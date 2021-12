L’histoire de la chanson

La brillamment douce-amère « Have Yourself a Merry Little Christmas », écrite en 1943 par Hugh Martin et Ralph Blane, est l’une des chansons festives les plus appréciées de toutes, mais elle a presque fini par être jetée à la poubelle.

Martin, un compositeur de Broadway, a commencé à travailler sur une mélodie pour la chanson, mais avait du mal à trouver un pont après avoir terminé les 16 premières mesures. « J’ai trouvé un petit air de madrigal que j’aimais mais que je n’arrivais pas à faire fonctionner, alors j’ai joué avec pendant deux ou trois jours, puis je l’ai jeté à la poubelle », se souvient-il en 1989. Heureusement, Blaine, qui avait travaillait dans la pièce adjacente, a entendu la mélodie et lui a dit qu’elle était trop intéressante pour être rejetée.

La version Judy Garland

Le duo travaillait sur la musique du film de Noël MGM de 1944, Meet Me in St. Louis, qui se déroule en 1903 et met en vedette Judy Guirlande comme Esther Smith. La chanson survient lors d’une scène où sa sœur cadette Tottie (jouée par Margaret O’Brien) craint que le Père Noël ne puisse pas les retrouver s’ils déménagent à New York. Le personnage de Garland lui chante « Have Yourself a Merry Little Christmas » pour lui remonter le moral. Cependant, les paroles originales de Martin et Blane étaient pessimistes et comprenaient les lignes suivantes : « Passez un joyeux petit Noël/Ce sera peut-être votre dernier/L’année prochaine, nous vivrons peut-être tous dans le passé. » Garland, la star de 24 ans du Magicien d’Oz, s’est plainte que les paroles étaient trop tristes pour être chantées à un enfant de sept ans au cœur brisé.

« La version originale était si lugubre que Judy Garland a refusé de la chanter », a admis Martin. « Elle a dit: ‘Si je chante ça, la petite Margaret O’Brien pleurera et ils penseront que je suis un monstre.’ Alors j’étais jeune à l’époque et un peu arrogant, et j’ai dit : ‘Eh bien, je suis désolé que tu n’aimes pas ça, Judy, mais c’est comme ça, et je n’ai pas vraiment envie d’écrire de nouvelles paroles. ‘ Mais Tom Drake, qui jouait le garçon d’à côté, m’a pris à part et m’a dit : ‘Hugh, tu dois le finir. C’est vraiment une très bonne chanson potentiellement, et je pense que vous serez désolé si vous ne le faites pas.’ Alors je suis rentré chez moi et j’ai écrit la version qui est dans le film.

La version Frank Sinatra

La chanson, sortie en single en novembre 1944 avec Garland soutenu par Georgie Stoll et son orchestre, est devenue un classique instantané et a attiré l’attention de Frank Sinatra. En 1947, Sinatra a enregistré une version, arrangée par Axel Stordahl, qui comprenait les paroles originales de Martin, y compris les lignes finales : Alors passez un joyeux petit Noël maintenant.

Dix ans plus tard, alors que Sinatra revisitait la chanson pour son album Capitol Records A Jolly Christmas de Frank Sinatra, le chanteur a appelé Martin et a demandé une fin plus heureuse à la chanson. « Le nom de mon album est A Jolly Christmas. Pensez-vous que vous pourriez remonter cette ligne pour moi ? » demanda Sinatra. Martin « a peaufiné » la chanson pour Sinatra avec une ligne sur ‘hang[ing] une étoile brillante sur la plus haute branche’ au lieu d’avoir à ‘se débrouiller’.

La deuxième version définitive de « Have Yourself a Merry Christmas » de Sinatra a été enregistrée le 16 juillet 1957 aux Capitol Studios à Hollywood. La chanson a été produite par Voyle Gilmore, un homme qui a ensuite supervisé les enregistrements utilisés sur les Beatles au Hollywood Bowl.

L’arrangeur Gordon Jenkins, un collaborateur régulier de Sinatra, souhaitait une production somptueuse pour A Jolly Christmas de Frank Sinatra. En plus des choeurs sur « Have Yourself a Merry Christmas » du chœur de 25 chanteurs de Ralph Brewster Singers, il y avait aussi le son d’un orchestre complet, l’un comprenant dix violonistes, quatre altistes, deux violoncellistes et un harpiste. Jenkins a également apporté une touche jazz aux débats, en utilisant le pianiste de longue date de Sinatra, Bill Miller, qui a travaillé pour EmArcy Records, le guitariste Allan Reuss, qui a travaillé avec Teddy Wilson et Coleman Hawkins, et le batteur Nick Fatool, qui a travaillé régulièrement avec Lionel Hampton. Jenkins lui-même était un passionné de jazz, ayant arrangé l’album de Decca Miss Ella Fitzgerald & Mr. Gordon Jenkins Invite You to Listen and Relax quelques années auparavant.

L’héritage de « Have Yourself A Merry Little Christmas »

Des centaines de grandes stars ont créé leurs propres versions de « Have Yourself a Merry Little Christmas » depuis Sinatra, y compris Tori Amos, Garth Brooks, Dame A, James Taylor, Bob Dylan, John Denver et les Muppets, Neil Diamant, et Les charpentiers. Martin a déclaré que l’une de ses versions préférées était celle du chanteur de jazz Mel Tormé, qui a composé la célèbre chanson « The Christmas Song (Chestnuts Roasting on an Open Fire) ». « Mel a écrit un nouveau vers magnifique pour cela, c’était vraiment hors de ce monde », a déclaré Martin. Lorsque John Williams a supervisé la musique du film Home Alone de 1990, il a demandé à Tormé d’enregistrer une nouvelle version de « Have Yourself a Merry Little Christmas ».

Bien que des versions aient été enregistrées dans les années 50 et 60 par Dinah Shore, Doris Day et Glen Campbell, la chanson a également un attrait particulier pour les chanteurs modernes. Chrissie Hynde pense que la chanson « regorge d’émotions », tandis que Bette Midler a déclaré que son attrait était que les paroles étaient » pleines d’espoir mais pleines de mélancolie « . Linda Ronstadt a déclaré qu’elle aimait à la fois la ligne « d’embrouiller » et la bravade du remplaçant « l’étoile brillante suspendue » – elle a donc inclus les deux dans sa version 2000.

Quant à Martin, qui avait 96 ans à sa mort en 2011, il restait persuadé que « middle through » était la version la plus honnête. « C’est tellement genre de… terre-à-terre, » at-il dit tard dans la vie.

