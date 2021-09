L’histoire de la croissance économique de l’Inde renaît, mais quelle image les chiffres du PIB du premier trimestre brossent-ils?

La RBI et le gouvernement ont probablement besoin de revenir à la planche à dessin et de redéfinir leur stratégie en vue d’une augmentation des prix des produits de base, ce qui pourrait ne pas vraiment entraîner une inflation transitoire comme on le voit actuellement. (Image : PTI)

Par Jagadish Shettigar, Pooja Misra

Avec une croissance de l’économie indienne à un rythme record de 20,1% au premier trimestre de l’EX22 contre une contraction de 24,4% au même trimestre de l’EX21, les économistes et les analystes sont largement d’avis que le faible effet de base de la contraction record de l’année précédente a contribué à la même. Il est important de noter que même si les chiffres du PIB semblent bons, personne ne pense que le PIB de l’Inde au T1FY22 de Rs. 32,38 crore lakh est inférieur au niveau Q1FY20 de Rs. 35,67 crore lakh, soit env. 9% inférieur, et est également inférieur à Q4FY21 de Rs. 38,96 crores de lakh. Cependant, en gardant à l’esprit qu’au cours du premier trimestre de l’exercice 22, le pays avait été confronté à une crise humanitaire et économique en raison de la deuxième vague de virus, les indicateurs macroéconomiques reflètent le fait qu’en raison de verrouillages régionaux et localisés moins stricts, l’économie n’a relativement pas été affectée négativement. c’est-à-dire que le PIB du premier trimestre de l’exercice 22 était de Rs.32.38 lakh crore contre Rs.26.95 lakh crore au premier trimestre de l’exercice21.

Au T1FY21, alors que le secteur agricole a affiché une croissance de 4,52%, il y a eu un fort rebond dans la fabrication et la construction. La fabrication a augmenté de 49,63 %, tandis que la construction a affiché une hausse de 68,3 %. La production du secteur de base a augmenté de 9,4 %, c’est-à-dire que le charbon, le gaz naturel, les produits de raffinage, les engrais, le ciment, l’acier et l’électricité ont affiché une croissance positive tandis que la production de pétrole brut a diminué de 3,2 %. Avec ces huit secteurs clés constituant les deux cinquièmes de l’indice de la production industrielle (IIP) et montrant une impulsion à la hausse, les chiffres de l’IIP pour juillet 2021 devraient augmenter de 13 à 15 %. La doublure argentée sur le mur a été la formation brute de capital fixe, c’est-à-dire l’investissement du secteur privé qui a augmenté de 55,26% au T1FY22 et constitue 31,6% du PIB contre 24,4% au T1FY21, mais il est toujours inférieur à 34,6% d’avant Covid T1FY20. L’indice des directeurs d’achats manufacturiers de l’Inde pour juillet 2021 a atteint un sommet de 55,3 en trois mois, dénotant ainsi une expansion des activités de fabrication.

Les indicateurs à haute fréquence pour l’économie indienne en moyenne depuis juin 2021, c’est-à-dire après le pic de la deuxième vague de virus en avril-mai 2021, indiquent une reprise de l’activité économique, remettant ainsi l’économie sur la voie de la reprise économique. La perception de la TPS (en août 2021 a dépassé 1 crore de lakh Rs. pour le deuxième mois consécutif), les factures électroniques, les niveaux de mobilité, la demande d’électricité (augmentation de 18,6% par rapport à l’année dernière), les ventes et les exportations automobiles ont augmenté. À ne pas manquer, le travail généré dans le cadre du programme MGNREGA en août 2021 est inférieur de 58% à celui de juillet 2021, indiquant ainsi que les travailleurs ruraux migrent vers les zones industrielles urbaines pour travailler.

D’un autre côté, alors que l’image sur la toile de la reprise économique est attrayante, il y a certaines vigilances que le gouvernement et la RBI doivent surveiller et garder sur leur radar. Des quatre moteurs de croissance du côté de la demande, c’est-à-dire. dépenses de consommation finale privée, dépenses de consommation finale des gouvernements, formation brute de capital fixe et exportations, le gros du travail au T1FY22 a été fait par les exportations, grâce à la reprise en forme de V observée au niveau mondial. Avec la deuxième vague de virus laissant sa marque sur presque tous les ménages, les chiffres de la consommation en glissement trimestriel montrent que la consommation privée s’est contractée de 8,9% au premier trimestre de l’exercice 22 par rapport au trimestre précédent, tandis que les exportations ont non seulement augmenté de 7,2% en glissement annuel, mais ont également franchi les niveaux d’avant Covid. Selon l’enquête OBICUS pour le T42021, les chiffres d’utilisation de la capacité (UC) ont montré que si (UC) avait augmenté à 69,4% contre 66,6% au trimestre précédent, il n’était toujours pas proche de 73,6% du T2 2019-20. En outre, le secteur des services, en particulier les secteurs à forte intensité de contact et générateurs d’emplois, le tourisme et l’hôtellerie, etc., continuent à accuser un retard. Avec l’augmentation du rythme des vaccinations (au 1er septembre 2021, 66,35 crores de doses totales administrées, dont 51,10 crores de première dose et 15,25 crores de deuxième dose) et la saison des festivals s’installant, on s’attend à ce qu’il y ait une reprise de la demande mais pas à un rythme rapide à condition que la troisième vague anticipée soit maîtrisée avec une progression satisfaisante de la campagne de vaccination. L’amélioration des sentiments des consommateurs, en particulier après l’assaut de la deuxième vague de virus, sera la clé de la reprise de la demande et d’une augmentation des dépenses discrétionnaires.

Certes, d’autres mesures clés prises par le gouvernement récemment, telles que le détail du programme de monétisation des actifs et la modification de la taxe rétrospective, ont stimulé les sentiments des investisseurs et contribueront à stimuler davantage la croissance. La feuille de route récemment établie par le gouvernement pour le pipeline de monétisation des actifs est une étape bienvenue et, en libérant la valeur des actifs publics inutilisés ou sous-utilisés et en créant de nouvelles sources de revenus, ne cherche qu’à générer des opportunités d’emploi ainsi qu’un développement régional équilibré. L’augmentation de l’emploi entraînera une augmentation des revenus et une augmentation de la demande. Cependant, une mise en œuvre réussie et une exécution efficace sur le terrain sont essentielles et les secteurs public et privé doivent désormais collaborer efficacement pour permettre la création d’infrastructures grâce à la monétisation. En outre, avec la suppression de l’impôt rétrospectif par le gouvernement, il a éveillé l’intérêt et l’attention des investisseurs étrangers et nationaux. Un régime fiscal sans ambiguïté dont la transparence est un élément clé de son cadre de base aidera à attirer les investissements étrangers directs dans le pays et donnera l’impulsion nécessaire à la construction d’un Atmanirbhar Bharat.

Il serait juste de dire qu’en ces temps difficiles de Covid, la Reserve Bank of India (RBI) a pris des mesures de relance conventionnelles et non conventionnelles et a intensifié son rôle d’administrateur de la politique monétaire. Même si les niveaux d’inflation sont à la hausse, la RBI, lors de sa réunion de politique monétaire en août 2021, a choisi de se concentrer sur la croissance économique plutôt que sur l’inflation. Dans son rapport sur la stabilité financière de juillet 2021, l’autorité monétaire avait déclaré que l’inflation croissante est de nature transitoire et que les prix internationaux des matières premières sont confrontés à une hausse généralisée et que la chaîne d’approvisionnement mondiale et nationale est confrontée à des perturbations, la situation ne s’améliorerait qu’avec la suppression des restrictions de Covid et relance de l’activité économique. Cependant, avec l’inflation se situant autour du niveau de tolérance supérieur de 6 % depuis un certain temps déjà et les marges brutes des entreprises témoins d’une compression, il n’est peut-être pas approprié de considérer l’inflation comme étant de nature transitoire.

Les prix des matières premières ayant atteint des niveaux record sur plusieurs années au cours de l’exercice 21, cela a entraîné une augmentation des coûts des matières premières et des intrants pour le secteur des biens de consommation durables, des produits chimiques et des biens d’équipement. Une attrition a entraîné une pression de l’offre sur la disponibilité de la main-d’œuvre pour le secteur de la technologie. L’augmentation des coûts des matières premières et de la main-d’œuvre n’a un impact négatif que sur les marges bénéficiaires brutes des entreprises malgré le retour à la normale des niveaux de ventes. Alors qu’avec les contraintes actuelles de la demande, les entreprises sont obligées d’absorber l’augmentation des coûts de production dès maintenant, et ce ne serait qu’une question de temps avant que les entreprises répercutent l’augmentation des coûts sur les consommateurs, en particulier, avec la reprise de la demande en raison de la saison des fêtes. . Ainsi, la RBI et le gouvernement doivent probablement revenir à la planche à dessin et redéfinir leur stratégie en vue d’une augmentation des prix des produits de base, ce qui pourrait ne pas vraiment entraîner une inflation transitoire comme on le voit actuellement.

(Dr Jagadish Shettigar, professeur d’économie, Birla Institute of Management Technology, Greater Noida et ancien membre du Conseil consultatif économique du Premier ministre. Dr Pooja Misra, professeur agrégé d’économie, Birla Institute of Management Technology, Greater Noida. Opinions exprimées par les auteurs sont les leurs.)