les graines de « Here Comes The Sun » ont été plantées. Comme George l’a rappelé dans son autobiographie, I Me Mine : « ‘Here Comes The Sun’ a été écrit à l’époque où Apple devenait comme à l’école, où nous devions aller et être des hommes d’affaires : ‘signez ceci’ et ‘signez cela’. Quoi qu’il en soit, il semble que l’hiver en Angleterre dure pour toujours, au moment où le printemps arrive, vous le méritez vraiment. Alors un jour, j’ai décidé que j’allais lâcher Apple et je suis allé chez Eric Clapton. Le soulagement de ne pas avoir à aller voir tous ces comptables abrutis était merveilleux, et je me suis promené dans le jardin avec l’une des guitares acoustiques d’Eric et j’ai écrit “Here Comes The Sun”. avant le début du travail sur la chanson dans les studios d’EMI sur Abbey Road le 7 juillet – le 29e anniversaire de Ringo.

“Here Comes The Sun” était la dernière chanson que George présenterait au groupe, bien que John était absent pour son enregistrement, ayant été hospitalisé par un accident de voiture en Ecosse. La chanson portait un certain nombre d’influences. George a expliqué : « C’était un peu comme ‘Si j’avais besoin de quelqu’un’, vous savez, le riff de base qui le parcourait, vous savez toutes ces choses de type ‘Bells Of Rhymney’ Byrds. Donc, c’est comme ça que je le vois, en tout cas. C’est assez vintage.

John a vu une influence beaucoup plus ancienne, commentant en 1969 : « Cela me rappelle mon pote houx, dans un sens. Cette chanson est juste la façon dont il progresse, vous savez. Il écrit toutes sortes de chansons et une fois la porte ouverte, les vannes s’ouvrent. L’amour de George pour la musique indienne a été une autre influence – en particulier avec le timing complexe du passage instrumental à la fin de chaque refrain. « Il a dit : ‘Oh, j’ai cette chanson. C’est comme sept fois et demie.’ », a rappelé Ringo dans Living In The Material World de Martin Scorsese. « Ouais, alors ? » Tu sais, il aurait aussi bien pu me parler en arabe, tu vois ce que je veux dire ? Je devais trouver un moyen de le faire physiquement et le faire à chaque fois pour que cela se fasse à temps. C’est un de ces trucs indiens.

Touches finales

Avec George à la guitare acoustique – un capo sur la septième case – Paul à la basse et Ringo à la batterie, la 13e prise (ou 12 et demie, comme il a été déclaré avec superstition) de cette session du 7 juillet était le gardien, sur laquelle un certain nombre d’overdubs seraient ajoutés au cours des six prochaines semaines : des remplissages de batterie supplémentaires de Ringo et plus de parties de guitare de George, ainsi qu’un rythme complexe de claquements de mains ont été ajoutés au cours des prochains jours, ainsi que la voix principale de George et les chœurs de George et Paul. Un harmonium a été ajouté, avant d’être enregistré par une section de cordes de neuf morceaux, tandis que le travail de huit joueurs de bois a été largement effacé par un nouvel instrument lourd que George avait apporté en studio.

Le synthétiseur de Robert Moog avait gagné en popularité parmi les connaisseurs du monde de la pop depuis sa démonstration à le Festival Pop International de Monterey 1967, et George en avait commandé un après avoir découvert l’instrument lors de l’enregistrement de Jackie Lomax à Los Angeles à la fin de 1968. « Je devais faire fabriquer le mien spécialement, parce que M. Moog venait juste de l’inventer. C’était énorme, avec des centaines de prises jack et deux claviers », se souvient-il. «Mais c’était une chose d’en avoir un, et une autre d’essayer de le faire fonctionner. Il n’y avait pas de manuel d’instructions, et même s’il y en avait eu, il aurait probablement fait quelques milliers de pages. Je ne pense pas que même M. Moog savait comment en tirer de la musique ; c’était plus une chose technique. Lorsque vous écoutez des sons sur des chansons comme « Here Comes The Sun », cela fait de bonnes choses, mais ce sont tous des sons très infantiles. »

Il ne restait plus qu’à mixer la chanson, et la touche finale a été ajoutée à ce stade, la bande étant jouée légèrement rapidement pour augmenter la hauteur de la chanson d’environ un quart de ton – comme quiconque a déjà essayé de le faire. jouer avec le disque aura découvert.

