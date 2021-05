L’histoire de la croissance des actions WMT en pause après 5 ans de gains

Walmart (NYSE:WMT) a vu ses actions remonter depuis début mars, mais l’action WMT vaut toujours moins qu’elle ne l’était au début de 2021. Malgré le revers de cette année, WMT a réussi à afficher une croissance de 117% au cours des cinq dernières années. Les cinq prochaines années seront-elles une répétition, récompensant les investisseurs avec des gains à trois chiffres? Ou pourrions-nous voir un retour à la longue sécheresse entre 1999 et 2011, lorsque le stock de WMT a atteint un plateau et a calé?

Les analystes en investissement ne manquent pas pour voir Walmart augmenter, d’autant plus que la pandémie s’atténue et que les acheteurs retournent dans les magasins. Je n’accepte pas ce récit. Si vous recherchez des actions susceptibles d’augmenter à mesure que les consommateurs ouvrent leur portefeuille, j’ai quelques suggestions. En ce qui concerne Walmart, les signes indiquent que la croissance s’arrête brutalement. L’action WMT est actuellement notée «D» dans Portfolio Grader, ce qui reflète la situation actuelle de la société. Voici pourquoi je ne considère pas la faiblesse actuelle de WMT comme une opportunité d’achat.

Une miss du quartier des fêtes ne présage rien de bon

Pour le premier mois et demi de 2021, WMT semblait déjà avoir atteint un plateau. Les actions se négociaient en fait sous les niveaux de novembre – ce qui, je soupçonne, aura été le sommet de la croissance de cinq ans de l’action WMT. Le 17 février, la société a publié des résultats du quatrième trimestre et le marché s’est effondré. L’action WMT a chuté de 6,5% le lendemain.

Ce n’est pas que Walmart n’a pas publié de bons chiffres. La société a déclaré un chiffre d’affaires record de 152,1 milliards de dollars au quatrième trimestre et les ventes des magasins comparables ont augmenté de 8,6%. Ses ventes en ligne ont augmenté de 69% d’une année sur l’autre.

Cependant, la société a enregistré une perte de 74 cents par action, comparativement à un bénéfice de 1,45 $ par action l’année précédente. Walmart a blâmé cela sur les pertes de ses opérations japonaises et européennes. Même en excluant ces éléments (ce qui porterait le BPA à 1,39 $), la société aurait quand même manqué aux attentes des analystes de 1,51 $ par action. Ces ventes en ligne ont augmenté au rythme le plus lent depuis le début de la pandémie et, en raison des coûts de main-d’œuvre plus élevés liés à l’emballage des commandes et au ramassage en bordure de rue, Walmart affirme que son effort de commerce électronique n’est toujours pas rentable.

En outre, la société a annoncé qu’elle augmentait ses dépenses en capital en 2021 à 14 milliards de dollars. Cela a considérablement augmenté par rapport à la fourchette habituelle de 10 à 11 milliards de dollars. La société a également averti que la croissance des revenus devrait ralentir cette année.

Pression pour les hausses de salaires des employés

Walmart a annoncé qu’il augmentait le salaire moyen des travailleurs à 15 $. On dirait que l’entreprise se conforme à la demande du président Joe Biden pour un salaire minimum de 15 $. Mais ce n’est pas. La décision de Walmart signifie qu’en accordant une augmentation à 425 000 employés, son effectif de 1,5 million sera payé 15 $ de l’heure, en moyenne. Le salaire minimum de départ réel de l’entreprise demeure à 11 $. Selon un rapport publié par Bloomberg, le passage de janvier à un salaire moyen de 15 $ atteindra le bénéfice d’exploitation annuel de Walmart aux États-Unis à hauteur de 14%.

Ce n’est pas un petit nombre. Walmart reste sous pression pour faire passer son salaire minimum à 15 $, ce qui aurait un impact encore plus grand. Et tant qu’elle résiste, l’entreprise continuera à ressentir la pression des défenseurs et des consommateurs qui pourraient avoir un impact sur les ventes. Quoi qu’il en soit, le salaire minimum de 15 $ semble être un frein pour les actions WMT.

Conclusion sur l’action WMT

Comme je l’ai mentionné au début de cet article, Walmart a toujours ses fans parmi la communauté des investisseurs. Au Wall Street Journal, les analystes d’investissements interrogés ont classé WMT comme surpondéré.

Je suis plus enclin à me ranger du côté de Scott Mushkin de R5 Capital, qui a rétrogradé l’action WMT à une «vente» à la fin de janvier avec un objectif de cours de 131 $. Après avoir visité 40 des supercentres de Walmart dans plusieurs États, Mushkin a cité un grand nombre de problèmes, notamment des problèmes de stockage (à la fois en sur-stock et en sous-stock), une expérience client médiocre, des problèmes de fraîcheur dans le secteur de l’épicerie et le besoin d’investissements en capital. Relever ces défis exigera des dépenses. Cela, à son tour, exercera une pression sur les bénéfices, les marges et la capacité de rachat d’actions de Walmart.

Ajoutez des défis tels que la pression croissante pour augmenter considérablement les salaires des employés, et l’image n’est tout simplement pas jolie pour Walmart dans un avenir prévisible. Je ne dis pas que les actions de Walmart ne renoueront pas avec la croissance. Je m’attends à ce que ce soit le cas. Mais cela pourrait prendre un certain temps. en attendant, l’action WMT n’a pas sa place dans un portefeuille axé sur la croissance.

