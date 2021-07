L’histoire de la fausse querelle de Hugh Jackman et Ryan Reynolds expliquée

Bette Davis contre Joan Crawford, Sylvester Stallone contre Richard Gere et Dwayne Johnson contre Vin Diesel sont parmi les plus grandes rivalités connues de l’histoire d’Hollywood, mais peu ont été à moitié aussi divertissantes que la « querelle de Hugh Jackman et Ryan Reynolds ». ” qui se déroule dans les interviews, dans les films et sur les réseaux sociaux depuis plus d’une décennie maintenant. Cette fausse querelle de longue date entre deux des meilleurs acteurs (et farceurs) d’aujourd’hui a été interrompue au fil des ans, a atteint des sommets incroyablement divertissants et a même été utilisée pour de bon à plusieurs reprises.

Que vous connaissiez la guerre que Hugh Jackman et Ryan Reynolds ont menée l’un contre l’autre ou que ce soit une nouvelle pour vous, attachez votre ceinture car nous sommes sur le point de comprendre comment la « querelle » a commencé, certains de ses plus grands moments, et enfin où il en est actuellement (au moins jusqu’à ce que les deux trouvent quelque chose d’autre à ajouter à la saga apparemment sans fin).