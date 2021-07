L’histoire de la crypto se répétera-t-elle ? Willy Woo, analyste en chaîne, remet en question la sagesse conventionnelle sur la trajectoire de Bitcoin Crypto new media

Willy Woo, analyste de la chaîne largement suivi, a déclaré que les traders de Bitcoin (BTC) ne devraient pas s’attendre à ce que le cycle de marché actuel ressemble à la course haussière BTC de 2013.

Dans un nouvel épisode de What Bitcoin Did with Peter McCormack, Woo dit que l’espace crypto a une « empreinte de cycle » dans laquelle les traders regardent trop les courses haussières passées afin de chronométrer l’actuelle.

Woo dit que certains commerçants pourraient espérer que Bitcoin connaît quelque chose de similaire à son crash à mi-cycle de 2013, dans lequel la crypto-monnaie phare a chuté de près de 80% avant d’atteindre de nouveaux sommets.

« Nous avons cette empreinte de cycle. Les gens impriment maintenant le cycle 2013 maintenant que nous avons ce gros trou dans le marché haussier. Je pense que tout le monde est maintenant d’accord pour dire que c’est toujours un marché haussier, et maintenant nous revenons à 2013…

Je commence à penser que cela n’arrivera pas. En fait, je me range du côté de ce qui ne ressemble à rien. Je pense que nous allons dépasser la fin de cette année, et il y a de fortes chances qu’il n’entre pas dans un marché baissier à part entière comme nous l’avons vu dans les cycles précédents, puis les gens commencent à parler du cycle prolongé théorie.”

Selon l’analyste suivi de près, Bitcoin est plus susceptible de connaître une montée aléatoire avec des pics moins dramatiques et des tendances à la baisse plus courtes.

«Je pense que cette chose va juste faire une folle errance autour de la demande et de l’offre et la réduction de moitié a moins d’impact. Et peut-être que Michael Saylor a raison : il n’y a pas de haut. Il ne cesse d’errer et de découvrir. Vous pourriez avoir des choses que nous venons de vivre, des saisons de mini-ours. »

En juin, le PDG de MicroStrategy, Michael Saylor, a décrit une série de catalyseurs qui, selon lui, peuvent faire augmenter le prix du Bitcoin dans les années à venir.

En ce qui concerne l’état actuel de Bitcoin, Woo désigne le niveau de 42 000 $ comme le domaine clé à franchir avant que BTC ne puisse commencer à défier la fourchette de 50 000 $ à 60 000 $. Au moment de la rédaction, Bitcoin se négocie à 39 120 $, selon CoinGecko.

