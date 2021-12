L’histoire de la création scientifique de Brian Cox résout la question des origines de l’existence | Sciences | Des nouvelles

Univers : Brian Cox évoque l’époque d’avant le Big Bang

Le physicien a transformé son domaine scientifique du 21e siècle en quelque chose d’accessible à tous. Ce mois-ci, il a présenté la série d’avant-garde « Univers : Là où tout commence et se termine », dans laquelle il a tenté de donner un sens et de mettre à nu les origines de notre existence. Pour ce faire, le professeur Cox s’est lancé dans un voyage à la recherche de la naissance de l’univers, en examinant les différentes missions spatiales qui nous ont rapprochés de la réponse, comme le télescope spatial Hubble, qui a offert aux scientifiques un regard sur le passé.

Le modèle cosmologique dominant expliquant l’existence de l’univers observable depuis les premières périodes connues jusqu’à aujourd’hui est connu sous le nom de Big Bang.

Sa conception initiale a été suggérée par un prêtre belge nommé Georges Lemaître dans les années 1920.

Il a théorisé que l’univers a commencé à partir d’un seul atome primordial.

Dans les années qui ont suivi, les scientifiques ont construit sur la théorie de Lemaître, quelque chose qui est aujourd’hui largement accepté comme étant l’événement derrière nos origines.

Brian Cox : Le physicien a raconté « l’histoire de la création scientifique » pour expliquer les origines de l’univers (Image : GETTY/BBC)

Physique : Cox a rendu des sujets vastes et complexes comme la physique accessibles à des millions de personnes (Image : GETTY)

Mais, selon le professeur Cox, il y a eu une époque avant le Big Bang ; une époque où l’univers existait en fait.

Avant cette époque, il n’y avait pas du tout d’importance.

Tout ce qui existait était l’espace-temps et un océan d’énergie, presque immobile mais ondulant doucement.

Le professeur Cox a déclaré que nous devrions imaginer cet endroit comme un « océan d’énergie presque immobile, remplissant le vide ».

Alors que l’endroit n’avait aucune structure, l’énergie a affecté l’espace et l’a fait s’étirer – une « expansion incroyablement violente » connue sous le nom d’inflation.

JUSTIN: Percée archéologique après la découverte de restes humains dans une pyramide aztèque

Univers : Sa nouvelle série explore les origines de notre univers et donc de l’existence (Image : BBC)

Avec les origines de l’univers en remorque, le professeur Cox a retourné l’histoire de la création biblique pour raconter ce qu’il a inventé « l’histoire de la création scientifique ».

Il a déclaré : « Au début, il y avait un océan d’énergie qui a entraîné une expansion rapide de l’espace connue sous le nom d’inflation.

« Il y avait des ondulations dans l’océan.

« A la fin de l’inflation, l’océan d’énergie a été converti en matière par le Big Bang.

« Et le motif des ondulations a été imprimé dans notre univers, en tant que régions de densité légèrement différente dans l’hydrogène et l’hélium gazeux qui se sont formés peu de temps après le Big Bang.

« Les régions de gaz les plus denses se sont effondrées pour former les premières étoiles et les premières galaxies.

« Et neuf milliards d’années plus tard, une nouvelle étoile s’est formée dans la Voie lactée : le Soleil.

« L’étoile était rejointe par huit planètes dont la Terre.

« Et, près de 13,8 milliards d’années après que tout a commencé, nous avons émergé, clignotant dans la lumière. »

L’année dernière, Sir Roger Penrose a soutenu une théorie similaire pour les débuts de l’univers lorsqu’il a reçu son prix Nobel de physique.

A NE PAS MANQUER

L’horreur de Covid comme UNE AUTRE nouvelle variante découverte en France [REPORT]

Nostradamus a « prédit » la frappe d’astéroïdes et la montée des robots en 2022 [INSIGHT]

La Chine lance une tirade furieuse à l’ONU sur l’activité spatiale américaine [ANALYSIS]

« Océan d’énergie » : il a dit avant que l’espace du Big Bang ne soit rempli de rien d’autre que des ondulations d’énergie (Image : BBC)

Inflation : L’énergie a ensuite entraîné une expansion rapide de l’espace connue sous le nom d’inflation (Image : BBC)

Gagnant pour son travail prouvant que les trous noirs existent, il a déclaré qu’il avait trouvé six points « chauds » dans le ciel, qu’il a appelés « Hawking Points » d’après le regretté physicien Stephen Hawking, qui a théorisé que les trous noirs « fuient » des radiations et finissent par s’évaporer. loin complètement.

Ces points, a-t-il expliqué, faisaient environ huit fois le diamètre de la Lune.

L’échelle de temps pour l’évaporation d’un trou noir est à une échelle énorme, potentiellement plus longue que l’âge de notre univers, ce qui les rend impossibles à détecter.

Mais, Sir Roger pense que les trous noirs « morts » des univers antérieurs ou « éons » sont maintenant observables.

Matière : Cette énergie a ensuite été convertie en matière par le Big Bang (Image : BBC)

Si cela est vrai, alors les théories et le travail de toute une vie du professeur Hawkings seront prouvés corrects.

Sir Roger a déclaré: « Je prétends qu’il y a une observation du rayonnement de Hawking.

« Le Big Bang n’était pas le début.

« Il y avait quelque chose avant le Big Bang et ce quelque chose est ce que nous aurons dans notre futur.

« Nous avons un univers qui s’étend et s’étend, et toute la masse se désintègre, et dans cette folle théorie de la mienne, cet avenir lointain devient le Big Bang d’un autre éon.

« Notre Big Bang a donc commencé avec quelque chose qui était l’avenir lointain d’un éon précédent et il y aurait eu des trous noirs similaires s’évaporant, via l’évaporation de Hawking, et ils produiraient ces points dans le ciel, que j’appelle Hawking Points.

L’univers : Et puis du Big Bang est né l’univers et, plus tard, nous (Image : BBC)

« Nous les voyons. Ces points ont environ huit fois le diamètre de la Lune et sont des régions légèrement réchauffées.

« Il existe de très bonnes preuves pour au moins six de ces points. »

Alors que de nombreux physiciens se réchauffent à l’idée, cela reste une ligne de pensée controversée dans les cercles scientifiques.

Cependant, de nombreux scientifiques pensent que l’univers fonctionne dans un cycle perpétuel dans lequel il se dilate, puis se contracte dans un Big Crunch avant de traverser un Big Bang.