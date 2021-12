L’histoire de la famille rousse de Meghan Markle dévoilée alors qu’Archie prouve le gène récessif sur la photo | Royale | Des nouvelles

Prince Harry et Meghan : Levin discute de la carte de Noël

Le duc et la duchesse de Sussex ont partagé aujourd’hui la première image de leur fille, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, dans un portrait de famille figurant sur leur carte de Noël officielle. La photo montre la famille de quatre personnes en train de rire alors que Meghan tient ses filles dans ses bras. Lilibet, maintenant âgée de six mois, est née en juin et est leur deuxième enfant après Archie Harrison, deux ans.

Alors que l’image de Lilibet attire l’attention des fans royaux, c’est la chevelure pleine d’Archie – et sa couleur – qui a volé la vedette.

Le tout-petit peut être vu avec une vadrouille courte et bouclée d’un rouge vif, tout comme son père.

Le gène roux est quelque chose que les scientifiques ont examiné et étudié pendant des années.

De nombreux parents se demandent souvent si leurs enfants naîtront avec des cheveux roux, même s’ils ne sont pas eux-mêmes roux.

Meghan Markle : la duchesse doit avoir le gène roux dans sa famille

Carte de Noël : leur carte de Noël familiale pour cette année

Les sociétés d’ADN ont même offert aux gens la possibilité de voir si leurs enfants hériteraient du « gène du gingembre », le gène MC1R.

Ce gène est récessif, ce qui signifie qu’une personne a besoin de deux copies pour qu’il apparaisse ou s’exprime.

Harry a toujours été comparé à sa mère, Diana, du côté de la princesse de Galles, notamment pour ses cheveux roux qui sont un trait de Spencer.

Mais quelque part plus tard, son père, du côté de la famille du prince Charles, devait également avoir une lignée rousse.

Archie: Archie est resté un bébé dans l'esprit de nombreux fans royaux après avoir déménagé aux États-Unis en 2020

On peut donc en dire autant de Meghan.

Parce que MCR1 est récessif, si les deux parents sont porteurs du gène, seul un enfant sur quatre est susceptible de devenir roux.

Mais la clé est que les deux parents doivent être porteurs du gène.

En conséquence, les familles qui n’ont pas de roux depuis des décennies peuvent soudainement découvrir un enfant roux parmi elles.

Le Dr Jim Wilson, scientifique en chef de BritainsDNA, a précédemment déclaré au Daily Mail : « Les familles peuvent porter une variante pendant des générations, et lorsqu’un porteur a des enfants avec un autre porteur, un bébé roux peut apparaître apparemment de nulle part.

Célébrité : depuis qu'ils ont déménagé aux États-Unis, Harry et Meghan ont acquis quelque chose comme un statut de célébrité

MCR1 : le gène est récessif, ce qui signifie que la personne a besoin de deux copies pour qu'il apparaisse

On ne sait pas quel membre de la famille de Meghan aurait pu avoir les cheveux roux.

À l’échelle mondiale, les cheveux roux sont en fait assez rares.

Un peu plus de 0,5 %, soit une personne sur 200, sont des rousses, soit près de 40 millions de personnes.

En Irlande, on estime que 10 pour cent de la population a les cheveux roux, bien qu’environ 40 pour cent des Irlandais portent le gène récessif.

Alors qu’en Écosse et en Angleterre, 13 % et 6 %, respectivement, sont rousses.

Romance royale: Harry et Meghan se sont rencontrés en 2016 et se sont mariés deux ans plus tard lors d'un grand événement

Dans leur carte de Noël, Harry et Meghan ont déclaré: « Cette année 2021, nous avons accueilli notre fille, Lilibet, dans le monde. Archie a fait de nous une » maman « et un » papa « et Lili a fait de nous une famille.

« Alors que nous attendons avec impatience 2022, nous avons fait des dons en votre nom à plusieurs organisations qui honorent et protègent les familles – de celles qui sont transférées d’Afghanistan aux familles américaines ayant besoin d’un congé parental payé. »

Sur la photo, Lilibet a aussi l’air d’avoir une chevelure rousse en plein essor.

Famille : le couple ne reviendra pas au Royaume-Uni pour Noël cette année

Avec la carte de Noël publiée sur Twitter, un utilisateur a écrit : « Le gène des cheveux roux est fort avec ces enfants. »

Un autre a dit : « On dirait une autre merveille rousse ! »

Un troisième a dit : « Belle famille !